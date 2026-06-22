TrueLab Biopharmaceutical annonce la signature d'un accord de licence avec Bionyra Pharma pour deux anticorps monoclonaux et bispécifiques de nouvelle génération destinés au traitement des maladies inflammatoires à médiation immunitaire, d'une valeur pouvant atteindre 985 millions de dollars

NINGBO, Chine, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- TrueLab Biopharmaceutical, une entreprise innovante spécialisée en immunologie qui s'appuie sur une plateforme de recherche et développement exclusive basée sur l'intelligence artificielle afin de développer des traitements révolutionnaires contre les maladies inflammatoires à médiation immunitaire, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence exclusif avec Bionyra Pharma, une société biopharmaceutique récemment créée et au stade clinique, portant sur le TL-001, un anticorps monoclonal anti-TL1A, et le TL-003, un anticorps bispécifique TL1A × IL-23p19.

En vertu des conditions de cet accord, Bionyra a obtenu les droits exclusifs à l'échelle mondiale, à l'exception de la Grande Chine, pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation des produits TL-001 et TL-003. TrueLab est en droit de percevoir jusqu'à 985 millions de dollars au titre de la contrepartie totale liée aux programmes TL-001 et TL-003, comprenant le paiement initial ainsi que les versements liés aux étapes clés de développement, de réglementation et de commercialisation. L'accord inclut également des redevances échelonnées sur les ventes nettes futures. Par ailleurs, TrueLab se voit attribuer une participation inférieure à dix pourcents dans Bionyra Pharma à l'issue de la clôture de son tour de table de série A.

Ce partenariat offre en outre à Bionyra la possibilité de développer d'autres programmes précliniques de TrueLab dans un cadre similaire.

Dans le cadre de cet accord, Bionyra Pharma a effectué un tour de table de série A d'un montant de 165 millions de dollars, co-dirigé par Jeito Capital et Sofinnova Partners, avec la participation d'Arkin Capital, de Sanofi Ventures, de Sixty Degree Capital, de Vives Partners et d'Apollo Health Ventures.

« Nous sommes ravis de nous associer à Bionyra Pharma pour faire avancer les programmes TL-001 et TL-003, deux programmes immunologiques différenciés susceptibles de transformer le paysage thérapeutique des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) et d'autres maladies inflammatoires à médiation immunitaire. » a déclaré le Dr Francis Fan, fondateur, président-directeur général de TrueLab Biopharmaceutical. « Cette collaboration constitue une validation importante de notre plateforme TrueForge™, qui intègre la science translationnelle et l'ingénierie avancée des anticorps afin de découvrir et de développer de manière systématique des produits biologiques de nouvelle génération. Plus important encore, cela démontre notre capacité à générer de manière constante des candidats-médicaments à forte valeur ajoutée et à transformer l'innovation scientifique en actifs cliniques compétitifs à l'échelle mondiale, qui finiront par profiter aux patients du monde entier. »

« Les technologies et l'expertise de TrueLab dans le domaine de l'ingénierie et du développement des anticorps sont impressionnantes. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de travailler ensemble. Bionyra apporte son expertise en immunologie et en développement clinique à l'échelle mondiale, et nous sommes convaincus que notre partenariat sera très fructueux », a déclaré le Dr Frédéric Marrache, fondateur et PDG de Bionyra Pharma.

TrueLab continue de tirer parti de sa plateforme de découverte TrueForge™, basée sur l'intelligence artificielle, afin de développer des produits biologiques de nouvelle génération innovants destinés au traitement des maladies inflammatoires à médiation immunitaire. En s'appuyant sur de solides capacités internes en matière de recherche et développement, TrueLab met en place un portefeuille diversifié de candidats thérapeutiques à forte valeur ajoutée et transforme l'innovation scientifique en actifs cliniques compétitifs à l'échelle mondiale.

À propos du TL-001 (BYN-002)

Le TL-001 (également connu sous le nom de BYN-002) est un anticorps monoclonal IgG1 humanisé à demi-vie prolongée ciblant la cytokine 1A de type facteur de nécrose tumorale humaine (TL1A). Il est conçu pour bloquer la signalisation médiée par TL1A en inhibant l'interaction entre TL1A et son récepteur, une voie bien validée impliquée dans la pathogenèse de nombreuses maladies inflammatoires à médiation immunitaire, notamment les MICI. Le TL-001 pourrait devenir le traitement de référence pour les MICI et d'autres indications liées au TL1A. TrueLab a terminé le recrutement pour un essai clinique de phase I en Australie, comprenant à la fois des cohortes à dose unique croissante et à doses multiples croissantes.

À propos du TL-003 (BYN-003)

Le TL-003 (également connu sous le nom de BYN-003) est un nouvel anticorps bispécifique à demi-vie prolongée, conçu pour se lier à la fois à la protéine TL1A humaine et à l'interleukine-23 (IL-23) avec une forte affinité, séparément ou simultanément. Grâce à son double ciblage de TL1A et de l'IL-23, le TL-003 est susceptible de devenir le traitement de référence pour les MICI et d'autres maladies inflammatoires à médiation immunitaire liées à TL1A et à l'IL-23. Le TL-003 fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un essai clinique de phase I en Australie, dont le recrutement a débuté en 2026.

À propos de TrueForge™, la plateforme de découverte basée sur l'IA

TrueForge™ est la plateforme de recherche et développement exclusive de TrueLab qui intègre la science translationnelle, l'ingénierie des anticorps et les technologies basées sur les données, notamment l'apprentissage automatique et l'IA générative, afin d'améliorer et d'accélérer la découverte de médicaments. En associant des données biologiques multi-omiques à des modèles analytiques exclusifs, la plateforme identifie de nouvelles cibles thérapeutiques et facilite la conception rationnelle d'anticorps présentant des propriétés pharmacocinétiques et de développabilité optimisées, notamment une affinité de liaison améliorée et une demi-vie prolongée.

Plutôt que de se substituer à l'expertise scientifique fondamentale, TrueForge™ agit comme une couche facilitatrice qui renforce les capacités internes de TrueLab, faisant le lien entre une connaissance approfondie de la biologie et la découverte et le développement efficaces de traitements, afin de faire progresser des thérapies innovantes au bénéfice des patients.

À propos de TrueLab Biopharmaceutical

TrueLab Biopharmaceutical est une société biopharmaceutique spécialisée dans l'immunologie, qui se consacre à la découverte et au développement de traitements innovants destinés aux maladies inflammatoires à médiation immunitaire. S'appuyant sur une expertise approfondie en biologie des maladies, en ingénierie des anticorps et en développement de médicaments, la société fait progresser des traitements innovants, de la découverte jusqu'aux premières phases de développement clinique. Grâce à sa plateforme de recherche et développement TrueForge™, basée sur l'intelligence artificielle, et à ses solides capacités internes de découverte, TrueLab développe un portefeuille diversifié d'anticorps monoclonaux, bispécifiques et multispécifiques de nouvelle génération, conçus pour répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits à l'échelle mondiale.

Depuis sa création, TrueLab a levé plusieurs tours de financement pour un montant total de 53 millions de dollars, avec la participation de Han Kang Capital, Bayland Capital, Legend Capital, Huagai Capital, Loyal Vally Capital, Tencent Investment, Xiamen C&D Group et HongPei Capital.

À propos de Bionyra Pharma

Bionyra Pharma est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des produits biologiques de nouvelle génération destinés au traitement des maladies inflammatoires graves à médiation immunitaire. Les anticorps mono- et multispécifiques de Bionyra, parmi les meilleurs de leur catégorie, ciblent de nouvelles voies immunitaires, permettant ainsi un contrôle plus approfondi et plus durable de la maladie, avec une attention particulière portée initialement à la dermatite atopique et aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Financée par Sofinnova Partners lors de sa phase d'amorçage, Bionyra a été cofondée par Sofinnova Partners et Frédéric Marrache, docteur en médecine, titulaire d'un doctorat et d'un MBA, ancien cadre de la recherche et développement chez Sanofi et expert en immunologie. L'entreprise veut surmonter les limites des traitements existants en proposant des traitements adaptés à chaque patient, plus efficaces et plus pratiques, qui offrent des résultats meilleurs et plus durables.

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