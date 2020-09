Trust Project anuncia novos membros na rede global de notícias

Os mais novos parceiros expandem o alcance da Trust Project para países de língua espanhola da América Latina

PACIFICA, Califórnia, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Trust Project, uma organização sem fins lucrativos global dedicada à transparência, precisão e diversidade nas notícias anunciou hoje o acréscimo de mais seis parceiros de notícias, expandindo sua rede de mais de 200 canais de notícias para a Argentina e o Peru.

Os sites de notícias a seguir implementaram os 8 indicadores de credibilidade da Trust Project e receberam a marca da Trust: El Comercio (Peru), The Highlands Current (EUA), inewsource (EUA), La Nación (Argentina), Pocket-lint (Reino Unido), e YES! Magazine (EUA). El Comercio e La Nación são as primeiras organizações de notícias a se juntar à Trust Project em seus respectivos países.

"Estou animado com o profundo compromisso ao jornalismo com integridade demonstrado por nossos parceiros de notícias, especialmente em meio à grande cobertura e pressão financeira que estamos experimentando no momento," disse Sally Lehrman, fundadora e diretora executiva da Trust Project. "O trabalho desses parceiros expandem o alcance dos 8 indicadores de credibilidade para importantes novas regiões e aprofunda sua presença globalmente, permitindo que as pessoas saibam quando suas notícias têm origem em uma fonte que coloca os interesses do público em primeiro lugar."

A Trust Project está presente na América Latina desde 2019 com a criação do capítulo brasileiro da organização, Projeto Credibilidade, por meio de seis organizações de notícias que agora mostram os indicadores de credibilidade em suas páginas.

Os novos parceiros foram submetidos a um extenso processo de 5 meses para implementar os 8 indicadores de credibilidade da Trust Project – avaliando e atualizando políticas, criando novos procedimentos e adicionando transparência aos padrões existentes. Os indicadores de credibilidade, um padrão de transparência amplamente aceito desenvolvido pela Trust Project em colaboração com o público e com organizações de notícias de todo o mundo, ajudam a mídia de notícias a se responsabilizar e garantir fontes confiáveis de notícias.

Os 8 indicadores de credibilidade ajudam as pessoas a saber quem e o que estão por trás de uma matéria de uma notícia por meio da revelação sobre:

Melhores práticas (Políticas e padrões)

Expertise jornalística

Tipo de matéria

matéria Referências

Métodos

Apuração local

Diversidade de opiniões

Feedback passível de ação

A Trust Project é financiada por Craig Newmark Philanthropies, o Democracy Fund, Facebook, Google e pela John S. and James L. Knight Foundation.

Para saber mais sobre a Trust Project e os 8 indicadores de credibilidade, acesse thetrustproject.org .

Sobre a Trust Project:

A Trust Project é uma rede global de organizações de notícias que trabalha para firmar e ampliar o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão e inclusão. O projeto criou os indicadores de credibilidade, que são padrões colaborativos gerados pelo jornalismo para as notícias que ajudam as pessoas comuns e as máquinas de empresas de tecnologia a avaliar com facilidade a autoridade e a integridade das notícias. Os indicadores de credibilidade são baseados em uma pesquisa robusta de design centrado no usuário e atende às necessidades e os desejos do público. Para mais informações, acesse thetrustproject.org/faq/.

Contato para a mídia:

Nettie Reynolds

The Trust Project

[email protected] / 512-815-0520

FONTE The Trust Project

Related Links

https://www.thetrustproject.org



SOURCE The Trust Project