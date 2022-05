Trust Project adiciona 27 Sites e Newsletters, Líderes Locais e Comunitários

"Com a guerra, a pandemia e as dificuldades econômicas criando um terreno fértil para a falsidade e incerteza, estamos orgulhosos de que tantos sites estejam fortalecendo seu compromisso com o público", disse Sally Lehrman, fundadora e CEO do Trust Project. "Essas organizações vão além da retórica, assumindo sua responsabilidade. Elas trabalharam duro para construir integridade, honestidade e inclusão em suas práticas diárias."

A mídia local e a mídia étnica desempenham um papel vital como parceiros noticiosos confiáveis para suas comunidades. Com os 8 Indicadores de Credibilidade (Trust Indicators™), elas se destacam claramente dos sites "pay-to-play" e hiper-partidários que distorcem os fatos para servir às suas agendas.

Com este grupo, os Indicadores de Credibilidade serão exibidos pela primeira vez em um site jornalístico norte-americano com foco nativo, o Buffalo's Fire, e em três newsletters confiáveis e voltadas para o jornalismo. A Forum Communications, uma empresa familiar de mídia e tecnologia no centro-oeste dos Estados Unidos e em operação desde 1878, está entregando os Indicadores de Credibilidade pela primeira vez ao público em 20 sites jornalísticos. O Capital Daily traz notícias e análises investigativas e explicativas para os leitores de Victoria, B.C., no Canadá, por meio de seu site e newsletter. O Examiner News publica jornais comunitários premiados, um site jornalístico local e uma newsletter de conteúdo premium nos condados de Westchester e Putnam, no estado de Nova York. A Montana Free Press produz um jornalismo de serviço público aprofundado sobre o governo e as políticas estaduais. Nascido a partir de quatro jornais locais, SoCoNews.org, foi recentemente adquirido pelo Weeklys, um grupo editorial da Califórnia.

O logotipo da Marca Trust indica que um site jornalístico implementou os 8 Indicadores de Credibilidade e assumiu compromissos específicos com transparência, imparcialidade e precisão. Os Indicadores de Credibilidade ajudam as pessoas e os algoritmos a avaliar facilmente a autoridade e a integridade noticiosas. Eles estão crescentemente sendo usados como uma ferramenta de treinamento de educação midiática e para avaliação externa da validade de sites jornalísticos.

O Trust Project é uma organização sem fins lucrativos, registrada nos Estados Unidos na categoria 501(c)3, financiada por Craig Newmark Philanthropies, Google e Democracy Fund. As políticas do Trust Project e os Indicadores de Credibilidade são moldados e aplicados independentemente das fontes de financiamento.

