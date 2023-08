Tucano Gold conclut un accord définitif pour acheter Mina Tucano Ltda.

CALGARY, AB, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- Tucano Gold Inc. est heureuse d'annoncer avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir 100 % des actions de Mina Tucano Ltda et 100 % des actions de Tucano Resources Mineração Ltda, chaque action étant acquise pour une contrepartie de 1,00 BRL. L'accord comprend par ailleurs la soumission d'un projet de plan de paiement aux créanciers de Mina Tucano qui, s'il est approuvé et confirmé par le tribunal, verra les opérations reprendre au quatrième trimestre 2023 et fera de Mina Tucano le plus grand employeur de l'État d'Amapá, au Brésil.

Acquise par Great Panther Mining Ltd en 2019, Mina Tucano détient une participation de 100 % dans la mine d'or de Tucano, qui se situe sur un ensemble de terres de 1 973 kilomètres carrés, dans une zone à fort potentiel : la ceinture de roches vertes Vila Nova du bouclier guyanais. L'opération concerne notamment une usine à la pointe de la technologie avec une capacité de de 3,5 Mtpa de CIL (charbon en lixiviat). Le site a produit plus de 1,5 million d'onces depuis son ouverture en 2005.

Great Panther a publié un rapport 43-101 mis à jour le 8 juin 2022, avec des réserves prouvées et probables de 12,9 Mt à 1,59 g/t pour 656 000 onces. Ses ressources M,I &I sont de 1,8 million d'onces avec des possibilités d'expansion importantes.

Nous sommes heureux de travailler avec l'équipe de Mina Tucano, dirigée par Julio Carneiro et Joter Siqueria, qui ont tout notre soutien pour rouvrir les opérations au quatrième trimestre. Nous prévoyons que Mina Tucano augmentera progressivement sa production annuelle en vue d'atteindre 100 000 onces, à moyen terme.

Ayant établi avec succès Pilar Gold Inc. et Laiva Gold Inc, l'équipe Tucano Gold a acquis une solide expérience, permettant à Mina Tucano d'accéder à de plus grandes sources de financement et à une expertise technique partagée. Avec une capacité combinée de 7,3 Mtpa, nous sommes en voie de parvenir à produire annuellement 300 000 onces sur Tucano Gold, Laiva Gold et Pilar Gold d'ici 2025.

Le cycle de financement d'amorçage de Tucano Gold a fait l'objet de grands marques d'intérêt. Ce financement est évalué à une fraction du coût de remplacement qui serait nécessaire pour construire aujourd'hui un tel complexe de classe mondiale. Nous estimons que le moment est opportun pour procéder à l'acquisition d'une grande mine d'or à longue durée de vie comme Mina Tucano avant le prochain cycle haussier pour le cours de l'or, qui aura lieu en 2024. Cet achat fait suite à l'acquisition par Laiva Gold de la plus grande usine européenne de traitement aurifère en Finlande plus tôt cette année.

Les investisseurs dans le cycle d'amorçage de Tucano Gold recevront par ailleurs des actions gratuites de la société dérivée Tucano Gold Exploration Inc. au premier trimestre de l'année 2024. Tucano Gold Exploration détiendra sans doute l'ensemble immobilier le plus important et le plus prometteur du bouclier guyanais.

Nous disposons d'un solide bilan en matière de rendements pour les actionnaires depuis notre premier cycle d'amorçage dans Pilar Gold à 0,10 $ par action en janvier 2021 (dernier cycle à 1,00 $ en novembre 2022). Nous ne doutons pas que ce cycle pour Tucano Gold sera tout aussi réussi, la production suivant une courbe à la hausse et Mina Tucano étant en passe d'être de nouveau une belle réussite pour toutes les parties prenantes.

Contact :

Jeremy Gray | PDG de Tucano Gold

[email protected]

+44 7769 388 376

Edward Balme | Directeur des relations industrielles

[email protected]

+44 7514 584 610

