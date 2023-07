Truelink Capital acquiert Richardson Sales Performance

LOS ANGELES et PHILADELPHIE, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Truelink Capital (« Truelink ») a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de Richardson Sales Performance. Fondée en 1979, Richardson Sales Performance (« Richardson » ou la « Société ») est un leader mondial dans la formation à la vente et l'amélioration des performances, selon les classements réalisés par les analystes indépendants Forrester Research et Gartner. Richardson combine un mélange puissant de propriété intellectuelle exclusive, de technologie numérique moderne, d'une approche axée sur les données et un réseau mondial d'experts des ventes pour créer l'une des expériences les plus différenciées et l'une des solutions de performance de vente les plus étendues disponibles sur le marché.

John Elsey, président et directeur général de Richardson, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre prochaine phase de croissance avec Truelink Capital. Il s'agit d'une excellente opportunité pour nous de continuer à diriger et transformer le secteur de la formation à la vente et de l'amélioration des performances. Avec Truelink, nous pouvons davantage innover et obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients et nos employés. »

« Chez Truelink, nous mettons l'accent sur les partenariats avec d'excellentes équipes de gestion et sur l'accélération de la croissance, et c'est ainsi que notre société entend soutenir Richardson », a déclaré Luke Myers, cofondateur et directeur associé de Truelink. « Richardson est un leader du secteur, doté d'une équipe extrêmement talentueuse, d'un leadership expérimenté et d'une solide proposition de valeur pour les clients. Nous sommes enthousiastes concernant le contenu adaptable de haute qualité de Richardson, et nous croyons que la Société présente une base solide pour la croissance, une technologie de pointe dans son secteur et une portée mondiale. Nous sommes convaincus qu'avec des investissements supplémentaires, la Société est bien placée pour poursuivre sur sa lancée et atteindre de nouveaux sommets lors de son prochain chapitre. »

Cette transaction marque la deuxième acquisition faite par Truelink, qui a été lancée en 2022 par Todd Golditch et Luke Myers pour cibler des entreprises des secteurs industriels et des services technologiques. L'équipe de direction de la société apporte des décennies d'expérience à son portefeuille de partenaires, une vaste expérience de création de valeur commune et des stratégies bien établies pour améliorer les processus, stimuler la croissance et accroître les bénéfices.

Richardson Sales Performance continuera d'offrir les mêmes solutions de haute qualité, soutenues par l'équipe de direction actuelle de la Société et son réseau d'employés talentueux. L'équipe des opérations de Truelink collabore avec la direction de Richardson pour réaliser des investissements stratégiques dans la croissance de l'entreprise, à la fois de façon organique et par le biais de fusions et acquisitions stratégiques.

Houlihan Lokey a été le conseiller financier exclusif de Richardson pour cette transaction, et Allen & Overy a agi en tant que conseiller juridique.

À propos de Truelink Capital

Truelink Capital est une société de capital-investissement basée à Los Angeles. Truelink combine une vaste expérience dans les secteurs des services axés sur la technologie et des produits industriels avec un engagement à établir des partenariats qui favorisent la création de valeur à long terme, au moyen d'une stratégie axée sur les opérations. Truelink collabore avec la direction, les vendeurs et les fondateurs pour accélérer la croissance grâce à l'exécution d'améliorations opérationnelles, d'initiatives stratégiques et d'acquisitions complémentaires transformatrices.

À propos de Richardson Sales Performance

Richardson Sales Performance est un leader mondial de la formation à la vente et de l'amélioration des performances. Depuis plus de 40 ans, Richardson travaille avec certaines des organisations de vente les plus inspirantes dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. La Société stimule une croissance accélérée en favorisant l'agilité des équipes de vente, afin qu'elles puissent devancer les besoins changeants des acheteurs et agir rapidement pour gagner. Qu'il s'agisse de veiller à ce que les directeurs des ventes exécutent les bonnes activités ou de doter les équipes de vente des compétences et de l'approche agile qui mettent l'accent sur la collaboration avec les clients, Richardson guidera les organisations de vente à travers un parcours de performance axé sur le numérique qui suscite l'enthousiasme, engage et révèle des résultats.

