Turbo VPN étend son réseau de serveurs à 111 sites, renforçant ainsi considérablement la cybersécurité.

SINGAPOUR, 2 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Turbo VPN, fournisseur des connexions VPN les plus rapides et les plus sûres au monde, a annoncé aujourd'hui une expansion majeure de son réseau de serveurs. Le nombre de serveurs disponibles est passé de plus de 50 à 111, ce qui représente une augmentation considérable de la capacité de l'entreprise à fournir la puissante protection en ligne qui a fait sa réputation.

Cette expansion arrive à point. Le rapport 2023 de Cybersecurity Ventures sur la cybercriminalité révèle que les dommages causés par la cybercriminalité dans le monde devraient atteindre 8 000 billions de dollars par an. D'ici à 2025, ce chiffre devrait grimper en flèche pour atteindre 10,5 billions de dollars, les dépenses mondiales en matière de cybersécurité dépassant 1,75 billion de dollars.

Turbo VPN réagit à ces statistiques alarmantes en offrant aux utilisateurs une meilleure protection grâce à un réseau élargi. L'augmentation du nombre d'emplacements de serveurs offre non seulement plus d'options pour changer d'adresse IP, mais garantit également des connexions plus rapides et plus fiables, quel que soit l'emplacement de l'utilisateur. Cette évolution est particulièrement bénéfique pour les personnes qui cherchent à sécuriser leurs activités en ligne et à accéder à des contenus géo-bloqués sans compromettre la vitesse ou la fiabilité.

Parallèlement à l'expansion de ses serveurs, Turbo VPN a introduit une nouvelle fonctionnalité sur son site officiel : « What is my IP address? » (Quelle est mon adresse IP ?) Cet outil entièrement gratuit permet aux utilisateurs de vérifier facilement leur adresse IP et de comprendre les vulnérabilités potentielles. En mettant cette fonctionnalité à disposition gratuitement, Turbo VPN vise à élargir l'utilisation de pratiques de navigation sécurisées.

« L'espace numérique est un endroit de plus en plus dangereux pour tout le monde », déclare le porte-parole de Turbo VPN. « Nous sommes déterminés à fournir aux utilisateurs les outils et les ressources dont ils ont besoin pour se protéger correctement. En cryptant les données via des protocoles tels que IPSec, TLS et SSL, nous sécurisons tout, des sites web professionnels et personnels aux conversations privées et aux transactions bancaires. Le web peut être un endroit dangereux, même s'il ne devrait pas l'être ».

Grâce à l'extension de son réseau de serveurs VPN et à l'introduction de la fonction « What is my IP address? », Turbo VPN aidera les utilisateurs à naviguer sur le web en toute sécurité et, espérons-le, leur évitera de faire partie d'une nouvelle série de statistiques effrayantes en matière de cybersécurité.

Pour plus d'informations sur Turbo VPN, veuillez consulter [www.turbovpn.com]

A propos de Turbo VPN :

Turbo VPN, téléchargé par plus de 300 000 000 d'utilisateurs, est un fournisseur de premier plan des connexions VPN les plus sûres et les plus rapides. Fondé à Singapour, Turbo VPN se concentre sur la connexion du monde en toute sécurité grâce à l'utilisation de technologies de pointe.

