Turtle Beach y ROCCAT tienen las actualizaciones de los accesorios de mayor calidad para videojuegos que los gamers ansían esta temporada de fiestas

SAN DIEGO, 25 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), marca líder en audio y accesorios para videojuegos, y ROCCAT, su división de accesorios para PC con sede en Hamburgo, Alemania, llegan a la temporada navideña 2019 con su ya tradicional y consolidada oferta de accesorios de alta calidad para videojuegos. El catálogo de la compañía en 2019 es tan sólido como siempre y muestra una variedad de nuevos audífonos, teclados, ratones y otros accesorios para gamers que son compatibles con Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™, PC y dispositivos móviles.

"Nuestra impresionante línea 2019 incluye nuevos e innovadores audífonos y accesorios para PC que han recibido premios y fueron diseñados para ayudar a los gamers a darlo todo en cada videojuego. Se destaca la colorida y accesible serie Recon 70 series, sucesora de la serie Recon 50 que fuera nuestro éxito de ventas,1 además de nuestros notables audífonos Recon Spark con su estilo único blanco y lavanda, nuestras opciones inalámbricas para Xbox One y PS4™ que hoy coronan las listas de ventas Stealth 6002 y la potente Stealth 700, y una nueva versión autónoma de nuestros audífonos insignia Elite Pro 2 para desempeño profesional", dijo Juergen Stark, CEO de Turtle Beach.

Stark comentó: "Además, a la cabeza de nuestro creciente negocio de accesorios para PC están los nuevos y muy aclamados audífonos inalámbricos con sonido envolvente en 3D Elite Atlas Aero, un producto para PC que ha ameritado generosas reseñas entre los medios y los fans, así como los similarmente aclamados audífonos alámbricos para PC Elite Atlas y la serie recientemente premiada Vulcan de teclados mecánicos para videojuegos y la serie Kain de ratones para videojuegos de ROCCAT. Contamos con uno de los catálogos más consolidados y completos de accesorios para videojuegos del mercado y casi 50 productos disponibles en tiendas físicas y en línea, con grandes descuentos el próximo Black Friday y Cyber Monday".

Aquí tiene más detalles de la línea de accesorios de Turtle Beach y ROCCAT para sus videojuegos en esta temporada de fiestas 2019:

Elite Atlas Aero – Lo máximo en audífonos inalámbricos para gamers y streamers que usan PC

"De los mejores accesorios de audio en 2019". – Heavy.com

Los audífonos inalámbricos de alto desempeño que son lo máximo para gamers y streamers que usan PC, con potentes bocinas Nanoclear™ de 50 mm, un micrófono altamente sensible, batería con 30 horas de vida y el nuevo software Control Studio™ de Turtle Beach con Audio en 3D de Waves Nx®. Los Elite Atlas Aero son compatibles con Windows 10 y ofrecen un inigualable desempeño de audio en PC. Pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $149.95.

Elite Pro 2 (solo audífonos) – Desempeño de élite, el máximo confort

"Hardware de la mayor calidad…" – Game Informer, edición #307

Ahora disponibles como audífonos autónomos, los Elite Pro 2 para Xbox One y PS4™ brindan el desempeño propio de los deportes electrónicos de élite y comodidad insuperable en cualquier plataforma, y son ideales para gamers de corazón, aspirantes a gamer y jugadores profesionales. Los Elite Pro 2 fueron diseñados para Xbox One y PS4™, pero también funcionan perfectamente con Nintendo Switch™, PC y dispositivos móviles. Pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $129.95.

Elite Atlas – Diseñados para profesionales, diseñados para PC

"Los mejores audífonos para videojuegos por $100". – Windows Central

Lleve el máximo desempeño y confort en deportes electrónicos a cada encuentro con los muy aclamados audífonos para videojuegos en PC de desempeño profesional Elite Atlas de Turtle Beach. Los Elite Atlas fueron diseñados para PC, pero también funcionan perfectamente en Xbox One y PS4™, Nintendo Switch™ y dispositivos móviles. Pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $99.95.

Stealth 700 – Audio inalámbrico premium para videojuegos en Xbox One y PS4™

"Audio realmente inalámbrico que suena genial en Xbox One". – Techaeris

Los Stealth 700 son los audífonos inalámbricos premium para videojuegos en Xbox One y PS4™ que usted estaba esperando; sus funciones incluyen sonido envolvente Windows Sonic en Xbox One y DTS™ 7.1, sonido envolvente en PS4™, cancelación activa de ruido, conectividad Bluetooth® con configuraciones en app y muchísimo más. Pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $149.95.

Stealth 600 – Los audífonos inalámbricos para videojuegos más vendidos en el mundo

"De los mejores audífonos inalámbricos para PS4 o Xbox One". – Wired

Sonido inalámbrico envolvente en Xbox One y PS4™ sin el riesgo de caer en bancarrota. Los Stealth 600 ofrecen un potente sonido inmersivo envolvente, un micrófono altamente sensible que se desactiva al plegarse, la comodidad inigualable de Superhuman Hearing®, comodidad insuperable y otras características adicionales. Pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $99.95.

Recon Spark – Audífonos que se distinguen, diseñados para detonar la victoria, diseñados para ganar

"Una de las mejores opciones si usted busca una buena calidad de sonido en cualquier plataforma". – Player.One

Los Recon Spark son audífonos alámbricos compatibles con cualquier plataforma, vienen en una inconfundible combinación blanco y lavanda y ofrecen un desempeño marcado por la comodidad, con potente sonido y un chat más claro que el agua en Xbox One, PS4™, Nintendo Switch™, PC y dispositivos móviles. Pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $49.95.

Recon 70 – Concebidos para la victoria, ahora en más colores

"Excelentes audífonos de bajo costo". – IGN

Diseñados para su siguiente triunfo en cualquier plataforma, los audífonos Recon 70 para videojuegos con compatibles con todas las plataformas e incluyen un diseño ligero y cómodo, bocinas de diadema de alta calidad y 40 mm, y micrófono desplegable de alta sensibilidad. Disponibles en diversos colores; pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $39.95.

Vulcan, serie de teclados mecánicos para videojuegos en PC – Sienta el impacto

"Recomendado. Un triunfante teclado para videojuegos por innumerables razones". – TechRadar

Ganador del Premio iF al Diseño 2019 en su categoría de producto y recientemente nombrado el "Mejor teclado para videojuegos" por Wired, los teclados para videojuegos de la serie Vulcan 120 AIMO son herramientas de precisión que permiten sentir su desempeño desde el primer vistazo y la primera pulsación. Creados con apego a los reconocidos principios de diseño e ingeniería alemanes, son los mejores teclados jamás desarrollados por ROCCAT. Pueden adquirirse a un precio al público sugerido por el fabricante de $159.99.

Kain, serie de ratones para videojuegos en PC – Una pulsación adelante

"Uno de los mejores ratones para videojuegos que he probado en mucho tiempo". – Trusted Reviews

Producto de la visión de crear el mejor "clic" y con el objetivo de proporcionar un desempeño de máxima precisión, la serie de ratones Kain incluye el innovador mecanismo Titan Click de ROCCAT para transformarse en una de las series más veloces y reactivas de los ratones disponibles para videojuegos en PC. Pueden adquirirse a un precio inicial al público sugerido por el fabricante de $49.99 para el Kain 100 AIMO, $69.99 para la versión actualizada de la variante con sensor óptico 16k DPI Owl-Eye en el Kain 120 AIMO y $99.99 para el inalámbrico Kain 200 AIMO.

La información más reciente sobre productos, accesorios y notas sobre los productos Turtle Beach se encuentra en el sitio web de Turtle Beach (www.turtlebeach.com) y el blog de Turtle Beach (https://blog.turtlebeach.com). Los fans también pueden seguir a Turtle Beach en Facebook, Twitter e Instagram. Si desea más información sobre la línea de accesorios Turtle Beach de alta calidad e ingeniería alemana para videojuegos en PC, visite https://roccat.org.

Acerca de Turtle Beach Corporation

Turtle Beach (www.turtlebeach.com) es una marca líder en audio y accesorios para videojuegos que ofrece una amplia selección de premiados audífonos de vanguardia. Ya sea que usted sea un atleta profesional de deportes electrónicos, un gamer de corazón, un jugador ocasional o un recién llegado al mundo de los videojuegos, Turtle Beach tiene los audífonos ideales para ayudarle a dominar sus habilidades. La innovadora y avanzada tecnología, el impresionante audio de alta calidad para videojuegos, la comunicación más diáfana, la ligereza y los cómodos diseños, así como la facilidad de uso son apenas algunas de las características que hacen de Turtle Beach una marca favorita de los gamers de todo el planeta. Los audífonos para videojuegos de Turtle Beach fueron diseñados para ser compatibles con consolas Xbox, PlayStation® y Nintendo, y también con PC, Mac® y dispositivos móviles/tabletas; tener unos audífonos Turtle Beach significa gozar de ventaja competitiva. Su lema es Hear Everything. Defeat Everyone® (Escuche todo. Acabe con todos). En 2019, Turtle Beach adquirió ROCCAT, empresa con liderazgo en la fabricación de accesorios para PC que combina la innovación alemana que adora los detalles con una genuina pasión por diseñar los mejores productos para videojuegos en PC. Las acciones de Turtle Beach se cotizan en la bolsa de valores Nasdaq con el símbolo HEAR.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

FUENTE Turtle Beach

