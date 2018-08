TTI annonce des résultats records pour le premier semestre 2018

La croissance organique affiche des résultats records



Les ventes ont progressé de 19,1 % et les bénéfices de 24,6 %

Points forts 2018 US $' million 2017 US$' million Évolution Chiffre d'affaires 3 431 2 882 +19,1 % Marge bénéficiaire brute 37,1 % 36,6 % + 50 bps Résultat d'exploitation 281 233 +20,7 % Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 255 204 +24,6 % BPA (en cents) 13,89 11,17 +24,4 % Acompte sur dividende par action (approximation en cents) 4,89 3,57 +36,9 %

Au premier semestre, la marge brute a progressé pour la dixième année consécutive, de 36,6 % à 37,1 %

MILWAUKEE a poursuivi sa forte croissance avec une excellente progression des ventes de 29,8 %

a poursuivi sa forte croissance avec une excellente progression des ventes de 29,8 % RYOBI ONE+ a maintenu une croissance des ventes à deux chiffres

Les activités « entretien des sols » et « appareils » ont enregistré une croissance à deux chiffres de 12,9 %

La société mondiale d'équipements électriques et d'entretien des sols basée à Hong Kong Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI »/TTI Group) (code : 669, symbole ADR : TTNDY) a enregistré des ventes records et un bénéfice net pour le neuvième semestre consécutif. C'est le résultat d'une stratégie d'innovation incessante, d'une amélioration opérationnelle continue, de collaborateurs exceptionnels et d'un solide portefeuille de marques. Au premier semestre, les ventes se sont élevées à 3,4 milliards de dollars, soit une progression de 19,1 % par rapport à la période précédente, tandis que la marge bénéficiaire brute a progressé de 30 points de base. La marge bénéficiaire brute a progressé pour la dixième année consécutive avec des gains positifs tirés d'un flux continu de nouveaux produits et de productivité. Grâce à une exécution sans faille, TTI a enregistré une excellente croissance de ses ventes, tandis que le résultat opérationnel a augmenté de 20,7 % pour atteindre 281 millions de dollars et continue de gérer efficacement un capital d'exploitation à 17,0 % des ventes par rapport à 19,1 % l'année dernière au premier semestre. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 255 millions de dollars, soit une progression de 24,6 % par rapport à l'année précédente, et une augmentation du bénéfice non dilué par action de 24,4 % pour atteindre 13,89 cents.

Le plus grand segment de TTI, à savoir les équipements électriques, a enregistré une croissance soutenue à deux chiffres au premier semestre avec 3,0 milliards de dollars de ventes dans le monde, ce qui représente une augmentation de 20,1 % par rapport à la même période de 2017. Cette forte croissance a été possible grâce à la technologie sans fil et le lancement de nouveaux produits, l'élargissement des gammes de nouveaux produits comme des tondeuses sans fil, l'instauration de partenariats avec des clients, la création de nouvelles filières de distribution, une expansion géographique et des conversions ciblées sur les utilisateurs finaux. MILWAUKEE est restée à l'avant-garde de la révolution du sans-fil, avec une croissance magnifique de 29,8 % au premier semestre, tandis que les activités « outils sans fil grand public » et « produits d'extérieur » ont enregistré une croissance à deux chiffres essentiellement grâce à l'expansion des plateformes RYOBI ONE+ et sans fil à 40V. La phase préliminaire de notre orientation stratégique pour le segment « équipements électriques et entretien des sols » prend un élan lent mais encourageant, avec une progression des ventes de 12,9 %.

Pour M. Joseph Galli, PDG de TTI : « Pour le deuxième semestre et au-delà, il est clair que l'élan s'accélèrera à un rythme très favorable pour l'ensemble de TTI. Nos résultats sont excellents, à l'heure où nous ambitionnons de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie laser, qui est le fondement de notre croissance à la pointe du secteur. TTI est à l'avant-garde de la transition rapide vers le sans-fil à travers le monde, en délogeant les anciennes technologies, en proposant de nouvelles catégories et en élargissant les secteurs que nous servons. Notre vision pour un avenir sans fil est ambitieuse. »

Pour M. Horst Pudwill, président de TTI : « Nous sommes très encouragés par notre trajectoire de croissance. Nous pensons que nos activités dans le sans-fil resteront le moteur principal, et qu'elles progresseront à un rythme inégalé grâce à notre technologie de pointe. La vision à long terme de TTI est de créer un avantage concurrentiel inébranlable en restant les maîtres des produits sans fil, grâce à un solide développement organisationnel et à une excellence opérationnelle de tout premier plan. Nous pensons à juste titre que nos activités ne cesseront de progresser au cours des prochaines années. »

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Stock Exchange of Hong Kong Limited depuis 1990, TTI est un leader mondial de la technologie sans fil pour les outils électriques, les équipements électrique d'extérieur, des appareils et des accessoires pour l'entretien des sols destinés aux utilisateurs grand public, professionnels et industriels des secteurs de la maison, de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. La société s'appuie sur quatre axiomes stratégiques, à savoir des marques puissantes, des produits innovants, l'excellence opérationnelle et des collaborateurs exceptionnels, ce qui reflète une vision à long terme ambitieuse consistant à promouvoir la technologie du sans-fil. La stratégie de croissance mondiale fondée sur la recherche permanente de l'innovation des produits a placé TTI à l'avant-garde de ses secteurs clients. Le solide portefeuille de marques TTI comprend les outils électriques, accessoires et outils manuels MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits d'extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits d'agencement et de mesure EMPIRE, et les produits électriques et d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI fait partie des titres constitutifs des indices MSCI All Country World Index (ACWI), FTSE Developed Index et Hang Seng Composite LargeCap Index entrant dans l'indice de référence Hang Seng Composite Size Index. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.ttigroup.com .

Toutes les marques commerciales mentionnées autres qu'AEG et RYOBI sont la propriété de TTI Group. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.), et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous licence.

Demandes de renseignements : Techtronic Industries Co. Ltd. Strategic Financial Relations Limited Isabella Chan Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Tél. : +(852) 2402 6495 Denise Siu +(852) 2114 4913 denise.siu@sprg.com.hk Adresse électronique : isabella.chan@tti.com.hk Beverly Chiu +(852) 2114 4329 beverly.chiu@sprg.com.hk Site Internet : www.ttigroup.com Site Internet : www.sprg.com.hk

