Turismo de Aventura: Principais atividades e como economizar

Além disso, pessoas de todas as idades que procuram superar seus medos, utilizam o turismo para testar seus próprios limites. Neste texto, a Brand-Up Marketing Digital explica o que é o Turismo de Aventura, quais as suas modalidades e quais os equipamentos a serem utilizados.

Turismo de Aventura: O que é?

Longe do que muitas pessoas pensam, o turismo de aventura não é um esporte de risco. Bem pelo contrário, as atividades ao ar livre ajudam a manter o corpo e mente saudáveis. A prática dessa atividade pode proporcionar sensações de liberdade, assim como, sentir uma vibe bem diferente do que está acostumado no dia a dia.

Afinal, enfrentar nossos medos e sentir o vento batendo no rosto são tarefas para qualquer um!

A palavra aventura vinda do latim adventura, quer dizer "o que há por vir", transmite algo diferente. Neste sentido, as atividades de aventura são experiências que irão proporcionar inúmeras sensações, como liberdade e superação.

Principais atividades dos aventureiros

A finalidade do turismo de aventura é fazer com que as pessoas deixem a comodidade um pouco de lado e passem a admirar belas paisagens, respirar novos ares e tudo que a natureza tem a oferecer e também para inovar os programas de passeios com familiares e amigos, com grande estilo e uma boa dose de ousadia!

Existem diversas atividades turísticas que podem ser adaptadas nessa categoria, contudo, dentro desse segmento existem alguns esportes que se destacam, como: trekking, escalada, rafting, surfe, arvorismo, entre outros.

Trekking

Se a ideia é curtir as férias com muita adrenalina e emoção que tal uma caminhada de longa duração em meio a natureza, conhecida também por trekking!

Trekking é umas das atividades de ecoturismo, mais seguras e pode ser praticada por pessoas de qualquer idade.

Essa prática esportiva permite sentir boas vibrações, aliviando o estresse e renovando as energias além de estar em um cenário de belas paisagens e vegetação exuberante.

Para praticar trekking você precisa contar com os itens corretos e a escolha do calçado ideal é indispensável para garantir maior segurança e conforto para quem está praticando esse tipo de atividade, principalmente para os pés, e é aí que são muito úteis as botas Bull Terrier para esse esporte.

Escalada

Quando falamos em turismo de aventura a escalada é uma atividade que traz muitos benefícios para o praticante, pois utiliza de seu próprio esforço para chegar ao topo. A experiência de ascender verticalmente, vem conquistando muitas pessoas que gostam de testar os limites do corpo e entrar em contato com a natureza podendo desfrutar de belos cenários.

Rafting

Se você está em busca de fortes emoções e de superar obstáculos, o rafting deve ser incluído na sua lista de passeios!

Rafting é a prática de descida em corredeiras dentro de um bote inflável, em cursos de rios naturais, onde o espírito de equipe e companheirismo são essenciais para superar os obstáculos.

Essa atividade permite um passeio com momentos de muita diversão, além de ser um esporte de superação sem dúvidas vai te proporcionar memórias inesquecíveis.

Surfe

Mar intenso, ondas perfeitas, paisagens fascinantes. É isso que todo surfista procura para praticar esse esporte.

A ideia do surfe é aproveitar o mar de um jeito diferente! E não é tão difícil quanto parece.

O turista de surfe tem preferência por lugares com menos "crowd", já que a atividade é basicamente se deslocar de pé numa prancha desfrutando dos movimentos das ondas.

Arvorismo

O arvorismo é a atividade ideal para quem gosta de altura. Nessa atividade o praticante trafega entre plataformas montadas no alto das árvores passando por diversos obstáculos durante o percurso.

Só de pensar em praticar essa atividade, acredito que você já sentiu aquele frio na barriga gostoso sentindo a emoção e a adrenalina desse esporte radical.

Equipamentos de Segurança: Como economizar?

O turismo de aventura vem ganhando cada vez mais força, pois além de conhecer novos lugares, novas culturas, você vive experiências únicas.

Para praticar esses esportes é preciso estar preparado e ter bons equipamentos na mochila. Portanto vale a pena economizar nas suas escolhas, uma boa dica é procurar por cupons de desconto, pois você encontra diversas promoções e economiza para se preparar para sua próxima viagem.

Se você está cada vez mais animado para praticar esses esportes e está querendo promoções de verdade em passagens aéreas, fique ligado nas promoções de Black Friday nessa semana. Dessa vez, você não vai precisar deixar seus passeios de férias para depois, chegou a hora de testar seus limites e curtir um tempo em meio a natureza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034413/cupom_desconto_botas_bull_terrier.jpg?p=original

FONTE Brand Up - Agência de Marketing Digital

SOURCE Brand Up - Agência de Marketing Digital