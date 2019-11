Turnê AMIGOS conta com fornecimento da Checon Locações

A turnê se iniciou em julho de 2019 com show em Belo Horizonte, e foi tanto sucesso que já tem um show em São Paulo, no Allianz Parque, marcado para 2020.

Os shows de 2019 foram em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Barretos. No total, reuniu mais de 150.000 pessoas de público, tendo sido marcado por um show memorável no estádio Allianz Parque em São Paulo.

A Checon Locações participou como fornecedora oficial da promotora do show, Peeb Experiências Culturais, com seu tradicional pacote de mobiliários, ar condicionado e octanorm, um tipo de montagem provisória utilizada para construção de camarins.

Vários shows realizados no Allianz Parque contam com fornecimento da Checon Locações, pois ao longo de sua trajetória de quase 20 anos, conquistou a confiança de clientes e produtores do ramo de shows e eventos no Brasil, tendo participado de Copa Mundo 2014, Olimpíadas, entre outros.

