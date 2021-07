Tupy conclut un accord pour acquérir les activités de fonte brésiliennes et portugaises de Teksid

JOINVILLE, Brésil, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Tupy S.A. (« Tupy »), une société multinationale brésilienne qui se consacre à la conception et à la fabrication de composants structurels, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord révisé avec Stellantis NV (« Stellantis ») pour l'acquisition des opérations brésiliennes et portugaises de composants en fonte de Teksid SpA (« Teksid »), une filiale à part entière de Stellantis.

Tupy avait annoncé en décembre 2019 un accord pour acquérir les opérations mondiales de composants en fonte de Teksid. Sur la base de l'examen et de la contribution des autorités américaines de la concurrence, Tupy et Stellantis ont accepté de revoir la transaction. De plus, Tupy a décidé qu'un périmètre révisé pour la transaction se concentrera sur les actifs présentant une meilleure adéquation stratégique. Par conséquent, Tupy ne procédera pas à l'acquisition des opérations mexicaines, chinoises et polonaises de Teksid et des bureaux de Teksid en Italie et aux États-Unis. La valeur d'entreprise du nouveau périmètre est de 67,5 millions d'euros.

« La conclusion de cette négociation est une étape très importante pour Tupy, et nous sommes heureux de la synergie potentielle entre les sociétés. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de croissance mondiale de Tupy et accroît sa capacité à fabriquer des blocs et des têtes destinés aux biens d'équipement », déclare Fernando Cestari de Rizzo, PDG de Tupy. « L'échange de connaissances entre les personnes sera aussi important que la combinaison d'actifs, compte tenu du fait que les deux entreprises disposent d'équipes composées de professionnels hautement qualifiés et expérimentés, qui contribueront au développement de technologies innovantes, comme l'histoire de Tupy et Teksid l'a déjà démontré », a conclu Fernando.

La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Tupy et devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2021. La transaction sera conforme aux conditions de l'approbation précédente reçue de l'autorité brésilienne de la concurrence en avril 2021.

À propos de Tupy

Tupy est une entreprise brésilienne spécialisée dans le développement et la fabrication de composants structurels en fonte de haute technicité, appliqués à des composants métallurgiques et géométriques complexes largement utilisés dans les biens d'équipement qui servent au transport de marchandises, à l'industrie de la construction, à l'agriculture et à de nombreuses autres applications industrielles. Ces solutions contribuent à l'amélioration des conditions de vie telles que l'assainissement, l'eau potable, la santé, le logement, la production et la distribution de nourriture. L'innovation technologique impliquée dans nos processus de production et de développement est la spécialité de l'entreprise qui remonte à plus de 80 ans. Les installations de fabrication de Tupy sont situées au Brésil et au Mexique.

