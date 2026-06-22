TrueLab Biopharmaceutical gibt Lizenzvereinbarung mit Bionyra Pharma über zwei monoklonale und bispezifische Antikörper der nächsten Generation zur Behandlung immunvermittelter Entzündungskrankheiten im Wert von bis zu 985 Millionen US-Dollar bekannt

NINGBO, China, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- TrueLab Biopharmaceutical, ein auf Immunologie spezialisiertes Innovationsunternehmen, das eine firmeneigene, KI-gestützte Forschungs- und Entwicklungsplattform nutzt, um bahnbrechende Therapien für immunvermittelte Entzündungskrankheiten zu entwickeln, gab heute bekannt, dass es eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Bionyra Pharma, einem neu gegründeten biopharmazeutischen Unternehmen im klinischen Stadium, über TL-001, einen monoklonalen Anti-TL1A-Antikörper, und TL-003, einen bispezifischen TL1A × IL-23p19-Antikörper, abgeschlossen hat.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wurden Bionyra die weltweiten Exklusivrechte – mit Ausnahme von Großchina – zur Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von TL-001 und TL-003 gewährt. TrueLab hat Anspruch auf eine Gesamtvergütung von bis zu 985 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit TL-001 und TL-003, einschließlich der Vorauszahlung sowie Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung. Die Vereinbarung sieht zudem gestaffelte Lizenzgebühren auf den künftigen Nettoumsatz vor. Darüber hinaus erhält TrueLab nach Abschluss der Serie-A-Finanzierungsrunde eine einstellige Beteiligung an Bionyra Pharma.

Die Zusammenarbeit bietet Bionyra zudem die Möglichkeit, weitere präklinische Programme von TrueLab in einem ähnlichen Rahmen voranzutreiben.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat Bionyra Pharma eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 165 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die gemeinsam von Jeito Capital und Sofinnova Partners geleitet wurde und an der sich Arkin Capital, Sanofi Ventures, Sixty Degree Capital, Vives Partners und Apollo Health Ventures beteiligten.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bionyra Pharma zur Weiterentwicklung der Programme TL-001 und TL-003 – zwei differenzierte immunologische Programme, die das Potenzial haben, die Behandlungslandschaft für entzündliche Darmerkrankungen (IBD) und andere immunvermittelte Entzündungskrankheiten grundlegend zu verändern", sagte Dr. Francis Fan, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von TrueLab Biopharmaceutical. „Diese Zusammenarbeit ist eine bedeutende Bestätigung unserer TrueForge™-Plattform, die translationale Wissenschaft und fortschrittliches Antikörper-Engineering integriert, um Biologika der nächsten Generation systematisch zu entdecken und zu entwickeln. Vor allem aber zeigt dies unsere Fähigkeit, kontinuierlich hochwertige therapeutische Wirkstoffkandidaten zu entwickeln und wissenschaftliche Innovationen in weltweit wettbewerbsfähige klinische Ressourcen umzusetzen, von denen letztlich Patienten auf der ganzen Welt profitieren können."

„Die Technologien und das Fachwissen von TrueLab im Bereich der Antikörperentwicklung und -optimierung sind beeindruckend. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit zur Zusammenarbeit. Bionyra wird sein Fachwissen in den Bereichen Immunologie und globale klinische Entwicklung einbringen, und wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft sehr fruchtbar sein wird", sagte Dr. Frédéric Marrache, Gründer und CEO von Bionyra Pharma.

TrueLab nutzt weiterhin seine KI-gestützte Forschungsplattform TrueForge™, um differenzierte Biologika der nächsten Generation für immunvermittelte Entzündungskrankheiten zu entwickeln. Gestützt auf starke interne Forschungs- und Entwicklungskapazitäten baut TrueLab eine breit gefächerte Pipeline hochwertiger Wirkstoffkandidaten auf und setzt wissenschaftliche Innovationen in weltweit wettbewerbsfähige klinische Ressourcen um.

Informationen zu TL-001 (BYN-002)

TL-001 (auch bekannt als BYN-002) ist ein humanisierter monoklonaler IgG1-Antikörper mit verlängerter Halbwertszeit, der gegen das humane Tumornekrosefaktor-ähnliche Zytokin 1A (TL1A) gerichtet ist. Er wurde entwickelt, um die TL1A-vermittelte Signalübertragung zu blockieren, indem es die Wechselwirkung zwischen TL1A und seinem Rezeptor hemmt – ein gut validierter Signalweg, der an der Pathogenese zahlreicher immunvermittelter Entzündungskrankheiten, darunter auch IBD, beteiligt ist. TL-001 hat das Potenzial, eine erstklassige Therapie für IBD und andere TL1A-relevante Indikationen zu werden. TrueLab hat die Rekrutierung für eine klinische Phase-I-Studie in Australien abgeschlossen, die sowohl Kohorten mit einmaliger steigender Dosierung als auch Kohorten mit mehrfacher steigender Dosierung umfasst.

Informationen zu TL-003 (BYN-003)

TL-003 (auch bekannt als BYN-003) ist ein neuartiger, bispezifischer Antikörper mit verlängerter Halbwertszeit, der so konzipiert ist, dass er sowohl an humanes TL1A als auch an Interleukin-23 (IL-23) mit hoher Affinität bindet, entweder einzeln oder gleichzeitig. Durch die doppelte Zielgerichtetheit auf TL1A und IL-23 hat TL-003 das Potenzial, eine erstklassige Therapie für IBD und andere immunvermittelte Entzündungskrankheiten zu werden, bei denen TL1A und IL-23 eine Rolle spielen. TL-003 wird derzeit im Rahmen einer klinischen Phase-I-Studie in Australien untersucht, deren Rekrutierung im Jahr 2026 begonnen hat.

Informationen zur KI-gestützten Discovery-Plattform TrueForge™

TrueForge™ ist die firmeneigene Forschungs- und Entwicklungsplattform von TrueLab, die translationale Wissenschaft, Antikörper-Engineering und datengestützte Technologien – darunter maschinelles Lernen und generative KI – miteinander verbindet, um die Wirkstoffforschung zu verbessern und zu beschleunigen. Durch die Integration von biologischen Multi-Omik-Daten mit firmeneigenen Analysemodellen ermöglicht die Plattform die Identifizierung neuartiger therapeutischer Zielstrukturen und unterstützt die rationale Entwicklung von Antikörpertherapien mit optimierter Entwicklungsfähigkeit und pharmakokinetischen Eigenschaften, darunter eine verbesserte Bindungsaffinität und eine verlängerte Halbwertszeit.

TrueForge™ ersetzt nicht das wissenschaftliche Kern-Know-how, sondern fungiert als unterstützende Ebene, die die internen Kompetenzen von TrueLab stärkt und fundierte biologische Erkenntnisse mit einer effizienten Wirkstoffforschung und -entwicklung verbindet, um bahnbrechende Therapien für Patienten voranzutreiben.

Informationen zu TrueLab Biopharmaceutical

TrueLab Biopharmaceutical ist ein auf Immunologie spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erforschung und Entwicklung innovativer Therapien für immunvermittelte Entzündungskrankheiten liegt. Auf der Grundlage fundierter Fachkenntnisse in den Bereichen Krankheitsbiologie, Antikörperentwicklung und Arzneimittelentwicklung treibt das Unternehmen die Entwicklung innovativer Therapeutika von der Entdeckung bis zur frühen klinischen Entwicklung voran. Mithilfe seiner KI-gestützten Forschungs- und Entwicklungsplattform TrueForge™ und seiner starken internen Forschungsfähigkeiten baut TrueLab eine breit gefächerte Pipeline von monoklonalen, bispezifischen und multispezifischen Antikörpern der nächsten Generation auf, die darauf ausgelegt sind, weltweit bedeutende ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu decken.

Seit seiner Gründung hat TrueLab mehrere Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von 53 Millionen US-Dollar abgeschlossen, an denen Han Kang Capital, Bayland Capital, Legend Capital, Huagai Capital, Loyal Valley Capital, Tencent Investment, die Xiamen C&D Group und HongPei Capital beteiligt waren.

Informationen zu Bionyra Pharma

Bionyra Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das Biologika der nächsten Generation zur Behandlung schwerer immunvermittelter Entzündungskrankheiten entwickelt. Die branchenführenden mono- und multispezifischen Antikörper von Bionyra zielen auf neuartige Immunwege ab und ermöglichen so eine tiefgreifendere und nachhaltigere Krankheitsbekämpfung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf atopischer Dermatitis und entzündlichen Darmerkrankungen liegt. Bionyra, dessen Startkapital von Sofinnova Partners bereitgestellt wurde, wurde gemeinsam von Sofinnova Partners und Dr. med. Frédéric Marrache, PhD, MBA, einer ehemaligen Führungskraft im Bereich Forschung und Entwicklung bei Sanofi mit fundierten Fachkenntnissen in der Immunologie, gegründet. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen bestehender Therapien zu überwinden, indem es patientenoptimierte Behandlungen mit höherer Wirksamkeit und verbessertem Komfort bereitstellt, die zu besseren und länger anhaltenden Ergebnissen führen.

Kontakte:

Geschäftsentwicklung: [email protected]

Investoren & Medien: [email protected]

Allgemeine Anfragen: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2997074/Truelab_Bionyra_photo.jpg