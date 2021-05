True Beacon s'internationalise

True Beacon sert plus de 250 particuliers très fortunés et fortunés en Inde, et son siège est à Bangalore. Le fonds phare de la société, True Beacon One, a enregistré une surperformance de 32 % par rapport à l'indice des actions indiennes, NIFTY50, en 2020. True Beacon Global reflétera la stratégie du fonds phare pour les investisseurs institutionnels et individuels mondiaux.

True Beacon Global est basé à GIFT City, une zone économique spéciale à Ahmedabad, qui offre une imposition nulle sur les profits sur les instruments dérivés, avec un régulateur unifié unique l'assimilant aux centres financiers mondiaux tels que Dubaï et Singapour.

Nikhil Kamath, cofondateur et directeur informatique, a déclaré : « L'établissement de True Beacon Global à GIFT City est un nouveau chapitre passionnant pour nous, qui s'appuie sur nos antécédents en matière d'investissement. »

Richard Pattle, cofondateur et PDG, a déclaré : « L'Inde est l'une des destinations d'investissement les plus attrayantes pour les particuliers très fortunés et les investisseurs institutionnels du monde entier. La société est impatiente de jouer son rôle pour attirer les investissements étrangers dans le pays. »

À propos de True Beacon

True Beacon gère des fonds hybrides pour les investisseurs stratégiques qui investissent sur les marchés de capitaux indiens. Le fonds phare est à capital variable, sans frais de gestion et avec une prime de performance annuelle de 10 % sur les profits réalisés par l'entreprise.

True Beacon crée une communauté d'individus très fortunés et fortunés en Inde et à l'étranger, en créant une valeur stratégique par le biais d'un flux d'affaires mondial, d'opportunités de co-investissement, d'initiatives philanthropiques et de programmes éducatifs de nouvelle génération.

À propos de Nikhil Kamath

Nikhil a abandonné l'école à 14 ans pour jouer aux échecs pour l'Inde et a commencé à négocier des actions 3 ans plus tard. En 2010, il a cofondé Zerodha, qui est aujourd'hui le plus grand courtier de détail en Inde et qui représente 15 % du volume quotidien des actions en Inde. La société est évaluée à plus de 2 milliards de dollars US et est détenue à 100 % par Nikhil et son frère, Nithin. Les frères se sont récemment engagés à verser 100 millions USD pour lutter contre le changement climatique. Nikhil est le plus jeune membre de la liste des personnes riches de Forbes Inde, 2020.

À propos de Richard Pattle LVO

Richard voyage et travaille en Inde depuis 30 ans. Il a passé 18 ans comme pilote d'hélicoptère de combat dans l'armée britannique, dont un an en échange avec les forces armées indiennes. Il a travaillé pour la famille royale britannique de 2004 à 2014 en tant qu'écuyer puis maître de maison de Leurs Altesses Royales le Prince de Galles et la Duchesse de Cornouailles. Avant de cofonder True Beacon, Richard a été vice-président de la Standard Chartered Private Bank pendant 5 ans, couvrant 250 familles très fortunées dans le monde.

