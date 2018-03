Turkeyana Clinic und FORBES Middle East sponsern wichtigstes Healthcare-Event in MENA

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/651973/Turkeyana_Clinic_Logo.jpg )



Die Turkeyana Clinic freut sich bekanntzugeben, dass sie in Kollaboration mit Forbes Magazine bei diesem wichtigen Healthcare-Event am 31. März als Supporting Partner auftritt. Die Konferenz bietet eine Plattform für Regulierungsbehörden, Entscheidungsträger, Experten und Investoren, um die Herausforderungen zu diskutieren, die in dieser Phase des Umbruchs auftreten, und Best-Practice-Erfahrungen aus aller Welt auszutauschen.

Kosmetische Chirurgie ist ein weltweiter Wachstumsmarkt, auch in der Türkei, wo die Turkeyana Clinic beheimatet ist. Auf dem globalen Verdrängungsmarkt sind therapeutische Einrichtungen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, um ihr Leistungsangebot aufzuwerten. Diese Konferenz in Dubai bietet Unternehmen und Branchenexperten eine ideale Plattform, um diese Thematik gründlich zu beleuchten.

Die Turkeyana Clinic will sich regional als Spitzenzentrum für kosmetische Chirurgie positionieren, einschließlich Haartransplantation. Die Klinik ist für dieses Verfahren mit dem modernsten Instrumentarium ausgestattet, darunter FUE, DHI und das ARTAS® System. Bei diesem System handelt es sich um einen Haartransplantations-Roboter, der diesen Bereich revolutioniert hat. Solche und ähnliche Technologien werden auf dem Forbes Healthcare-Event diskutiert.

Dies ist bereits die zweite Veranstaltung dieses Monats für die Turkeyana Clinic in Dubai. Anfang März vertrat die Klinik die Türkei in der Kategorie Haartransplantation bei World Live Surgery Workshop, veranstaltet von der ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery).

Informationen zum Forbes Middle East Healthcare Event

Innovation und Investition. Die richtige Medizin.

Die Auftaktveranstaltung des Healthcare-Events findet am 31. März im Hyatt Regency Dubai Creek Heights statt. In Diskussionsforen werden sich Gesundheitsexperten über Industrietrends austauschen, einschließlich Innovationen und neuer Technologien. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.forbesmiddleeast.com/en/healthcare/.

Informationen zur Turkeyana Clinic

Die in Istanbul (Türkei) angesiedelte Turkeyana Clinic bietet seit über fünf Jahren Haartransplantationen, kosmetische Chirurgie und kosmetische Zahnbehandlungen an. Die Turkeyana Clinic ist mit modernsten Technologien ausgestattet und wird von einem erfahrenen Ärzteteam geleitet. Gegenüber den Patienten verspricht sie Professionalität und Integrität und ist dem besten Behandlungserfolg und der Verbesserung der Lebensqualität ihrer Klienten verpflichtet.

SOURCE Turkeyana Clinic and FORBES Middle East