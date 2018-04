TTI réaffirme des performances en bonne voie pour la première moitié de 2018

Compte tenu de l'attention récente suscitée par l'inflation sur les matières premières, c'est avec plaisir que TTI signale que ses initiatives de productivité et les marges brutes de roulements importants sur les nouveaux produits se produisent conformément aux objectifs et contrebalancent l'inflation sur les matières premières.

En outre, le Groupe est enthousiaste devant la dynamique exceptionnelle et le fort potentiel de son entreprise d'appareils sans fil de plein air.

À propos de TTI

Fondé en 1985 et coté en bourse en 1990 sur la Hong Kong Stock Exchange, TTI est un leader mondial de la technologie sans fil englobant les machines-outils, le matériel électrique de plein air, les appareils pour entretien des sols et accessoires pour grand public, utilisateurs professionnels et industriels à la maison, pour les sites de construction, la maintenance, l'industrie et les secteurs d'infrastructure. La société a établi ses fondations sur quatre facteurs stratégiques : les marques, l'innovation, les opérations et les personnes. Elle reflète ainsi une vision d'expansion à long terme visant à faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance globale reflétant une recherche ininterrompue de création de nouveaux produits a conduit TTI à l'avant-scène de ses industries. Le solide portefeuille de marques de TTI rassemble les machines-outils, accessoires et outillage à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits de plein air RYOBI et HOMELITE, les produits d'aménagement et de mesure EMPIRE, ainsi que les appareils d'électroménager et d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI fait partie des titres constitutifs de l'indice MSCI ACWI (All Country World Index, indice de tous les pays du monde), de l'indice FTSE Developed (du Financial Times Stock Exchange) et de l'indice Hang Seng des grandes sociétés (Composite Large Cap) entrant dans l'indice de référence Hang Seng (Composite Size). Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.ttigroup.com.

Toutes les marques commerciales mentionnées autres que AEG et RYOBI sont la propriété du Groupe. AEG est une marque de commerce déposée d'AB Electrolux (publ.) et elle est utilisée sous licence. RYOBI est une marque de commerce déposée de Ryobi Limited et elle est utilisée sous licence.

Pour toute demande :

Techtronic Industries Co. Ltd. Isabella Chan Tél. : +(852) 2402 6495 Courriel : isabella.chan@tti.com.hk Site web : www.ttigroup.com

Strategic Financial Relations Limited Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Isabel Kwok +(852) 2864 4824 isabel.kwok@sprg.com.hk Davis Li +(852) 2864 4892 davis.li@sprg.com.hk Site web : www.sprg.com.hk

