- TrueLab Biopharmaceutical anuncia un acuerdo de licencia con Bionyra Pharma para dos anticuerpos monoclonales y biespecíficos de última generación para enfermedades inflamatorias inmunomediadas, valorado en hasta 985 millones de dólares

NINGBO, China, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- TrueLab Biopharmaceutical, una empresa innovadora centrada en la inmunología que aprovecha una plataforma de I+D patentada e impulsada por IA para desarrollar terapias transformadoras para enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmunitario, ha dado a conocer hoy la firma de un acuerdo de licencia exclusiva con Bionyra Pharma, una empresa biofarmacéutica de reciente creación en fase clínica, para TL-001, un anticuerpo monoclonal anti-TL1A, y TL-003, un anticuerpo biespecífico TL1A × IL-23p19.

Según los términos del acuerdo, Bionyra ha obtenido los derechos exclusivos a nivel mundial, con excepción de la Gran China, para llevar a cabo la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de TL-001 y TL-003. TrueLab podrá recibir hasta 985 millones de dólares en concepto de contraprestación total relacionada con TL-001 y TL-003, incluyendo el pago inicial, así como los pagos por hitos de desarrollo, regulatorios y comerciales. El acuerdo también contempla regalías escalonadas sobre las ventas netas futuras. Además, TrueLab obtendrá una participación accionaria de un solo dígito en Bionyra Pharma tras la finalización de su ronda de financiación Serie A.

Esta colaboración proporciona además a Bionyra la oportunidad de impulsar programas preclínicos adicionales de TrueLab dentro de un marco similar.

En relación con este acuerdo, Bionyra Pharma ha completado una ronda de financiación Serie A de 165 millones de dólares, codirigida por Jeito Capital y Sofinnova Partners, con la participación de Arkin Capital, Sanofi Ventures, Sixty Degree Capital, Vives Partners y Apollo Health Ventures.

"Nos complace asociarnos con Bionyra Pharma para impulsar los programas TL-001 y TL-003, dos programas de inmunología diferenciados con el potencial de transformar el panorama del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y otras enfermedades inflamatorias de origen inmunitario", comentó el doctor Francis Fan, fundador, presidente y consejero delegado de TrueLab Biopharmaceutical. "Esta colaboración representa una validación significativa de nuestra plataforma TrueForge™, que integra la ciencia traslacional y la ingeniería avanzada de anticuerpos para descubrir y desarrollar sistemáticamente productos biológicos de última generación. Y lo que es más importante, demuestra nuestra capacidad para generar de forma consistente candidatos terapéuticos de alto valor y transformar la innovación científica en activos clínicos competitivos a nivel mundial que, en última instancia, pueden beneficiar a pacientes de todo el mundo".

"Las tecnologías y la experiencia de TrueLab en el campo de la ingeniería y el desarrollo de anticuerpos son impresionantes. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de trabajar juntos. Bionyra aportará su experiencia en inmunología y desarrollo clínico global, y creemos firmemente que nuestra colaboración será muy productiva", declaró el doctor Frédéric Marrache, fundador y consejero delegado de Bionyra Pharma.

TrueLab sigue aprovechando su plataforma de descubrimiento TrueForge™, impulsada por IA, para generar productos biológicos de última generación diferenciados para enfermedades inflamatorias de origen inmunitario. Gracias a sus sólidas capacidades internas de investigación y desarrollo, TrueLab está creando una cartera diversificada de candidatos terapéuticos de alto valor y transformando la innovación científica en activos clínicos competitivos a nivel mundial.

Acerca de TL-001 (BYN-002)

TL-001 (también conocido como BYN-002) es un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado de vida media prolongada dirigido a la citocina 1A similar al factor de necrosis tumoral humano (TL1A). Está diseñado para bloquear la señalización mediada por TL1A al inhibir la interacción entre TL1A y su receptor, una vía bien validada implicada en la patogénesis de múltiples enfermedades inflamatorias inmunomediadas, incluida la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). TL-001 tiene el potencial de convertirse en la mejor terapia de su clase para la EII y otras indicaciones relacionadas con TL1A. TrueLab ha completado el reclutamiento para un ensayo clínico de fase I en Australia, que incluye cohortes de dosis única ascendente y de dosis múltiples ascendentes.

Acerca de TL-003 (BYN-003)

TL-003 (también conocido como BYN-003) es un anticuerpo biespecífico novedoso, de vida media prolongada, diseñado para unirse con alta afinidad tanto a la TL1A humana como a la interleucina-23 (IL-23), ya sea de forma individual o simultánea. Gracias a su acción dual sobre TL1A e IL-23, TL-003 tiene el potencial de convertirse en la mejor terapia disponible para la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y otras enfermedades inflamatorias inmunomediadas relacionadas con TL1A e IL-23. Actualmente, TL-003 se está evaluando en un ensayo clínico de fase I en Australia, cuyo reclutamiento de pacientes comenzará en 2026.

Acerca de TrueForge™, plataforma de descubrimiento impulsada por IA

TrueForge™ es la plataforma de I+D patentada de TrueLab que integra ciencia traslacional, ingeniería de anticuerpos y tecnologías basadas en datos, como el aprendizaje automático y la IA generativa, para mejorar y acelerar el descubrimiento de fármacos. Al integrar datos biológicos multiómicos con modelos analíticos propios, la plataforma permite identificar nuevas dianas terapéuticas y facilita el diseño racional de modalidades de anticuerpos con propiedades farmacocinéticas y de desarrollo optimizadas, incluyendo una mayor afinidad de unión y una vida media prolongada.

En lugar de sustituir la experiencia científica fundamental, TrueForge™ funciona como una capa facilitadora que fortalece las capacidades internas de TrueLab, uniendo un profundo conocimiento biológico con un descubrimiento y desarrollo terapéutico eficiente para impulsar terapias transformadoras para los pacientes.

Acerca de TrueLab Biopharmaceutical

TrueLab Biopharmaceutical es una compañía biofarmacéutica centrada en la inmunología, dedicada al descubrimiento y desarrollo de terapias diferenciadas para enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Gracias a su amplia experiencia en biología de enfermedades, ingeniería de anticuerpos y desarrollo de fármacos, la compañía impulsa terapias innovadoras desde su descubrimiento hasta las primeras fases del desarrollo clínico. Mediante su plataforma de I+D TrueForge™, impulsada por IA, y sus sólidas capacidades internas de investigación, TrueLab está creando una cartera diversificada de anticuerpos monoclonales, biespecíficos y multiespecíficos de última generación, diseñados para abordar importantes necesidades médicas no cubiertas en todo el mundo.

Desde su creación, TrueLab ha completado varias rondas de financiación por un total de 53 millones de dólares, con la participación de Han Kang Capital, Bayland Capital, Legend Capital, Huagai Capital, Loyal Valley Capital, Tencent Investment, Xiamen C&D Group y HongPei Capital.

Acerca de Bionyra Pharma

Bionyra Pharma es una compañía biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla productos biológicos de última generación para enfermedades inflamatorias graves de origen inmunitario. Los anticuerpos mono y multiespecíficos de Bionyra, líderes en su clase, actúan sobre nuevas vías inmunitarias, lo que permite un control más profundo y duradero de la enfermedad, con un enfoque inicial en la dermatitis atópica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Financiada inicialmente por Sofinnova Partners, Bionyra fue cofundada por Sofinnova Partners y Frédéric Marrache, MD, PhD, MBA, exejecutivo de I+D de Sanofi con amplia experiencia en inmunología. La compañía se compromete a superar las limitaciones de las terapias existentes mediante tratamientos optimizados para cada paciente, con mayor eficacia y comodidad, ofreciendo resultados mejores y más duraderos.

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