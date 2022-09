Truecaller lanza un asistente impulsado por inteligencia artificial para filtrar las llamadas fraudulentas

Truecaller Assistant estará disponible dentro de la aplicación tanto en iPhone como en Android

Aprovecha el aprendizaje automático para responder las llamadas en un lenguaje natural

Analiza tus llamadas, filtra a los estafadores, te dice quién llama y por qué

ESTOCOLMO, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La era del identificador de llamadas no ha cumplido del todo su promesa, porque todavía no está claro si una llamada es realmente importante. Alrededor del 86% de los estadounidenses informan que solo responden llamadas si pueden identificar a la persona o empresa que llama. Ahora no tienen que decidir por su cuenta.

Truecaller , la plataforma de comunicaciones global líder en el mundo, ha lanzado Truecaller Assistant, una forma innovadora que aprovecha las tecnologías de aprendizaje automático, voz a texto y procesamiento de lenguaje natural para crear la solución de detección de llamadas más eficaz disponible en el planeta.

Truecaller Assistant, disponible tanto en Android como en iOS, y pronto disponible en español, es una recepcionista digital personalizada e interactiva que permite a los usuarios responder llamadas importantes y evitar las no deseadas. Assistant responde en un segundo y comprende las solicitudes de las personas que llaman con una precisión de más del 90%. Puede ver una transcripción en vivo de lo que dice la persona que llama, para que sepa quiénes son y por qué están llamando. Luego, puede decidir si desea hacerse cargo de la llamada, marcarla como fraudulenta o pedirle más información a la persona que llama con solo presionar un botón.

"Assistant cambia las reglas del juego para el mercado global porque hace mucho más que simplemente bloquear llamadas automáticas. Hasta ahora, tenías que tomar una decisión en una fracción de segundo sobre si crees que una llamada es importante", dijo Alan Mamedi, cofundador y director ejecutivo de Truecaller. "El Assistant se enfoca en lo que dice la persona que llama para filtrar las llamadas automáticas y de fraude para que sepas si la llamada vale la pena o no".

Truecaller Assistant está disponible para una prueba gratuita de 14 días, después de lo cual los suscriptores pueden agregar Assistant como parte de Truecaller Premium . El servicio se lanzará en los Estados Unidos en inglés y luego incluirá español y pronto seguirán otros mercados e idiomas.

Con Truecaller Assistant, los padres no tienen que ignorar potencialmente las llamadas de las escuelas o programas de sus hijos; los viajeros no tienen que perderse actualizaciones importantes de aerolíneas u hoteles y los comerciantes pueden responder a llamadas con más confianza.

"Creamos Assistant porque las estafas han aumentado tanto que los estadounidenses simplemente no contestan sus teléfonos en lo absoluto", dijo Raphael Mimoun, director de productos de telefonía en la nube de Truecaller. "Assistant aprovecha la tecnología de la que carecen otras aplicaciones, y te da la oportunidad de decidir de qué llamadas deseas participar y cuáles puedes ignorar".

Obtén más información sobre lo fácil que es hacer que Truecaller Assistant atienda tus llamadas, para que puedas decidir qué llamadas contestar y evitar las estafas y/o fraudes. Descarga recursos de prensa adicionales aquí .

Acerca de Truecaller

Facilitamos conversaciones seguras y relevantes entre personas y ayudamos a que las empresas se conecten más eficientemente con los consumidores. El fraude y la comunicación no deseada son endémicos de las economías digitales, especialmente en los mercados emergentes. Tenemos la misión de generar confianza en la comunicación. Truecaller es una parte esencial de la comunicación diaria para más de 320 millones de usuarios activos, con quinientos millones de descargas desde su lanzamiento y cerca de 38 mil millones de llamadas no deseadas identificadas y bloqueadas en 2021. Con sede en Estocolmo desde 2009, somos una empresa dirigida por cofundadores, empresa emprendedora y con un equipo directivo de gran experiencia. Truecaller está listada en Nasdaq de Estocolmo desde octubre de 2021. Visite truecaller.com para obtener más información.

Contacto

Ana Gómez

UMG

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908008/Truecaller_Assistant.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1703213/truecaller_Logo.jpg

FUENTE Truecaller

SOURCE Truecaller