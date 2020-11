Turito, eine bahnbrechende E-Learning-Plattform, stellt ihre Dienste weltweit zur Verfügung

- Online-Kurse für Wettbewerbsprüfungen ab November 2020

ATLANTA, 12. November 2020 /PRNewswire/ -- Turito, eine revolutionäre E-Learning-Plattform, die Studenten eine überpersonalisierte Lernerfahrung bietet, wird ihre Dienste in den USA und anderen internationalen Märkten einführen. Die neue Plattform hilft den Aspiranten, in die Eliteligen und Top-Schulen in den USA zu gelangen, indem sie ihnen schon ab Klasse 6 den Einstieg in ihre Profile ermöglicht. Turito bietet mit seinem einzigartigen und praxisnahen Lernansatz eine allumfassende Beratung von den Klassenstufen bis hin zu außerschulischen Aktivitäten, um die Schüler auf die Ivy League vorzubereiten.