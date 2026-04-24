Tuya Smart dévoile une version améliorée de Hey Tuya et des capacités d'IA étendues pour l'innovation matérielle, en vue de faire progresser les écosystèmes domotiques, robotiques et énergétiques fondés sur l'IA

SHENZHEN, Chine, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE : TUYA, HKEX : 2391), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de plateforme d'IA en nuage, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle version de Hey Tuya lors de son sommet mondial 2026 des développeurs. Tuya y a aussi présenté sa stratégie axée sur trois principaux écosystèmes d'application de l'IA : la domotique, la robotique et l'énergie.

Hey Tuya Upgraded: Unlocking New AI Living Experiences

Le sommet, qui s'est ouvert aujourd'hui, rassemble des milliers de développeurs, de représentants d'entreprises et d'experts en technologie du monde entier, venus construire ensemble un écosystème d'applications de l'IA.

La nouvelle version de Hey Tuya représente une évolution complète des capacités fondamentales de l'IA vers une expérience intelligente basée sur des scénarios.

Extension à des services tiers : Hey Tuya s'intègre désormais pleinement à des services tiers tels que Google Mail, Calendar et Docs. Les utilisateurs peuvent envoyer des courriels, planifier des réunions ou traiter des documents par une simple commande vocale. L'IA devient ainsi un assistant orienté vers l'action, et non plus seulement un outil conversationnel.

Élargissement de l'écosystème matériel : Hey Tuya a élargi la compatibilité de son écosystème matériel pour désormais totalement prendre en charge Matter et des plateformes à code source ouvert courantes telles que Home Assistant.

Perfectionnement de la base de l'IA : La base de l'IA de Hey Tuya a été entièrement améliorée pour permettre des conversations plus naturelles, un raisonnement plus approfondi et la planification de tâches complexes. Les utilisateurs parlent naturellement comme ils le feraient avec un ami, et Hey Tuya interprète l'intention et accomplit les tâches en conséquence, passant ainsi d'une exécution réactive à une assistance proactive.

Compétences élargies : Hey Tuya comprend maintenant une bibliothèque de compétences riche et en constante expansion, prenant en charge des fonctions telles que la génération de diapositives, la reconnaissance d'images, la création d'images ou la génération de vidéos, afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs basés sur différents scénarios.

Création d'applications conversationnelles : Avec Vibe Coding, les développeurs peuvent rapidement mettre au point des solutions intégrant l'IA, l'internet des objets, les applications web et mobiles. Exclusivement à partir d'interactions en langage naturel, ils peuvent élaborer des scénarios complexes, construire des tableaux de bord personnalisés de contrôle des appareils, créer des applications légères sur la mode et des flux de travail automatisés pilotés par l'IA. Cela réduit considérablement les obstacles au développement d'applications d'IA et permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de concrétiser leurs visions créatives.

Intelligence basée sur des scénarios : La version améliorée de Hey Tuya est dotée d'une intelligence basée sur des scénarios, capable de gérer des situations comme le « réveil matinal », la « gestion de la santé » ou la « protection en cas d'absence du domicile ». Chaque scénario est généré dynamiquement en fonction des habitudes et des préférences de l'utilisateur, ainsi que des conditions en temps réel.

Tuya complète ses capacités d'IA pour l'innovation matérielle

En plus de lancer la nouvelle version de Hey Tuya, Tuya Smart a présenté une suite de technologies conçues en interne nativement pour l'IA en vue d'un déploiement matériel dans le monde réel.

Lors du sommet, Tuya a dévoilé son modèle de détection d'activité vocale personnelle (PVAD) autoentraîné, spécifiquement adapté aux scénarios intégrant du matériel d'IA. Grâce à ce modèle, les appareils identifient automatiquement le locuteur souhaité et peuvent se concentrer sur lui sans inscription préalable, ce qui réduit nettement les erreurs d'activation dans les environnements acoustiques complexes. Le matériel alimenté par l'IA peut ainsi déterminer avec plus de précision qui parle avant d'exécuter les commandes, afin d'en améliorer la fiabilité et l'expérience de l'utilisateur.

L'entreprise a également annoncé d'importantes mises à niveau et de nouvelles versions de son infrastructure d'IA, notamment la base d'IA physique V2.8, Wukong AI 3.0, son réseau de communication en temps réel T-RTC, son modèle d'action physique (PAM) ou OmniMem V2.0, un système de mémoire à long terme. Ensemble, ces technologies forment une « boîte à outils » complète pour les développeurs qui créent des applications d'IA de nouvelle génération.

Les participants ont en outre pu directement découvrir l'écosystème en pleine expansion que Tuya réserve aux développeurs. Aux côtés des architectures phares TuyaClaw et DuckyClaw, Vibe Coding aide les développeurs à créer des applications de niveau production en utilisant le langage naturel et la plateforme de développement d'IA améliorée de Tuya.

Grâce à cette suite intégrée de technologies et d'outils, Tuya réduit notablement les obstacles au développement de l'IA, accélère l'innovation et donne aux développeurs du monde entier les moyens de mettre sur le marché des applications basées sur l'IA.

Tuya se concentre sur trois principaux écosystèmes d'application de l'IA, en créant un mode de vie autour de l'IA avec des développeurs du monde entier

Lors du sommet, Leo Chen, coprésident de Tuya Smart, a déclaré que la croissance irrévocablement induite par l'IA était bel et bien là, et qu'il valait la peine de reconstruire presque tout le matériel pour l'adapter à l'IA. Tuya se concentrera entièrement sur trois domaines d'application pionniers : la domotique, la robotique et l'énergie basées sur l'IA, afin que les développeurs puissent libérer toute la valeur de l'IA et se saisir dans un esprit conquérant de cette technologie qui définira la prochaine décennie.

Domotique fondée sur l'IA : coordination intelligente de l'ensemble de la maison et services proactifs entre les appareils grâce à l'IA.

Robotique fondée sur l'IA : amélioration et extension de l'expérience et des scénarios d'application dans cinq catégories : robots de compagnie, de nettoyage, de bien-être, de protection et robots incarnés.

Énergie fondée sur l'IA : création d'un système de gestion de l'énergie piloté par l'IA pour une surveillance précise, une utilisation efficace et une optimisation intelligente de l'énergie.

De la plateforme interentreprise de développeurs d'IA aux applications d'IA destinées aux consommateurs, le sommet mondial TUYA 2026 des développeurs trace une voie claire pour transformer la technologie de l'IA en application du monde réel. À l'avenir, Tuya Smart continuera à travailler avec des développeurs du monde entier et des partenaires de l'écosystème pour repousser les limites de l'innovation, accélérer l'adoption de l'IA et faire entrer cette technologie dans les moindres recoins du monde physique.

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