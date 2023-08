Turn2C consolida-se no mercado de consórcios em meio a recorde de crescimento no 1º semestre de 2023

Setor de consórcios atinge marco histórico com crescimento exponencial, enquanto a fintech Turn2C se consolida como uma plataforma inovadora de Consórcio Inteligente no Brasil.

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O mercado de consórcios brasileiro registrou um recorde de crescimento no 1º semestre de 2023, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Com quase dois milhões de novas adesões e um total de 9,67 milhões de consorciados ativos, o setor alcançou um marco histórico que reflete o crescente interesse dos brasileiros em utilizar o consórcio como uma forma inteligente de aquisição de bens e serviços.

Dentre os segmentos de maior destaque, os veículos automotivos foram os que mais contribuíram com o crescimento do número de consorciados, com seus 7,68 milhões de participantes ativos e crescimento de 8,8% em relação a junho de 2022. Além disso, a comercialização de cotas de veículos leves atingiu o valor de R$46,95 bilhões, demonstrando o fortalecimento do setor automotivo e, consequentemente, da economia.

O consórcio também continua sendo uma das principais escolhas da população que deseja adquirir um imóvel. O segmento teve um crescimento significativo, com um aumento de 18,8% no número de participantes ativos em relação a 2022 e 1,52 milhão de cotas ativas. Já o consórcio de eletroeletrônicos e outros bens móveis comprovam que é possível adquirir variados bens com essa forma de aquisição, com um impressionante aumento de 85,5% do seu tíquete médio de 9,2% de contemplações, correspondentes a 25,5 mil consorciados que garantiram seu bem no primeiro semestre de 2023.

Expansão e potencial de mercado

Entre os principais fatores que contribuíram para o crescimento do mercado de consórcios, a alta dos juros em outros meios de pagamento, principalmente para bens de alto valor, foi o que mais provocou os números positivos nos últimos meses. Bruno Pinheiro, CEO da Turn2C, analisa o cenário e como o setor chegou a esses números: "Com os juros mais elevados, outras formas de pagamento se tornaram mais difíceis e onerosas para empresas e consumidores, abrindo espaço para o consórcio como uma alternativa acessível e resultando no aumento das adesões e a consolidação de consorciados ativos."

Além disso, o crescimento positivo do mercado de consórcios tem despertado a atenção de empresas de diversos setores, que estão direcionando esforços para oferecer consórcios como uma alternativa de aquisição para seus clientes, o que também contribui para o sucesso do setor. Seja oferecendo uma nova forma de pagamento para seus produtos e serviços ou com a intenção de aumentar seu share of wallet, o mercado está se voltando para esse setor promissor, impulsionando ainda mais o crescimento do consórcio no país.

Consórcio Inteligente: o futuro do setor de consórcios no Brasil

Novas empresas e novos produtos mostram que o consórcio está se reinventando e tem portas abertas para a inovação que ofereçem soluções às necessidades dos consumidores. Nesse contexto, destaca-se a fintech Turn2C, fundada em 2021 com o objetivo de transformar o mercado de consórcios por meio da tecnologia. A Turn2C vem se destacando com sua solução inovadora, o Consórcio Inteligente, que coloca o cliente no centro da experiência de aquisição de bens e serviços usando consórcio, tornando o processo mais seguro, previsível, simples e digital, usando Inteligência Artificial.

A Turn2C disponibiliza uma solução rápida e de fácil implementação para empresas que já oferecem, ou que desejam oferecer o consórcio à sua carteira de clientes, e até mesmo para as atuais administradoras de consórcio do mercado. A plataforma CaaS (Consórcio As A Service) whitelabel da Turn2C, permite que empresas também ofereçam a nova forma de usar o consórcio (Consórcio Inteligente), com previsibilidade e garantia, de forma segura e personalizada para atingir seus objetivos de compra no prazo pretendido, mantendo toda a experiência de compra dentro do ambiente da empresa. As APIs e a plataforma de venda que pode ser usada pela equipe comercial, possibilitam que as empresas ampliem suas ofertas de serviços, proporcionando uma experiência mais completa para o cliente.

Alem de disponibilizar a solução de forma whitelabel para equipe comercial, é possivel também colocar no app ou site da empresa um chatbot personalizado para que o cliente sozinho consiga passar o que quer comprar e quando e receba a operação estruturada de compra online e com garantia de devolução em caso de insucesso. A inteligência artificial do Consórcio Inteligente da Turn2C analisa milhares de dados do mercado de consórcios, processando informações de mais de 75% dos produtos do mercado de consórcio em todo o país.

Essa análise aprofundada permite que cada cliente receba uma proposta personalizada, de acordo com seus objetivos e necessidades. Além disso, a previsibilidade de contemplação e a garantia do Caminho Seguro oferecida pelo Consórcio Inteligente aumentam a confiança dos consumidores no processo de aquisição de bens e serviços por meio do consórcio.

"O mercado de consórcios no Brasil vive um momento próspero, com números que mostram seu potencial de crescimento e impacto positivo na economia do país. Não há dúvidas que a inovação trazida pela Turn2C por meio do Consórcio Inteligente impulsiona ainda mais o crescimento do mercado de consórcios e abre portas para o consumidor alcançar seu objetivo com confiança, segurança e economia. Nosso compromisso é que a Turn2C continue a revolucionar o mercado de consórcio no Brasil e a tornar os sonhos dos brasileiros uma realidade." Conclui Bruno.

Sobre a Turn2C

A Turn2C Consórcio Inteligente é uma infraestrutura de inteligência artificial (IA) para o mercado de consórcio. Com foco na necessidade de compra do cliente e o propósito de transformar o setor por meio da tecnologia, a fintech desenvolveu o Consórcio Inteligente, uma plataforma capaz de entregar o produto ideal para que o consumidor tenha sucesso em seu objetivo de compra de um bem ou serviço.

Com atuação no segmento B2B, a fintech é a única no setor com acesso a 76% do mercado aberto de consórcio, proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados. Com isso, parceiros da Turn2C podem oferecer aos seus clientes o produto ideal de forma eficiente e ampla, de acordo com o interesse individual de compra, custo e prazo do cliente. Hoje, a empresa proporciona 97% de acuracidade em seus modelos de previsibilidade.

Proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados, a Turn2C está presente em todo o país e já soma cerca de 2,5 mil parceiros. Recentemente, a empresa recebeu aporte de R$ 8,5 milhões em rodada seed liderada pelo fundo Honey Island by 4UM e pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

