TUMI revela bagagem cápsula e coleção de viagem premium inspiradas na McLaren

NOVA YORK e LONDRES, 31 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A TUMI, marca líder internacional de viagem e estilo de vida, lança hoje sua nova coleção desenhada e desenvolvida em parceria com a fabricante de supercarros de luxo e equipe de Fórmula 1 McLaren.

Os designers, engenheiros e corredores da McLaren viajam milhares de quilômetros ao redor do mundo todos os anos em busca da perfeição. Assim como cada motorista conta com seu carro para cruzar a linha de chegada, a equipe depende de sua bagagem e necessidades de viagem para levá-los até seu destino. Essa inspiração se manifesta na qualidade superior feita para durar da coleção.

Há mais de 45 anos, a TUMI vem construindo uma reputação de inovação, funcionalidade e design durável, com foco na otimização das viagens dos cidadãos globais.

Desde que anunciaram em 2019 que as duas empresas trabalhariam juntas, Victor Sanz, diretor de criação da TUMI, e Rob Melville, diretor de design de supercarros da McLaren, criaram uma coleção premium de bagagem cápsula incluindo elegantes itens para negócios, viagens e básicos para o dia a dia. Cada peça foi projetada para ser descomplicada e, ao mesmo tempo, elevar o desempenho em todos os aspectos da vida em movimento.

Do automotivo aos esportes, a TUMI se inspira nas indústrias mais inovadoras do mundo. Para a McLaren, uma líder global famosa por incorporar tecnologia de ponta a produtos com estética de design limpo, viagens e estilo de vida estão integrados um ao outro. As duas marcas compartilham a visão comum de buscar continuamente níveis mais altos de excelência, que se reflete nos detalhes considerados e escolha de materiais da linha TUMI inspirada na McLaren.

Incorporando o ethos mútuo de luxo de desempenho da TUMI e da McLaren, a coleção de malas cápsulas é composta por nove peças. Cada uma delas engloba os elementos dos elegantes e ousados supercarros e carros de corrida da McLaren. Todas são destacadas com a assinatura de cor laranja da McLaren e apresentam realces de fibra de carbono CX6®.

Entre as principais peças de viagem estão a mala de mão expansível com 4 rodas Aero International e a duffel Quantum. A mala de mão é feita com materiais híbridos, incluindo Tegris®, um composto termoplástico extremamente rígido encontrado em carros de corrida. O revestimento duro se contrasta com um painel frontal de tecido moldado com um design influenciado pelos supercarros, que se reflete em toda a coleção.

Essa estrutura sólida permite que a coleção proteja o conteúdo que carrega, incorporando mais elementos de design dos supercarros da McLaren. O interior apresenta uma faixa de compressão que sugere os cintos de segurança de seis pontos usados em seus carros de corrida e modelos exclusivos das pistas, como a edição limitada McLaren Senna GTR.

A mochila Velocity foi criada para manter o usuário conectado durante todo o dia graças à inclusão de um compartimento acolchoado de laptop e uma porta USB. A capa "Add-a-Bag", marca registrada da TUMI, faz dela a companhia ideal para a bagagem de mão da coleção.

As bolsas transversais Torque Sling e Lumin Utility Pouch são opções de estilo contemporâneo para carregar itens leves e para dias em que se quer ter as mãos livres. O cubo Orbit, o organizador expansível Trace Expandable Organizer e o kit de viagem Teron são acessórios ultraportáteis para manter seus pertences protegidos, organizados e prontamente disponíveis em todas as etapas de sua viagem.

A coleção estará disponível em 31 de março de 2021 no site TUMI.com, nas lojas de varejo globais da TUMI, no site McLarenstore.com e em lojas de varejo selecionadas da McLaren em todo o mundo.

Victor Sanz, diretor de criação da TUMI, disse:

"Para mim, essa é a colaboração perfeita, pois a TUMI e a McLaren têm uma sinergia inata. Somos duas marcas com ideias semelhantes que compartilham os mesmos valores—qualidade incomparável, inovação técnica e excelência em design. O valor dessa parceria, porém, vai além do produto. Com foco no estilo de vida, nosso design visa melhorar a experiência do cliente. Com a tecnologia avançada da McLaren e nossos materiais de primeira linha, nosso equipamento pode suportar as mais árduas excursões e ainda se traduzir sem esforço na vida diária."

Rob Melville, diretor de design da McLaren Automotive, disse: "Quando me encontrei com Victor pela primeira vez para definir a coleção, rapidamente percebemos que cada um trouxe uma visão criativa compartilhada para o que queríamos alcançar.

"Na McLaren nós nos concentramos em articular uma linguagem de design limpa e uma seleção de materiais que se combina e leva ao desempenho de nosso carro. Queríamos capturar esses aspectos com a TUMI, então passamos muito tempo trabalhando para analisar e refinar cada aspecto dessa coleção. O resultado é algo do qual estou incrivelmente orgulhoso e que acredito que melhorará a experiência do proprietário, ao mesmo tempo que serve como um lembrete de que, como nossos carros, trata-se de aproveitar a viagem e não simplesmente o destino."

Mark Waller, diretor comercial da McLaren Racing, disse: "A McLaren se empenha para expandir os limites do design, do desempenho e da perfeição em tudo o que faz, seja na estrada ou na pista. Essa colaboração exemplifica esse espírito. Estamos muito satisfeitos em colaborar com a TUMI nessa coleção. Esperamos ver nossa equipe de corrida usá-la no mundo todo ao iniciarmos a temporada de Fórmula 1 de 2021."

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, viagens e desempenho, visando atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos empenhados em fazer que as viagens sejam uma parceira para a vida toda para viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com aproximadamente 2.000 pontos de venda.

Para mais informações sobre a TUMI, acesse www.TUMI.com

Sobre a McLaren Automotive

A McLaren Automotive é uma criadora de supercarros de luxo de alto desempenho. Todos os veículos são montados à mão no McLaren Production Centre (MPC) em Woking, Surrey, na Inglaterra. Lançada em 2010, a empresa é agora a maior parte do McLaren Group.

O portfólio de produtos da empresa de modelos GT, Supercar, Motorsport e Ultimate são vendidos por mais de 85 varejistas em 40 mercados em todo o mundo.

A McLaren é uma pioneira que continuamente derruba fronteiras. Em 1981, introduziu o chassi de fibra de carbono leve e forte na Fórmula 1 com o McLaren MP4/1.

Em 1993, projetou e construiu o carro de estrada McLaren F1 e, desde então, a empresa não construiu um carro sequer sem chassi de fibra de carbono. Como parte da Ultimate Series, a McLaren foi a primeira a entregar um hipercarro híbrido, o McLaren P1™.

Em 2019, a McLaren lançou o 600LT Spider, bem como o novo GT, o Senna GTR exclusivo para pistas, e revelou o 620R e o McLaren Elva.

Em 2020, a McLaren lançou o 765LT. Além disso, revelou a nova arquitetura leve inovada e fabricada no McLaren Composites Technology Centre de £50 milhões inaugurado na região de Sheffield, no norte da Inglaterra, que servirá como alicerce da próxima década do futuro eletrificado da McLaren.

Para dar suporte ao desenvolvimento, engenharia e fabricação de sua linha de carros esportivos e supercarros inovadores, a McLaren Automotive faz parceria com empresas líderes mundiais para oferecer conhecimento, tecnologia e soluções especializadas. Entre elas estão AkzoNobel, Ashurst, Dell Technologies, Golfo, Pirelli, Richard Mille e Tumi.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 por Bruce McLaren, piloto de corrida neozelandês. A equipe participou de sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966. Desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, o 24 horas de Le Mans em sua primeira tentativa e três vezes as 500 milhas de Indianápolis.

A McLaren Racing atualmente compete na Fórmula 1 mundialmente e na INDYCAR nos EUA. A equipe participará do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2021 com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo e competirá na INDYCAR Series com os pilotos Pato O'Ward e Felix Rosenqvist.

