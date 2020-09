Truphone soutient dorénavant Apple Watch Family Setup

LONDRES, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Truphone est fier d'annoncer ce jour qu'il offre un service mobile à la Family Setup. Cette innovation permet aux enfants et aux adultes de la maison qui n'ont pas d'iPhone de profiter de Apple Watch.

Les objectifs de Truphone sont de connecter les clients de la Family Setup aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Pologne et à Hong Kong. Pour des informations sur le tarif et la disponibilité, veuillze visiter le site web the Truphone website.

Apple a présenté Family Setup dans watchOS 7[1]. Il offre les fonctionnalités de communication, de santé, de remise en forme et de sécurité d'Apple Watch aux enfants et aux adultes de la famille qui n'ont pas d'iPhone.

Pour la première fois, Apple Watch peut être configuré via l'iPhone d'un parent, de sorte que les enfants puissent profiter de ses outils amusants et utiles. Ainsi, les parents ont l'esprit tranquille, sachant qu'ils peuvent joindre leur enfant et le localiser, et que toutes les données personnelles restent cryptées en toute sécurité.

Les enfants et les adultes qui utilisent le service Family Setup auront leur propre numéro de téléphone grâce à un forfait téléphonique distinct. Family Setup sera disponible sous watchOS 7 et iOS 14, et nécessite des modèles de téléphones Apple Watch Series 4 ou plus ou Apple Watch SE, appariés avec iPhone 6s ou plus.

Pour plus d'informations sur la façon dont Family Setup peut être connecté avec Apple Watch grâce à Truphone, consultez le lien check out our how-to article and product video here.

Pour plus d'informations sur Family Setup, veuillez consulter www.apple.com.

A propos Truphone

Truphone pense que la connectivité peut être plus facile, intelligence et plus efficace. Depuis 2006, nous avons mis au point un logiciel SIM de pointe, des plates-formes de gestion intuitives et un puissant réseau mondial pour réaliser ce projet. Truphone a apprécié une collaboration étroite avec Apple depuis 2016. Le partenariat a également permis à Truphone d'être l'un des premiers porteurs de global data plans for eSIM enabled iPads en 2016; et pour les iPhones en 2018 via son propriétaire eSIM-powered iOS app, My Truphone.

Chaque jour, les techniciens de Truphone créent de meilleures connexions entre les choses, les gens et les entreprises pour rendre le monde plus intelligent. Basée à Londres, Truphone dispose de 15 bureaux répartis sur quatre continents et continue à se développer dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.truphone.com

[1] Toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles si Apple Watch est configuré par le biais de Family Setup. Plan de service sans fil requis pour le service téléphonique.

SOURCE Truphone