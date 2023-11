TÜV Rheinland Premia Hisense Laser TV com Certificação de Pegada de Carbono de Produto

QINGDAO, China, 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, empresa internacional de produtos eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, recebeu da TÜV Rheinland, líder na prestação de serviços técnicos a nível mundial, a verificação da pegada de carbono por sua TV a laser PL1. Esta certificação foi concedida conforme a norma ISO 14067:2018.

A Hisense desenvolveu um limite contábil da pegada de carbono do produto (PCF) que abrangia as etapas de aquisição e pré-tratamento de matérias-primas, fabricação de produtos, distribuição, uso e reciclagem de resíduos. Foi desenvolvido segundo as mais recentes normas internacionais de pegada de carbono, com a TÜV Rheinland dando assistência à Hisense no cálculo e certificação da pegada de carbono do produto PL1 durante todo o ciclo de vida.

Ao analisar as emissões de carbono nas diversas etapas do ciclo de vida do produto, a Hisense pode identificar de modo mais intuitivo os "pontos críticos" de alta emissão do ciclo de vida geral, e examinar o impacto de cada etapa no meio ambiente a partir da perspectiva do produto, para preparar planos de otimização do produto de modo mais eficaz, ao avaliar o gerenciamento de energia, a análise do ciclo de vida, as matérias-primas e a gestão da cadeia de fornecimento.

A Laser TV PL1, também conhecida como Smart Laser Cinema, satisfaz a crescente demanda por adaptabilidade para acomodar diversas experiências de home theater. Ela conta com a tecnologia pioneira laser X-Fusion, que utiliza uma fonte precisa para fornecer imagens mais nítidas, e oferece a versatilidade de tamanhos de imagem que variam de 80" a 120", bem como a opção de os clientes selecionarem sua tela preferida com experiências de home theater imersivas e confortáveis aos olhos.

O resultado da PCF da Laser TV PL1 da Hisense se refere a uma excelente qualidade. Consideramos e calculamos todos os materiais primários com "dados específicos da empresa" e os modelamos de forma individual. Com base no cálculo da Diretriz de Resíduos WEEE de produtos elétricos e eletrônicos, os produtos da série PL1 também têm uma taxa de uso de produtos renováveis de 91,2%.

Com produtos inovadores e tecnologias sustentáveis, a Hisense espera tornar o mundo um lugar mais ecológico, ao mesmo tempo que oferece a seus clientes produtos da mais alta qualidade. A Hisense irá lançar a campanha de fim de ano de 2023 antes da Black Friday, ao antecipar a próxima temporada de férias, oferecendo descontos especiais online e offline em seus produtos de alta qualidade em todas as categorias.

