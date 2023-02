True Fit annonce l'extension de sa collaboration avec Google Cloud pour stimuler la croissance axée sur les données pour les détaillants de mode

BOSTON, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- TrueFit , une plateforme de personnalisation axée sur les données pour les détaillants et les marques de mode, a annoncé avoir étendu son partenariat stratégique avec Google Cloud .

En renforçant les intégrations avec les principaux services de Google Cloud,BigQuery et Analytics Hub de BigQuery, True Fit optimise sa manière de servir et de partager les données et les analyses de son Fashion Genome , le plus grand jeu de données connecté au monde pour la mode et les vêtements, avec ses détaillants et marques partenaires.

Le Fashion Genome de True Fit rassemble les données de 80 millions de membres actifs et de plus de 17 000 marques, afin de dégager des connaissances et d'offrir un service de recommandation de taille personnalisée aux clients. Les recommandations de tailles ultras fiables générées par la plateforme offrent aux clients une expérience d'achat en toute confiance. Cela permet aux détaillants d'améliorer l'expérience client, de stimuler les conversions et d'augmenter le chiffre d'affaires, tout en réduisant les retours pour des problèmes de taille afin de générer de la croissance.

True Fit tire parti de BigQuery, une solution d'entreposage de données sur le cloud entièrement gérée étroitement intégrée aux produits Google Cloud, et Analytics Hub, un service intégré à BigQuery qui simplifie la façon dont les données sont servies, afin de fournir des renseignements plus concrets à ses détaillants partenaires. Cela permet d'améliorer la personnalisation et de rendre l'exploitation du Fashion Genome encore plus simple pour les marques et les détaillants afin de personnaliser l'expérience d'achat des clients.

Raj Chandrasekaran, directeur technique chez True Fit, a déclaré : « En optimisant la façon dont les données sont servies et en fournissant des renseignements plus concrets grâce à notre intégration Google Cloud, nos détaillants partenaires peuvent offrir d'excellentes expériences shopping, obtenir une meilleure conversion et, au bout du compte, des revenus plus élevés. Notre capacité à traiter des volumes de données et à échanger facilement des données avec nos clients a été renforcée grâce à notre collaboration avec BigQuery et Analytics Hub. »

« Les détaillants veulent simplifier leur gestion et leur analyse des données pour générer des informations plus percutantes pour leur entreprise, a déclaré Carrie Tharp, vice-présidente de la vente au détail chez Google Cloud. Maintenant que le Fashion Genome de True Fit est plus profondément intégré à Google Cloud, les détaillants peuvent appliquer notre technologie à leurs jeux de données les plus essentiels pour dégager une nouvelle valeur commerciale et créer des expériences d'achat plus personnalisées pour les consommateurs. »

« Notre partenariat élargi avec Google Cloud, qui nous permet d'offrir aux détaillants un accès simplifié aux informations provenant d'importants jeux de données, devient encore plus pertinent dans le contexte des turbulences et des incertitudes économiques que nous observons à l'échelle mondiale, a déclaré William R. Adler, directeur général de True Fit. Développer les capacités d'aider les détaillants à réaliser des conversions complexes tout en maintenant leur marge deviendra d'autant plus impératif. »

À propos de True Fit

True Fit est la plateforme de premier plan que les détaillants de vêtements et de chaussures utilisent pour optimiser les recommandations de taille et stimuler la confiance des acheteurs. Sa plateforme est composée du plus important jeu de données sur les chaussures, les vêtements et les consommateurs, représentant 17 000 marques et plus de 80 millions de membres actifs. Le jeu de données de True Fit est organisé et connecté pour simplifier l'expérience d'achat, fidéliser les acheteurs et offrir des renseignements et des services de données inégalés aux détaillants.

