Truist rapporteert resultaten derde kwartaal 2021

GAAP-winst van $ 1,6 miljard, of $ 1,20 per verwaterd aandeel

Aangepaste winst van $ 1,9 miljard, of $ 1,42 per verwaterd aandeel

Resultaten zijn een afspiegeling van diverse zakelijke mix, sterke vergoedingsinkomsten en solide kernlening en depositogroei

Uitstekende kredietkwaliteit en het verbeteren van de economische omstandigheden leiden tot voordeel

Succesvolle conversie van erfgoed BB&T-klanten

CHARLOTTE, N.C., 16 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) rapporteerde vandaag de winst voor het derde kwartaal van 2021.

Het nettoresultaat dat voor gewone aandeelhouders beschikbaar was, bedroeg $ 1,6 miljard, een stijging van 51%, ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. De winst per verwaterd gemeenschappelijk aandeel was $ 1,20, een stijging van 52% in vergelijking met dezelfde periode van het afgelopen jaar. De resultaten van het derde kwartaal leverden een jaarlijks rendement op de gemiddelde activa (ROA) van 1,28% op, een jaarlijks rendement op het gemiddelde eigen vermogen van de gewone aandeelhouders (ROCE) van 10,2%, en een jaarlijks rendement op het eigen vermogen van de materiële gewone aandeelhouders (ROTCE) van 19,3%.

De aangepaste netto-inkomsten van gewone aandeelhouders bedroegen $ 1,9 miljard, of $ 1,42 per verwaterd aandeel, exclusief fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $ 172 miljoen ($ 132 miljoen na belasting), incrementele bedrijfskosten in verband met de fusie van $ 191 miljoen ($ 147 miljoen na belasting) en een eenmalige zakelijke vergoeding van $ 30 miljoen ($ 23 miljoen na belasting). De aangepaste resultaten leidden tot een jaarlijks ROA van 1,51%, een jaarlijks ROCE van 12,1% en een jaarlijks ROTCE van 22,6%. De aangepaste winst per verwaterd aandeel steeg met 46% in vergelijking met het voorgaande jaar.

"Truist liet in het derde kwartaal solide resultaten zien, aangedreven door sterke inkomsten uit onze diverse zakelijke mix, waaronder vermogen, verzekeringen, investment banking en positieve trends in een aantal andere bedrijven gezien de verbetering van de economische omstandigheden," aldus CEO William H. Rogers Jr. "We blijven ook uitzonderlijke kredietprestaties leveren met netto-afschrijvingen op 19 basispunten. De gezondheid van onze klanten blijft sterk en we leverden een gemiddelde kredietgroei van 2% op jaarbasis in vergelijking met het voorgaande kwartaal, exclusief PPP-leningen.

"We blijven grote vooruitgang boeken en onze klanten zorgvuldig begeleiden door conversiemijlpalen, waaronder het voltooien van onze omzetting van particuliere hypotheken en het versnellen van de implementatie van de digitale app van Truist. Daarnaast hebben we na maanden van intensieve voorbereiding ongeveer 7 miljoen klanten gemigreerd naar het nieuwe Truist technologie-ecosysteem, onze belangrijkste mijlpaal tot op heden en het resultaat van de expertise en doelgerichte inzet van duizenden toegewijde teamgenoten. We zijn enthousiast over deze succesvolle mijlpalen in het integratieproces en zijn een stap dichter bij de finishlijn van de fusie.

"Truist bleef onze doelstelling, het inspireren en opbouwen van betere levens en gemeenschappen, in het derde kwartaal verwezenlijken door middel van een aantal unieke en creatieve initiatieven. Met ons doel voor ogen hebben we besloten om afgelopen zaterdag open te blijven om te zorgen voor een soepele en succesvolle systeemconversie. Dit kwartaal breidden we ons partnerschap met EVERFI uit en brachten we tools voor leesvaardigheid naar basisscholen in het hele land. We hebben leiderschap laten zien door ons als eerste top 10 bank aan te sluiten bij Blackrock's filantropische Emergency Savings Initiative, en 64% van onze nieuwe vacatures is in 2021 is gevuld met diverse kandidaten. Onze teamgenoten en ik zijn erg trots op alle manieren waarop we onze doelstelling bij Truist verwezenlijken."

Hoogtepunten van het derde kwartaal 2021

De winst per verwaterd gemeenschappelijk aandeel bedroeg $ 1,20

Aangepaste verwaterde winst per aandeel was $ 1,42 meer dan $ 0,45 per aandeel, of 46%, in vergelijking met het derde kwartaal van 2020

meer dan per aandeel, of 46%, in vergelijking met het derde kwartaal van 2020

Het ROA was 1,28%; het aangepaste ROA was 1,51%



Het ROCE was 10,2%; het aangepaste ROCE was 12,1%



De ROTCE was 19,3%; de aangepaste ROTCE was 22,6%

Belastbaar-equivalente omzet was $ 5,6 miljard

miljard Aangepaste belastbaar-equivalente inkomsten (exclusief vermogenswinst) daalden 0,9% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 en stegen 2,3% in vergelijking met het derde kwartaal van 2020



Niet-rentebaten, exclusief vermogenswinsten, daalden met 1,7% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 en met 12% in vergelijking met het derde kwartaal van 2020



Sterke resultaten van vermogensbeheer, verzekeringen, investeringsbankieren en residentieel hypothecair bankieren; traditionele vergoedingsstromen zijn toegenomen door een hogere economische activiteit (kaarten, betalingen en servicekosten op depositorekeningen)





De inkomensverhouding van de vergoeding bedroeg 42,2%, in vergelijking met 42,6% voor het tweede kwartaal van 2021



De netto rentebaten daalden met 0,4% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 en met 3,8% in vergelijking met het derde kwartaal van 2020



De nettorentemarge bedroeg 2,81%, met een daling van zeven basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021



De kernrentemarge bedroeg 2,58%, met een daling van twee basispunten ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021

De niet-rentelasten bedroegen $ 3,8 miljard

miljard Aangepaste niet-rentelasten bedroegen $ 3,3 miljard, een stijging van 2,4% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 en 3,5% in vergelijking met het derde kwartaal van 2020

miljard, een stijging van 2,4% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 en 3,5% in vergelijking met het derde kwartaal van 2020

GAAP-efficiëntieverhouding was 67,8%, in vergelijking met 71,0% voor het tweede kwartaal van 2021



De gecorrigeerde efficiëntieverhouding was 57,9%, in vergelijking met 56,1% voor het tweede kwartaal van 2021

De kwaliteit van de activa blijft uitstekend en weerspiegelt onze voorzichtige risicocultuur, diverse portfolio's, de verbeterende economische omstandigheden en de aanhoudende effecten van de overheidssteun

De niet-presterende activa maakten 0,23% van de totale activa uit, relatief stabiel vergeleken met het tweede kwartaal van 2021



Netto-afschrijvingen waren 0,19% van de gemiddelde leningen en huurovereenkomsten, een lager basispunt in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021



De ALLL-ratio was 1,65%, vergeleken met 1,79% in het tweede kwartaal van 2021



Reserveringen voor kredietverliezen leverden voor het derde kwartaal van 2021 een voordeel van $ 324 miljoen op, wat voornamelijk een afspiegeling was van verbeterde economische vooruitzichten

miljoen op, wat voornamelijk een afspiegeling was van verbeterde economische vooruitzichten



De ALL-dekking bedroeg 4,35 X niet-presterende leningen en voor investeringen aangehouden leases, tegenover 4,81 x in het tweede kwartaal van 2021

Het kapitaal en de liquiditeit bleven sterk; gebruikt kapitaal door meer dividend en overnames

Tier 1-kernkapitaal tot risicogewogen activa bedroeg 10,1%



De geconsolideerde gemiddelde LCR-ratio was 114%



Verhoogd algemeen dividend 7% in het derde kwartaal van 2021



Overname afgerond van Constellation Affiliated Partners



Kondigde overname aan van Service Finance, LLC om de mogelijkheden tot kredietverlening op het verkooppunt uit te breiden

Presentatie van de verdiensten en overzicht van de kwartaalresultaten

Om te luisteren naar Truist's live conference call voor het derde kwartaal van 2021 om 8 uur ET vandaag, bel 866-519-2796 en voer de deelnemerscode 391805 in. Er wordt een presentatie gebruikt tijdens het gesprek over de rendementsconferentie en deze is te vinden op onze website op https://ir.truist.com/events-and-presentation. Herhalingen van de conference call zullen 30 dagen beschikbaar zijn door +1 888 203 1112 (toegangscode 391805) te bellen.

De presentatie, inclusief een bijlage die niet-GAAP-bekendmakingen met elkaar verbindt, en het derde kwartaal van 2021 van Truist, dat gedetailleerde financiële schema's bevat, zijn beschikbaar op https://ir.truist.com/earnings.

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgerichte financiële dienstverlener die zich inzet voor het inspireren en bouwen van betere levens en gemeenschappen. Truist, dat is opgericht door de historische fusie van gelijken BB&T en SunTrust, heeft een vooraanstaand marktaandeel op veel snelgroeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala van diensten, waaronder bankieren voor particulieren, het MKB en andere bedrijven, activabeheer, kapitaalmarkten, commercieel vastgoed, bedrijfs- en institutioneel bankieren, verzekeringen, hypotheek, betalingen, gespecialiseerde kredietverlening en vermogensbeheer. Truist, met het hoofdkantoor in Charlotte, North Carolina, is een toonaangevende Amerikaanse commerciële bank met een totale activa van $ 530 miljard op 30 september 2021. Truist Bank, lid FDIC. Lees meer op Truist.com.

Kapitaalratio's en rendement op risicogewogen activa zijn preliminair.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door andere methoden dan in overeenstemming met de in de Verenigde Staten van Amerika algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen ("GAAP"). Het management van Truist gebruikt deze "non-GAAP"-maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van zijn activiteiten. Het Management is van mening dat deze niet-GAAP-maatregelen een beter inzicht in lopende operaties bieden, de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden verbeteren en de effecten van belangrijke items in de huidige periode demonstreren. Het bedrijf is van mening dat een zinvolle analyse van zijn financiële prestaties een inzicht in de onderliggende factoren van die prestaties vereist. Het management van Truist gelooft dat beleggers deze financiële niet-GAAP-maatregelen nuttig kunnen vinden. Deze bekendmakingen mogen niet worden beschouwd als een vervanging van financiële maatregelen die overeenkomstig GAAP zijn vastgesteld, en zijn niet noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met niet-GAAP-prestatiemaatregelen die door andere ondernemingen kunnen worden gepresenteerd. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten niet-GAAP-maatregelen die in dit persbericht worden vermeld:

Aangepaste efficiëntieverhouding - de aangepaste efficiëntieverhouding is niet-GAAP in die zin dat er geen waardewinsten (verliezen), afschrijvingen van immateriële activa, kosten van fusies en herstructureringen en andere selecte posten zijn. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten en dat de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden wordt verbeterd, en dat de effecten van aanzienlijke winsten en kosten worden aangetoond.

Materiële eigen-vermogensinstrumenten en daaraan gerelateerde maatstaven - materiële eigen-vermogensinstrumenten en daaraan gerelateerde maatregelen zijn niet-GAAP-maatregelen die het effect van immateriële activa, na aftrek van uitgestelde belastingen en de daaraan gerelateerde afschrijvingen, uitsluiten. Deze maatregelen zijn nuttig om de prestaties van een bedrijf op een consistente manier te evalueren, of het nu overgenomen of intern ontwikkeld is. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om de kwaliteit van het kapitaal en het rendement ten opzichte van het balansrisico te beoordelen.

Core NIM - Core netto-rentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de nettorentemarge aanpast om de invloed van de aankoopboekhouding uit te sluiten. De waarderingscijfers voor de aankoop en gerelateerde afschrijvingen voor a) effecten die bij de overname van Colonial Bank van de FDIC zijn verkregen en b) leningen, deposito's en langlopende schulden van SunTrust, Susquehanna, National Penn en Colonial Bank zijn uitgesloten om de door klanten betaalde opbrengsten in te schatten Het management van Truist is van mening dat de aanpassingen van de berekening van de nettorentemarge voor bepaalde overgenomen activa en passiva beleggers nuttige informatie kunnen verschaffen over de prestaties van de verdiende activa van Truist.

Aangepaste verwaterde EPS - de aangepaste verwaterde winst per aandeel is niet-GAAP in die zin dat het bedrijfsgerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde posten, exclusief belasting, buiten beschouwing laat. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten en dat de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden wordt verbeterd, en dat de effecten van aanzienlijke winsten en kosten worden aangetoond.

Prestatieratio's - de aangepaste prestatieratio's, inclusief het aangepaste rendement op de gemiddelde activa, het aangepaste rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders en het aangepaste rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders, zijn niet-GAAP in die zin dat er geen rekening wordt gehouden met fusiegerelateerde en herstructureringskosten, bepaalde posten en, in het geval van een rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders, afschrijvingen van immateriële activa. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen in zijn analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregelen een beter inzicht in de lopende activiteiten en een betere vergelijkbaarheid van de resultaten met eerdere perioden bieden, en dat ze ook de effecten van aanzienlijke winsten en kosten laten zien.

Aangepast EBITDA verzekeringsholdings - EBITDA is een niet-GAAP-meting van de bedrijfswinstgevendheid die wordt berekend door het optellen van rente, belastingen, afschrijvingen en afschrijvingen op het netto-inkomen. Het management van Truist voegt ook fusiegerelateerde en herstructureringskosten, bijkomende bedrijfskosten in verband met de fusie en andere geselecteerde items toe. Het management van Truist gebruikt deze maatregel in zijn analyse van het verzekeringsholdingsgedeelte van het bedrijf. Het management van Truist is van mening dat deze maatregel meer inzicht biedt in de lopende activiteiten en dat de vergelijkbaarheid van resultaten met eerdere perioden wordt verbeterd, en dat de effecten van aanzienlijke winsten en kosten worden aangetoond.

Aftrek van lenings- en leaseverliezen en niet-afgeschreven reële waardemarkeringen in procenten van de brutoleningen en huurovereenkomsten - aftrek van voor lenings- en leasverliezen en niet-afgeschreven reële waardemarkeringen als percentage van de bruto leningen en leases is een niet-GAAP-waardering van kredietreserves die wordt berekend door aanpassing van de ALLL en leningen en huurovereenkomsten die door de niet-afgeschreven reële waardemarkering voor investeringen worden aangehouden. Het management van Truist gebruikt deze maatregelen om het verliesabsorptievermogen te beoordelen.

Een afstemming van deze niet-GAAP-maatregelen op de meest direct vergelijkbare GAAP-maatregel is opgenomen in de bijlage bij de inkomstenpresentatie voor het derde kwartaal 2021 van Truist, en is beschikbaar op https://ir.truist.com/earnings.

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, over de financiële toestand, resultaten van operaties, bedrijfsplannen en de toekomstige prestaties van Truist. Woorden als "anticipeert", "gelooft", "schat in", "verwacht", "prognoses", "is van plan", "plannen", "projecten", "kan", "zal", "zou", "kon", "kunnen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren.

Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen en aannames van het management met betrekking tot het bedrijf van Truist, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Dergelijke verklaringen omvatten inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Als zodanig kunnen de werkelijke resultaten van Truist wezenlijk verschillen van die welke door toekomstgerichte verklaringen worden overwogen. Hoewel er geen zekerheid kan worden geboden dat een lijst van risico's en onzekerheden of risicofactoren volledig is, kunnen de volgende belangrijke factoren ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van degene die in toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen, zonder beperking, naast de risico's en onzekerheden die in deel I nader worden besproken, rubriek 1A-risicofactoren in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2020 en in de daaropvolgende deponeringen van Truist bij de Securities and Exchange Commission:

risico's en onzekerheden in verband met de fusie van de nalatenschap van BB&T en SunTrust, met inbegrip van het vermogen om de bedrijven succesvol te integreren of om de verwachte voordelen van de fusie te realiseren;

kosten in verband met de fusie en integratie van de nalatenschap van BB&T en SunTrust;

het storten van deposito's, het verlies van cliënten of het verlies van inkomsten na voltooide fusies of overnames kunnen groter zijn dan verwacht;

de COVID-19-pandemie heeft de wereldeconomie verstoord en de financiële toestand en bedrijfsresultaten van Truist negatief beïnvloed, waaronder door hogere kosten, een lagere opbrengst en nettorentemarge; en verhogingen van de aftrek voor kredietverliezen; de heropleving van de pandemie in de afgelopen maanden kan opnieuw tot deze negatieve gevolgen leiden of ze in stand houden, en ook een negatieve invloed hebben op het kapitaal en de liquiditeitspositie of de kapitaalkosten van Truist, het vermogen van geldleners om uitstaande leningen terug te betalen beperken, een uitstroom van deposito's veroorzaken, en de goodwill of andere activa beïnvloeden;

Truist staat bloot aan kredietrisico door te lenen of zich te verbinden tot het verstrekken van geld en kan meer kredietrisico en hogere kredietverliezen hebben voor zover de leningen zijn geconcentreerd op het soort lening, het marktsegment, het type kredietnemer of de locatie van de leningnemer of onderpand;

wijzigingen in de renteomgeving, waaronder de vervanging van LIBOR als rentebenchmark en potentieel negatieve rentetarieven, die van invloed kunnen zijn op de inkomsten en uitgaven van Truist, de waarde van activa en verplichtingen en de beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;

het niet hebben van toegang tot kortlopende financiering of liquiditeit, het verlies van klantendeposito's of wijzigingen in de ratings van Truist, waardoor de financieringskosten kunnen stijgen of de toegang tot kapitaalmarkten kan worden beperkt;

risicobeheertoezichtfuncties kunnen risico's niet op een adequate wijze identificeren of aanpakken en het management kan het kredietrisico mogelijk niet effectief beheren;

risico's die het gevolg zijn van het uitgebreide gebruik van modellen in de bedrijfsvoering van Truist, die van invloed kunnen zijn op de beslissingen van het management en de regelgevers;

het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, met inbegrip van het vermogen om fusies en overnames met succes te voltooien of te integreren;

verhoogde concurrentie, onder meer van (i) nieuwe of bestaande concurrenten die over meer financiële middelen kunnen beschikken of aan andere wettelijke normen kunnen worden onderworpen, en (ii) producten en diensten die door niet-bancaire financiële technologiebedrijven worden aangeboden, kunnen het klantenbestand van Truist verminderen, Truist ertoe brengen de prijzen van zijn producten en diensten te verlagen om het marktaandeel van Truist te behouden of anderszins een negatieve invloed te hebben op de bedrijven of bedrijfsresultaten van Truist;

het niet in stand houden of verbeteren van de concurrentiepositie van Truist met betrekking tot nieuwe producten, diensten en technologie, of dat nou komt doordat het bedrijf er niet in slaagt te anticiperen op de verwachtingen van de klant of omdat zijn technologische ontwikkelingen niet naar wens presteren of geen marktacceptatie of goedkeuring van regelgeving krijgen, of om andere redenen, kan ervoor zorgen dat Truist marktaandeel verliest of extra kosten maakt;

een negatieve publieke opinie, die de reputatie van Truist kan schaden;

meer toezicht op de verkooppraktijken van Truist voor consumenten, trainingen, het ontwerp van en het beheer van prestatievergoedingen;

regelgevende zaken, rechtszaken of andere juridische acties, die onder meer kunnen leiden tot kosten, boetes, sancties, beperkingen van de zakelijke activiteiten van Truist, reputatieschade, negatieve publiciteit of andere negatieve gevolgen;

de ontwikkeling van wettelijke, boekhoudkundige en reguleringsnormen, met inbegrip van met betrekking tot kapitaal- en liquiditeitsvereisten, en de resultaten van regelgevingsonderzoeken, kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële toestand en bedrijfsresultaten van Truist;

het monetaire en fiscale beleid van de federale regering en haar instituten kunnen een aanzienlijke nadelige invloed hebben op de winstgevendheid;

in het kader van het beleid en de processen voor financiële verslaggeving is het management verplicht om in te schatten welke zaken onzeker zijn, inclusief de potentiële afschrijving naar goodwill als de marktwaarde van het aandeel van Truist in een langere periode daalt en de ongunstige economische omstandigheden in een bepaalde periode worden gehandhaafd;

de algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij wereldwijd, nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, en instabiliteit in mondiale geopolitieke aangelegenheden of volatiliteit op financiële markten kunnen onder meer leiden tot een tragere groei van deposito's of activa, een verslechtering van de kredietkwaliteit of een verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;

risico's in verband met het ontstaan en de verkoop van hypotheken, inclusief terugkoop- en vergoedingsaanvragen van inkopers in verband met verklaringen en garanties op verkochte leningen, die kunnen leiden tot een stijging van het bedrag van de verliezen voor terugkoop van leningen;

risico's die verband houden met Truist's rol als kredietbeheerder, inclusief een toename in de reikwijdte of de kosten van de diensten waaraan Truist dient te voldoen, zonder dat de servicekosten of het schenden van Truist's verplichtingen als beheerder zijn verhoogd;

het succes van Truist is afhankelijk van het in dienst nemen en in stand houden van het belangrijkste personeel, en als deze individuen zijn of andere rollen verlaten, kunnen de operaties en integratieactiviteiten van Truist een negatieve invloed hebben, die kunnen worden versterkt als Truist de managementteams van heritage BB&T en heritage SunTrust blijft integreren;

fraude of wangedrag door interne of externe partijen, die Truist mogelijk niet in staat is om te voorkomen, op te sporen of te beperken;

beveiligingsrisico 's, inclusief denial of serviceaanvallen, hacken, social engineering, aanvallen gericht op Truist's teamgenoten en klanten, malware-inbraken, pogingen om gegevens te corrumperen, systeembreuken, cyberaanvallen, Identiteitsdiefstal, ransomware-aanvallen, en risico's voor de fysieke beveiliging, zoals natuurrampen, milieuomstandigheden en opzettelijke destructieve handelingen, kunnen leiden tot het bekendmaken van vertrouwelijke informatie, Het bedrijf of de reputatie van Truist in het gedrang brengt of aanzienlijke juridische of financiële risico's creëert; en

wijdverbreide uitval van operationele, communicatieve of andere systemen, of het nou om interne of door derden verstrekte diensten gaat; natuurlijke of andere rampen (met inbegrip van terroristische en pandemieën); en de gevolgen van de klimaatverandering, inclusief fysieke risico's, zoals frequentere en intensievere weersgebeurtenissen, en risico's in verband met de overgang naar een koolstofarme economie; zoals regelgeving of technologische veranderingen of verschuivingen in marktdynamiek of consumentenvoorkeuren; kunnen een negatief effect hebben op de financiële situatie van Truist en op de resultaten van operaties, leiden tot materiële verstoring van Truist's operaties of het vermogen of de bereidheid van klanten om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Truist.

Lezers worden gewaarschuwd om niet ten onrechte te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen spreken vanaf de datum dat zij zijn gedaan. Met uitzondering van de mate die door de toepasselijke wet of regelgeving is vereist, is Truist niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken.

