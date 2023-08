TTI OBTIENT D'EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023

HONG KONG, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Leader mondial des outils professionnels sans fil, des outils de bricolage et des équipements électriques pour extérieur, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF) a le plaisir d'annoncer ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023.

Le groupe a enregistré de très bons résultats au premier semestre 2023, dépassant les résultats du marché en termes de performance des ventes et de génération de bénéfices, tout en réduisant les stocks et en dégageant un flux de trésorerie disponible exceptionnel. Le chiffre d'affaires global a diminué de 2,2 % en monnaie déclarée, et de 1,0 % en devise locale, pour atteindre 6,9 milliards de dollars US. L'activité phare de TTI, MILWAUKEE, a connu une croissance de 8,7 % en monnaie locale, tandis que les activités grand public ont connu une baisse à deux chiffres, en partie due à des initiatives de réduction des stocks au sein de son réseau et chez ses clients.

TTI a enregistré d'excellents résultats pour le premier semestre 2023, dépassant le marché en termes de ventes et de bénéfices, tout en réduisant les stocks et en dégageant un flux de trésorerie disponible exceptionnel

Notre activité phare MILWAUKEE , qui est la première marque mondiale d'outils électriques professionnels, a surpassé le marché avec une croissance de 8,7 % en monnaie locale

, qui est la première marque mondiale d'outils électriques professionnels, a surpassé le marché avec une croissance de 8,7 % en monnaie locale Réduction des stocks du premier semestre 2022 de 651 millions de dollars US

Un flux de trésorerie disponible record de 301 millions de dollars US au premier, soit une amélioration de 649 millions de dollars US par rapport au premier semestre 2022

La marge brute a augmenté pour le quinzième semestre consécutif à 39,3 %, soit une augmentation de 22 points de base

20 23 Dollar US' million 2022 dollar US' million Variations Chiffre d'affaires 6 879 7 034 (2,2 %) Marge bénéficiaire brute 39,3 % 39,1 % +22 points de base BAII 560 633 (11,5 %) Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 476 578 (17,7 %) Bénéfice de base par action (cents de dollar américain) 26,00 31,59 (17,7 %) Flux de trésorerie disponible 301 (348) +649 m $ Dividende provisoire par action (cents de dollar américain approx.) 12,23 12,23 —

Au niveau mondial, TTI a obtenu des résultats supérieurs à ceux du marché au cours du premier semestre 2023. L'Amérique du Nord a vu son chiffre d'affaires baisser de 3,9 % en monnaie locale. L'Europe, dirigée par notre équipe de gestion de classe mondiale, a progressé de 10,1 % en monnaie locale. Le reste du monde, avec l'Australie et l'Asie, a enregistré une croissance de 5,7% en monnaie locale.

La marge brute s'est améliorée de 22 points de base par rapport au premier semestre 2022, en raison de l'augmentation de la part de l'activité MILWAUKEE à marge plus élevée et des initiatives de productivité, complétée par la surperformance continue de son activité à marge élevée dans le domaine des batteries de seconde main.

M. Horst Pudwill, président de TTI, a déclaré « Nous restons attachés à notre stratégie d'investissement dans une meilleure technologie et de nouveaux produits avancés pour stimuler notre croissance. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour continuer à obtenir des résultats au-dessus du marché au second semestre 2023 et au-delà. »

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a déclaré « Chez TTI, nous nous efforçons constamment de nous améliorer. Nous avons réalisé des ventes supérieures à celles de nos concurrents, réduit considérablement nos stocks et généré un flux de trésorerie positif, tout en continuant à investir pour l'avenir. »

Déclarations prospectives

Cette annonce contient certaines déclarations prospectives ou utilise certaines terminologies prospectives qui sont basées sur les attentes, estimations, projections, croyances et hypothèses actuelles de TTI concernant les activités et les marchés sur lesquels le groupe opère et qui reflètent les points de vue de TTI à la date de cette annonce. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises aux risques du marché, aux incertitudes et à des facteurs échappant au contrôle de TTI. Par conséquent, les résultats et les rendements réels peuvent différer sensiblement des hypothèses formulées et des déclarations contenues dans le présent communiqué.

À propos de TTI

TTI est un leader mondial de la technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les produits et solutions d'entretien et de nettoyage des sols pour les bricoleurs, les consommateurs, les professionnels et les utilisateurs industriels destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques : des marques puissantes, des produits innovants, du personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle, qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale consistant à poursuivre sans relâche l'innovation des produits a permis à TTI d'être à l'avant-garde de ses secteurs tout en maintenant des normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise élevées. Le puissant portefeuille de marques de TTI comprend les outils électriques, accessoires et outils à main MILWAUKEE, RYOBI et AEG, les produits d'extérieur RYOBI, les produits d'aménagement et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits et solutions de nettoyage des sols HOOVER, VAX, DIRT DEVIL et ORECK.

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, de l'indice FTSE RAFITM All-World 3000, de l'indice FTSE4Good Developed et de l'indice MSCI ACWI. La Société négocie également sur le meilleur marché OTCQX sous les symboles « TTNDY » et « TTNDF ». Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.ttigroup.com .

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG, OTCQX, PINK et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. OTCQX est une marque déposée d'OTC Markets Group Inc. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, utilisée sous licence.

