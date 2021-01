TurtleTree Labs, de wereldleider in kweekmelk, lanceert TurtleTree Scientific

De beschikbaarheid van kostenefficiënte groeifactoren zal essentieel zijn voor de celkweekindustrie om de economische haalbaarheid ervan te valideren. Daarnaast is Singapore ook een regionaal biotech-centrum waar veel vraag is naar kwaliteitsgroeifactoren voor hun gebruik in de life sciences-industrie.

Bruce Fredrich, de uitvoerend directeur van Good Food Institute, is erg enthousiast over deze lancering. "Singapore gaat opnieuw voor de overwinning. Het enthousiaste werk dat bij Turtle Tree Labs wordt verricht, gebeurt met enorme steun van de overheid die als voorbeeld zou moeten gelden voor regeringen van andere landen. Regeringen zijn geïnteresseerd in het stoppen van de volgende pandemie en in het werkend houden van antibiotica. Bovendien willen regeringen voldoen aan hun klimaatverplichtingen onder het klimaatakkoord van Parijs, waardoor ze het voorbeeld van Singapore zouden moeten volgen en er alles aan zouden moeten doen om een gastvrije omgeving te creëren voor innovatieve bedrijven, zoals TurtleTree Labs. Op dit moment is Singapore een klasse apart; andere regeringen moeten actie ondernemen."

"We werken niet alleen samen met lokale onderzoeksinstituten, zoals NUS en NTU, maar ook met mondiale instellingen, zoals Wageningen Universiteit in Nederland. We zijn al begonnen met het versturen van enkele monsters naar andere kweekvleesproducenten en willen een belangrijke rol spelen in deze branche", aldus Max Rye, Chief Strategist van TurtleTree Labs.

TurtleTree Labs heeft onlangs een bedrag van USD 9,4 miljoen geleend van investeerders, zoals Prince Khaled bin Alwaleed's KBW Ventures en Hong Kong venture capital firma Green Monday Ventures. Als onderdeel van TurtleTree Labs zal TurtleTree Scientific een eigen team van ervaren spelers uit de industrie beschikken.

Voor meer informatie, klik hier: https://bit.ly/2MnTrJo

Neem voor interviewverzoeken contact op met: [email protected]

Over TurtleTree Labs - TurtleTree Labs geeft vorm aan de toekomst voor de productie van zuivelmelk en kindervoeding met zijn gepatenteerde technologiemethode voor kweekcelproductie om op duurzame wijze melk en melkbestanddelen te produceren. Samen met zijn gewaardeerde partners is TurtleTree Labs in staat om hulpbronnen efficiënter te gebruiken en ervoor te zorgen dat consumenten over gezondere, veiligere, betrouwbare en kwalitatief betere zuivelproducten kunnen beschikken.

Over TurtleTree Scientific - TurtleTree Scientific is opgericht vanuit de wens om de uitdagingen van kweekcelproductie op te lossen. We produceren groeifactoren van voedingskwaliteit en celkweekmedia om de noodzakelijke fundamenten te ontwerpen om de industrie te laten groeien. TurtleTree Scientific is gestart door TurtleTree Labs en wordt geleid door een ervaren team van professionals uit de industrie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1394211/TurtleTree_Scientific.jpg

SOURCE TurtleTree Labs