TÜV Rheinland выдала сертификат выбросов углерода устройству Hisense Laser TV

News provided by

Hisense

08 Nov, 2023, 14:55 ET

ЦИНДАО, Китай, 8 нояб. 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, получила подтверждение выбросов углерода в связи с устройствами Laser TV PL1 от компании TÜV Rheinland, ведущего поставщика технических услуг в мире. Этот сертификат предоставлен в соответствии со стандартом ISO 14067:2018.

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Hisense has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland
Hisense has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland
Hisense Laser TV PL1
Hisense Laser TV PL1

Компания Hisense разработала форму учета выбросов углерода в связи с изделием (product carbon footprint, PCF), включающую приобретение сырья и предварительную обработку, производство изделия, дистрибуцию, эксплуатацию и утилизацию отходов. Она была разработана в соответствии с новейшими международными стандартами учета выбросов углерода совместно с компанией TÜV Rheinland, которая помогла Hisense в учете и сертификации выбросов углерода в связи с изделием PL1 на протяжении полного жизненного цикла этого изделия.

Анализируя выбросы углерода на разных этапах жизненного цикла изделия, компания Hisense может более интуитивно определять участки высоких выбросов на протяжении жизненного цикла и исследовать влияние каждого этапа на окружающую среду с точки зрения изделия, чтобы более эффективно готовить планы оптимизации изделия, оценивая управление расходом энергии, анализ жизненного цикла, управление сырьем и цепочкой поставок.

Устройство Laser TV PL1, который также называют умным лазерным кинотеатром (Smart Laser Cinema), отвечает растущему спросу на адаптируемость в плане соответствия разным средам домашних кинотеатров. В нем представлена передовая лазерная технология X-Fusion, которая использует прецизионный источник для формирования более четких изображений и обеспечивает гибкость размеров изображения от 80 до 120 дюймов, а также возможность выбора клиентами предпочтительного экрана для создания комфортной для глаз и обеспечивающей эффект погружения среды домашнего кинотеатра.

Полученный в результате показатель PCF устройства Hisense Laser TV PL1 означает отличное качество. Мы учли и подсчитали все исходные материалы с использованием данных по конкретным компаниям и смоделировали их индивидуально. По результатам расчета отходов в электрических и электронных изделиях в соответствии с Директивой WEEE устройства серии PL1 также имеют показатель использования возобновляемых материалов 91,2 %.

Благодаря инновационным изделиям и природоохранным технологиям компания Hisense надеется сделать мир более экологичным и при этом предлагает клиентам высококачественные изделия. Перед «черной пятницей» Hisense к приближающемуся сезону праздников начинает кампанию конца 2023 года, предлагая специальные скидки на высококачественные изделия всех категорий при продаже как в магазинах, так и через Интернет.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. В последнее время компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2268908/image.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2268598/The_PL1_Laser_TV.jpg 

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