TUTC remporte le prix de la « meilleure entreprise de camping de luxe d'Asie » lors des World Travel Awards 2018

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/738576/TUTC_World_Travel_Award.jpg )

S'exprimant sur cette obtention, Mme Dhun Cordo, co-fondatrice de TUTC, a déclaré : « Les World Travel Awards, qui fêtent leurs 25 ans, ont récompensé au fil des ans de nombreux acteurs majeurs du secteur du voyage et de l'hôtellerie. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir été reconnus à plusieurs reprises sur cette plateforme prestigieuse et d'avoir reçu le vote de nos hôtes et de nos homologues de l'industrie. Cette dernière année a été très satisfaisante car le groupe de propriétés de The Ultimate Travelling Camp a étendu ses racines de 'glamping' à d'autres endroits spectaculaires situés aux quatre coins de l'Inde ».

Elle a ajouté : « Nous avons également fait une incursion dans l'hébergement semi-permanent et élargi notre portefeuille de luxe avec le lancement d'une expérience d'hébergement en lodges de luxe bénéficiant d'une nouvelle image à Dudhwa, dans l'Uttar Pradesh. Nous sommes très heureux de voir que nos efforts visant à créer un segment pour le créneau des voyageurs de luxe a été constamment reconnu par les voyageurs avertis et les experts du secteur ».

TUTC développe ses activités dans des régions non découvertes de l'Inde avec, notamment, le camp de Chamba, à Thiksey (Ladakh), le camp de Chamba, à Diskit (Ladakh), le camp de Kohima (Nagaland), ainsi que le Jaagir Lodge Dudhwa (Uttar Pradesh). Chaque propriété de luxe forge des expériences qui mettent en avant la richesse et le caractère unique de la destination. Les camps Chamba assurent la protection de différents aspects du mode de vie ladakhi et bouddhiste. Le camp Kohima, qui coïncide avec le festival Hornbill, vise à raviver, protéger et préserver la tradition des 16 tribus indigènes du Nagaland. Le Jaagir Lodge Dudhwa, une expérience d'hébergement en lodges de luxe, familiarise les hôtes avec la faune spectaculaire et les initiatives de conservation dans l'écosystème le plus diversifié de l'Inde.

Les World Travel Awards sont vus par de nombreuses personnes comme les « Oscars du secteur du voyage » qui célèbrent l'excellence dans le tourisme mondial. Les cérémonies de remise des prix sont largement considérées comme les meilleures occasions de tisser des réseaux au sein de l'industrie du voyage et du tourisme et elles voient la participation des plus grands noms du secteur du voyage.

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez appeler le +91-8010902222, nous écrire à l'adresse info@tutc.com ou visiter notre site web http://www.tutc.com.