- Tsinghua SIGS ha desarrollado técnicas de inversión de emisiones de carbono basadas en satélite para investigar las fuerzas impulsoras de las tendencias globales de emisiones de incendios forestales

SHENZHEN, China, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El equipo de Zheng Bo en el Institute of Environment and Ecology, Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS), ha desarrollado un novedoso sistema de inversión atmosférica para inferir las emisiones globales de carbono de los incendios forestales a partir de la recuperación satelital de monóxido de carbono, con el que ha podido investigar las tendencias espaciales y temporales y las fuerzas impulsoras de Emisiones globales de CO2 de los incendios forestales de 2000 a 2019. Su estudio sugiere que la ausencia de una disminución rápida y contemporánea de las emisiones globales de incendios forestales con área quemada es el aumento de las emisiones forestales. Este estudio puede orientar el desarrollo futuro de un marco de inversión y control del presupuesto de carbono global basado en la teledetección por satélite. El artículo de investigación del doctor Zheng, "Increasing forest fire emissions despite the decline in global burned area", se publicó en Science Advances el 24 de septiembre. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2646).