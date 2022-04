Tsinghua SIGS entwickelte funktionalisierte Bornitrid-Membranen mit ultrahoher Permeabilität für die heterogene Katalyse im Nanobereich zur Herstellung von sauberem Wasser

SHENZHEN, China, 15. April 2022 /PRNewswire/ -- Das Team von Prof. Zhenghua Zhang am Institut für Umwelt und Ökologie der Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS) hat durch die Kombination eines Membrantrennverfahrens und eines fortschrittlichen Oxidationsverfahrens in einem einzigen Schritt eine kompakte Plattform für die heterogene Katalyse persistenter organischer Schadstoffe im Nanobereich entwickelt, um sauberes Wasser zu erzeugen. Die von ihrem Team vorgestellte In-situ-Funktionalisierungsstrategie ist praktisch und ermöglicht die Keimbildung von Nanokatalysatoren in den Wassertransport-Nanokanälen der Bornitridmembran, was einen vielversprechenden Weg für die Konstruktion katalytischer Membranen eröffnet. Der Forschungsartikel von Prof. Zhang, „Ultrahigh permeance functionalised boron nitride membrane for nanoconfined heterogeneous catalysis", wurde am 3. Februar 2022 in Chem Catalysis veröffentlicht ( https://doi.org/10.1016/j.checat.2022.01.003 ).