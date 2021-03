TTI réalise des résultats exceptionnels en 2020

HONG KONG, 4 mars 2021 /PRNewswire/ --

Chiffre d'affaires 9 812 7 667 +28,0% Marge bénéficiaire brute 38,3% 37,7% +52 points de base BAII 868 673 +29,0% Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 801 615 +30,2% Bénéfice de base par action (cents US) 43,80 33,67 +30,1% Dividende par action (cents US approx.) 17,37 13,26 +31,1% *Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

Croissance exceptionnelle des ventes au 2 e semestre de +42,3 %

semestre de +42,3 % Croissance organique des ventes sur l'ensemble de l'exercice de plus de 2,1 milliards USD, soit +28 %.

La marge brute a progressé pour la 12 e année consécutive à 38,3 %, soit une hausse de 52 points de base

année consécutive à 38,3 %, soit une hausse de 52 points de base Croissance du bénéfice net de 30,2 % pour atteindre 801 millions USD

La société mondiale d'équipements électriques sans fil et d'entretien des sols basée à Hong Kong, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « groupe ») (code boursier: 669, symbole ADR : TTNDY) a annoncé ses résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de 9,8 milliards USD, soit une augmentation de 28,0 %. Les ventes au second semestre ont connu une croissance exceptionnelle de 42,3 %, supérieure à celle du marché.

La marge brute a progressé pour la 12e année consécutive, passant de 37,7 % en 2019 à 38,3 % en 2020. Cette amélioration de la marge brute est le résultat direct du lancement de nouveaux produits à forte marge, d'une gestion rigoureuse du mix, de gains de productivité exceptionnels et d'un effet de levier sur les volumes.

Le BAII a augmenté de 29,0 % pour atteindre 868 millions USD, et la marge du BAII a progressé de 10 points de base pour atteindre 8,9 %. Le bénéfice net a augmenté de 30,2 % pour atteindre 801 millions USD, et le bénéfice par action a grimpé de 30,1 % par rapport à 2019 pour atteindre 43,80 cents US. Le groupe a investi dans les stocks pour soutenir les niveaux de croissance du marché susmentionnés, tandis que la gestion du fonds de roulement est restée la meilleure de sa catégorie avec 14,0 % des ventes.

Le conseil d'administration recommande un solde du dividende de 82,00 cents HK (environ 10,55 cents US) par action. Avec le dividende intérimaire de 53,00 cents HK (environ 6,82 cents US) par action, on obtiendra un dividende annuel de 135,00 cents HK (environ 17,37 cents US) par action, contre 103,00 cents HK (environ 13,26 cents US) par action en 2019, soit une augmentation de 31,1 %.

Le segment Équipements électriques de TTI, qui représente 89,0 % des ventes totales, a connu une croissance de 28,5 % pour atteindre 8,7 milliards USD. La croissance de 25,8 % de l'activité phare professionnelle de TTI, MILWAUKEE, a été propulsée par de nouveaux produits innovants tandis que l'activité sans fil RYOBI a généré une croissance des ventes à deux chiffres. L'activité Entretien des sols de TTI a continué de faire des progrès. Ce segment a représenté 11,0 % du total des ventes de TTI, avec une augmentation des ventes de 23,6 % pour atteindre 1,1 milliard USD par rapport à 2019.

M. Horst Pudwill, président de TTI, a déclaré : « TTI est dans une position unique pour continuer à surpasser le marché, grâce à un bilan solide et un processus rigoureux de gestion du capital fixe et du fonds de roulement. Nous sommes bien placés pour saisir dans les mois et les années à venir les nombreuses opportunités de croissance que nous avons identifiées. »

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a commenté : « C'est notre vision audacieuse inébranlable, notre orientation client et notre dynamisme commercial qui feront de 2021 une autre année fructueuse et qui offriront à TTI des opportunités passionnantes au cours de la décennie à venir. »

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est un leader mondial en technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les produits et solutions d'entretien des sols pour les utilisateurs industriels, professionnels et particuliers destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, industriel et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques – des marques puissantes, des produits innovants, un personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle – qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale de quête incessante d'innovation en matière de produits a porté TTI au premier plan de ses industries. Le portefeuille de puissantes marques de TTI inclut les outils électriques, accessoires et outils à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits et solutions d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice FTSE Developed et de l'indice MSCI ACWI. Pour en savoir plus, consultez le site www.ttigroup.com.

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

Pour toute demande :

Techtronic Industries Co. Ltd. Strategic Financial Relations Limited Isabella Chan Veron Ng +(852) 2864 4831 [email protected] Tél. : +(852) 2402 6495 Adrianna Lau +(852) 2114 4987 [email protected] Adresse e-mail : [email protected] Karen Kwan +(852) 2114 4171 [email protected] Site Web : www.ttigroup.com Site Web : www.sprg.com.hk

