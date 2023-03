Turismo em Ushuaia: regiões turísticas para conhecer

Linha fina: Com as dicas da agência Brasileiros em Ushuaia, especialista em pacotes para Ushuaia, selecionamos diversos passeios em um roteiro de aventuras!

SÃO PAULO, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Ushuaia, cidade situada na parte mais austral do mundo e também apelidada de "Tierra del Fuego" , recebe viajantes do mundo todo. São turistas atraídos pela possibilidade de conhecer e experienciar um interessante roteiro de aventuras na Patagônia.

A " Cidade do Fim do Mundo " tem alta demanda em todas as estações do ano, principalmente pelos visitantes que desejam conhecer Ushuaia no verão , época em que os dias são mais longos e propiciam mais tempo para a diversão.

Um lugar místico e distante, que destaca a paisagem exibindo florestas antigas, glaciais, lagos e uma exótica vida selvagem, além de uma riqueza cultural e infraestrutura de serviços que torna Ushuaia um destino difícil de esquecer.

De acordo com a agência Brasileiros em Ushuaia , especializada em excursões turísticas com destino à Terra do Fogo, a cidade é uma das prediletas de turistas que apreciam viagens de expedição e locais com paisagens bastante atípicas.

O que encontrar em Ushuaia?

Devido à sua localização perto do pólo sul, Ushuaia tem, aproximadamente, dezoito horas de sol no verão e apenas sete ou oito horas de luz solar no inverno. Mas isso não impede que os turistas a visitem repetidamente.

Na língua yámana, "Ushuaia" significa "baía voltada para o oeste". Situada às margens do vasto Canal de Beagle , a cidade oferece cenários incomparáveis. As florestas, as montanhas, o mar, as geleiras e o vento dominam a paisagem. A cidade é cercada pelo Monte Martial a oeste e pelos montes Olivia e Cinco Hermanos a leste.

Por outro lado, os edifícios modernos e as construções típicas dão forma a uma cidade extremamente pitoresca e colorida aos olhos de todos os visitantes.

Sua infraestrutura gastronômica e de hospedagem atende a todas as expectativas. Além disso, Ushuaia é escolhida para a prática de caminhadas, cavalgadas, entre outras atividades de aventura.

Pontos turísticos na Terra do Fogo

A diversidade de passeios na região é impressionante.No parque, existem trilhas projetadas dentro e ao redor da densa floresta, sendo possível avistar o Canal de Beagle, além de rios e baías com águas quase congelantes.

O Canal de Beagle , aliás, é um estreito que separa a ilha principal da Terra do Fogo de várias outras pequenas ilhas. É uma das três rotas navegáveis que ligam os oceanos Atlântico e Pacífico no extremo sul do continente sul-americano.

Por ele passam muitos turistas em passeios de navegação, que podem contemplar as montanhas e glaciares próximos à Bahía Ushuaia.

Voltando ao Parque Nacional, a atração turística reserva algumas oportunidades de passeios, incluindo trekking e canoas.

Segundo a agência Brasileiros em Ushuaia , o passeio é dividido em duas partes: a primeira envolve caminhada de duas horas e meia no percurso Sendeiro Costeiro. A segunda parte é a travessia do Lago Acigami até a Bahía Lapataia, que dura por volta de 1h30, e é realizada com segurança, utilizando canoas infláveis.

Outro destaque de passeio em Ushuaia é o Trem do Fim do Mundo, que reúne lindas paisagens, muitas histórias curiosas e diversão para pessoas de todas as idades.

Sobre a Brasileiros em Ushuaia

A agência Brasileiros em Ushuaia é uma das principais agências de turismo especializada na Patagônia Argentina. Uma empresa que se dedica a criar roteiros de aventuras para turistas que apreciam a região turística mais austral do mundo.

A iniciativa de criar a agência surgiu em 2010, quando o casal Mario e Janaina Barros visitou Ushuaia pela primeira vez. Retornaram à cidade dois anos depois, com a ideia de morar definitivamente na região turística.

Após divulgarem fotos das aventuras em uma página no Facebook, o casal recebia pedidos de dicas de outras pessoas interessadas na mesma experiência. Foi aí que decidiram voltar ao Brasil e dar início a uma viagem intitulada "Expedição Brasileiros em Ushuaia".

Em janeiro de 2014, chegaram à Ushuaia e começaram a colocar o projeto de turismo na região em prática, juntamente com uma agência local recém aberta. Após algum tempo de trabalho e muitos passeios criados, a agência Brasileiros em Ushuaia já estava entre as melhores agências de excursões da cidade.

Atualmente, a empresa conta com mais de 100 colaboradores atuando no Brasil e Argentina, além de ter uma estrutura completa para atender os turistas, com frota própria (carros off-road e vans de passeio).

