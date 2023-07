TUMI LANCE LA CAMPAGNE « ESSENTIALLY BEAUTIFUL » POUR L'AUTOMNE 2023, QUI MET EN VEDETTE LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE TUMI QUI SONT DE RETOUR, LANDO NORRIS, SON HEUNG-MIN ET RENEÉ RAPP

La campagne mettra en valeur le nouvel éventail de couleurs du TUMI dans la collection emblématique TUMI 19 Degree et présentera la collection d'accessoires pour femmes Georgica.

NEW YORK, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La marque internationale TUMI a lancé aujourd'hui sa campagne pour l'automne 2023 intitulée « Essentially Beautiful ». La campagne en deux parties, qui porte bien son nom, creusera sous la surface, montrant la véritable beauté qui se cache dans les détails des produits de TUMI à travers de courtes vidéos mettant en vedette des membres de l'équipe de TUMI qui sont de retour : Lando Norris, pilote de formule 1, Son Heung-min, joueur de foot professionnel, et Reneé Rapp, auteure-compositrice-interprète et actrice de renom. La campagne présentera la nouvelle collection d'articles pour femmes Georgica de TUMI, en plus d'introduire les nouveautés saisonnières dans les collections emblématiques 19 Degree de TUMI.

Le premier volet de la campagne « Essentially Beautiful » mettant en vedette Lando Norris et Son Heung-min a été lancé aujourd'hui. Il met l'accent sur les façons dont l'ingénierie précise nous mène vers de nouveaux sommets, en mettant en lumière les détails en apparence insignifiants qui mènent à des performances exceptionnelles. Les vidéos de la campagne filmées par Georgia Hudson mettent en vedette Son Heung-min et Lando Norris lors de leurs déplacements avec des bagages de la collection 19 Degrees Aluminum de TUMI, attirant l'attention sur l'aisance avec laquelle les bagages conçus avec brio de TUMI sont transportés. Dans les photographies de la campagne prises par Richard Phibbs, des mallettes sur roulettes, des bagages à main et des valises pour les voyages prolongés de la collection 19 Degree de TUMI sont mises en valeur avec leurs armatures faites de polycarbonate recyclé post-industriel et leurs doublures faites de bouteilles de plastique recyclé post-consommation. Cette saison, TUMI apportera une touche colorée à la collection avec de nouvelles couleurs et textures, dont le rouge, le vert forêt, le rosé et la prune, en plus de deux palettes de couleurs texturées.

Le second volet de la campagne, « Effortlessly Beautiful » présentera Reneé Rapp dans de courtes capsules vidéo qui donneront vie à la juxtaposition de la nouvelle collection à la fois solide et souple Georgica de TUMI. Filmées dans un espace à la fois magnifique et simple sur le plan architectural, les vidéos et les images présenteront cette collection souple et légère destinée à la femme moderne. Fabriqués en cuir naturel à surface granuleuse ou lisse, les produits de la collection Georgica offrent des styles minimalistes qui ajoutent une aisance sophistiquée à la gamme d'articles pour femmes de TUMI, dont le prix varie de 195 $ à 795 $ US. Avec ses différentes silhouettes, y compris des cabas, sacs à dos, étuis d'ordinateur portable et sacs à bandoulière de couleurs noir et taupe, la collection vous donne l'air chic sans effort, tout en maintenant l'engagement de TUMI à l'égard de la qualité, des fonctions fondamentales et de la polyvalence.

« Chez TUMI, nous trouvons de la beauté dans des éléments qui ne sont généralement pas considérés comme beaux, du roulement lisse des roues à la résilience de l'aluminium de la collection 19 Degree », a déclaré Victor Sanz, directeur créatif de TUMI. « La campagne " Essentially Beautiful " nous donne l'occasion de montrer la valeur de nos produits sur le plan technique et de l'aisance, tout en demeurant beaux. »

À PROPOS DE TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors des déplacements. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à favoriser les voyages en tant que partenaire à vie des déménageurs et des créateurs dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, consultez TUMI.com

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

