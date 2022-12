Tusk Innovation anuncia un 'combo' de nuevos productos...

LONDRES, 5 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com), que comenzó en 2012 como una empresa de gestión de capital en el Reino Unido y Kuala Lumpur con oficinas en todo el mundo y ahora es una de las principales empresas de soluciones eléctricas enfocada en la producción orientada a los usuarios de equipos mineros, energía solar y adaptadores, anuncia un nuevo combo de productos. La línea de productos tiene principalmente fines eléctricos. Todo artículo minero comprado viene automáticamente con un panel solar para reducir el consumo de energía. Vea los productos aquí https://tusklimited.com/products

Como una de las principales empresas de soluciones eléctricas, Tusk Innovation ha anunciado descuentos del 30 % en su combo de equipos mineros, que combina un panel solar con un minador de Bitcoin. Tras su reciente cambio de materiales policristalinos por fotovoltaicos, Tusk Inc ha probado a lo largo del tiempo la eficiencia de combinar sus productos solares con los de la minería de criptomonedas, lo que ha demostrado ser la medida más efectiva. Los inversionistas de Tusk Inc ahora pueden minar con facilidad sus monedas sin interrupciones, con menos riesgos y máximas ganancias.

Este es un esfuerzo por reducir la cantidad de electricidad utilizada cuando los clientes minan criptomonedas y fue dado a conocer la semana pasada por el director de operaciones, John Walls. Según Walls, "los informes que se han emitido hicieron evidente que la cantidad de electricidad requerida por los minadores puede ser demasiado alta para cubrirla, por lo que obtuvimos una opción plausible".

Ganancias mineras

Si bien es admirable y altamente rentable para muchas personas instalar granjas de minería de criptomonedas, se especula ampliamente que pueden incurrir en costos significativos, particularmente en términos de uso de electricidad. Al proporcionar un panel solar que no está vinculado a las cuentas de electricidad y un dispositivo de minería de Bitcoin que puede realizar tareas mineras duales, Tusk Inc. ha creado una solución duradera. Simplemente puede minar sus monedas y no preocuparse por la volatilidad del mercado, a la vez que ignora el consumo de energía.

Tusk Inc se ha distinguido de otras empresas debido a que los clientes pueden acceder a los servicios de desarrollo de billeteras criptográficas, así como a las unidades de procesamiento gráfico de la empresa, que tiene oficinas en tres continentes. También tiene amplia experiencia en el desarrollo de cadena de bloques y soluciones de minería de bitcoin, entre otras áreas.

Acerca de Tusk

Tusk Inc, una empresa fundada en 2012 por un equipo de expertos en gestión a la que luego se incorporó un equipo de expertos en tecnología, es ahora uno de los principales proveedores de soluciones eléctricas. La empresa también se enorgullece de su capacidad para gestionar el riesgo de manera eficaz, lo que se debe a su trayectoria de más de una década en el negocio de gestión de riesgos. Y a través de numerosos avances en tecnología, ha incorporado emprendimientos menos riesgosos en el sistema de gestión de riesgos, uno de los cuales es la minería de criptomonedas, utilizando materiales fotovoltaicos.

