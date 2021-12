Turing conquista status de Unicórnio após Série D, elevando total arrecadado a mais de USD 140 milhões

A WestBridge Capital é um fundo de USD 7 bilhões com profunda experiência em SaaS e serviços de TI e investiu em empresas globais de serviços de TI como a Cognizant Technology Solutions e a Global Logic. A Foundation Capital, com USD 4 bilhões sob gestão, já investiu em empresas como Netflix, Uber e Solana. O StepStone Group é um fundo de capital em estágio de crescimento avançado de USD 22 bilhões, com investimentos nas principais nuvens de talentos como a WorkRise (RigUp) e a Trusted Health.

Outros investidores na rodada incluem AltaIR Capital, HR Tech Investments LLC (uma afiliada da Indeed), Brainstorm Ventures, Frontier Ventures, Modern Venture Partners e Plug and Play Scale Fund. A rodada Unicórnio leva o capital total arrecadado da Turing a mais de USD 140 milhões. Essa rodada teve excesso de subscrições; desde então, a Turing abriu um SAFE a um teto de valorização de USD 4 bilhões, que atualmente também tem excesso de subscrições.

A Turing aumentou em mais de nove vezes seu conjunto de desenvolvedores nos últimos doze meses, após arrecadar sua Série B em dezembro de 2020, adicionando clientes de destaque como Johnson & Johnson, Coinbase, Rivian, Dell, Disney, Plume e VillageMD. Com mais de um milhão de desenvolvedores de 140 países, o crescimento exponencial da Turing ajudou a empresa a conquistar o primeiro lugar na categoria B2B altamente competitiva da lista das 50 startups mais promissoras de 2021 da The Information.

"Nossa missão é revelar o potencial humano ainda inexplorado do mundo", disse Jonathan Siddharth, fundador e CEO da Turing. "Atualmente, vivemos em um mundo que prioriza o remoto, e toda empresa está em uma verdadeira corrida para colher os benefícios dos talentos globais em engenharia. O futuro são equipes remotas distribuídas no mundo todo."

As razões são óbvias. As empresas podem acessar um conjunto planetário de engenheiros e centenas de milhares de desenvolvedores de alto calibre ainda inexplorados do Vale do Silício. A inspiração para a Turing veio da experiência dos empreendedores Jonathan Siddharth e Vijay Krishnan ao desenvolverem sua primeira startup, a Rover, que também foi criada priorizando o remoto e adquirida com sucesso em 2017.

"O crescimento da Turing tem sido nada menos que fenomenal", disse Sumir Chadha, diretor geral da WestBridge Capital. "Nas últimas duas décadas, investimos e testemunhamos a criação de grandes empresas em desenvolvimento offshore no mundo todo. A Turing está sendo pioneira na nova era dessas empresas, com aprendizado de máquina e automação no centro de suas atividades."

No entanto, o remoto é difícil. As soluções legadas simplesmente não foram criadas para um mundo que prioriza o remoto. Um processo de contratação tradicional leva meses, e os líderes de engenharia gastam até 40% de seu tempo contratando. As opções típicas são empresas de serviços de TI, agências de contratação de pessoal ou marketplaces de recrutamento, que buscam manualmente em grupos locais sem verificações especializadas para engenheiros. Isso resulta em longos prazos para preencher cargos e torna as empresas incapazes de atrair os melhores talentos.

A Intelligent Talent Cloud da Turing resolve esse problema de vários trilhões de dólares relacionado a talentos em tecnologia, combinando alcance planetário e IA para oferecer os engenheiros ideais remunerados por mês. Seu software busca talentos verificados no mundo todo, otimiza a correspondência por meio de IA, elimina a complexidade relativa à conformidade e integração e facilita a colaboração entre gestores e desenvolvedores.

Assim, elimina-se a necessidade de a equipe de engenharia do cliente realizar entrevistas, economizando mais de 50 horas de tempo de entrevista por contratação, com uma taxa de sucesso de correspondência de 97%. Na verdade, a Turing ajuda as empresas a criar sua equipe de engenharia dos sonhos na nuvem de forma tão fácil quanto criar servidores no Amazon AWS.

"A visão ambiciosa da Turing de abrir oportunidades fantásticas para desenvolvedores no mundo todo é inspiradora", disse John Avirett, sócio do StepStone Group. "A Intelligent Talent Cloud é realmente uma forma notável de democratizar o acesso e fazer conexões duradouras que vão além da assinatura de contratos; a empresa está promovendo o processo para que se torne um planejamento de carreira de longo prazo para o indivíduo e para as empresas que os utilizam."

Atualmente, a empresa suporta 15 tipos de trabalho diferentes e mais de cem tecnologias diferentes. Seu avançado mecanismo de verificação cria um perfil profundo e dinâmico para cada desenvolvedor. A inteligência de correspondência profunda encontra o melhor engenheiro para cada função — e mostra o porquê. Após a correspondência, a Turing torna o desenvolvimento remoto fácil, seguro e em conformidade. A empresa que prioriza o remoto cuida do RH global, folha de pagamento, suporte ao desenvolvedor e cumprimento dos protocolos de segurança de cada cliente.

"A Turing está transformando cada etapa de um imenso setor em um produto e mudou para sempre sua cara e percepção daqui para frente", disse Ashu Garg da Foundation Capital, que liderou a rodada de capital semente na Turing em 2020 e tem participado de cada rodada desde então.

"A forma como trabalhamos mudou fundamentalmente. Com a mudança mundial para o trabalho remoto e a nuvem de talentos, estamos entrando em uma era de ouro para o setor de tecnologia. Agora você pode trabalhar no Vale do Silício sem precisar morar no Vale do Silício. O talento é universal. E agora, a oportunidade também é", disse Siddharth.

A Turing é a Intelligent Talent Cloud, uma plataforma automatizada de IA que permite que as empresas "apertem um botão" para verificar, contratar e gerenciar desenvolvedores de software remotos em todo o mundo. Com mais de um milhão de desenvolvedores na plataforma, provenientes de mais de 140 países, a Turing permite que você crie sua equipe de engenharia dos sonhos na nuvem.

