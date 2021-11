Tuya Smart faz parceria com Gaya para trazer luzes inteligentes e vida inteligente para o Brasil

BRASÍLIA, Brasil, 4 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Tuya Inc. ("Tuya Smart" ou a "Empresa") (NYSE: TUYA), uma plataforma líder global de desenvolvimento de IoT, e a Gaya, uma empresa líder em iluminação no Brasil, anunciaram hoje uma nova parceria para fortalecer ainda mais a cooperação entre as duas empresas, desde a iluminação inteligente até muitas outras categorias inteligentes.

Com dez anos de experiência, a Gaya oferece a linha de produtos mais completa disponível no mercado brasileiro de iluminação. Sua faixa de preços acessíveis e excelente atendimento ao cliente garantem que uma ampla linha de clientes residenciais e comerciais no Brasil desfrute de iluminação de alta qualidade. A Gaya busca tornar a tecnologia de iluminação líder do setor acessível aos consumidores brasileiros. A partir de 2020, a Gaya começou a cooperar com a Tuya Smart para melhorar ainda mais as soluções inovadoras de iluminação inteligente que ela poderia oferecer aos consumidores.

A plataforma de desenvolvimento de IoT da Tuya permite que a Gaya desenvolva produtos inteligentes com baixo ou nenhum código, simplificando e acelerando significativamente o complexo processo de desenvolvimento de hardware da IoT. Com os abundantes recursos de desenvolvimento da Tuya, a Gaya criou rapidamente seu próprio aplicativo e atualizou suas linhas de produtos e já lançou mais de dez itens inteligentes, como lâmpada inteligente, fitas de LED inteligentes, soquete inteligente, lâmpada de filamento inteligente, etc. Com a cooperação, a Gaya tem as categorias de iluminação inteligente mais completas do Brasil.

Gaya considera a visão "ser inteligente" como parte integrante de sua estratégia de negócios. Eddy Candi, diretor e sócio da Gaya, disse: "Sempre nos concentramos em tornar a vida das pessoas mais simples e acessível. Nos preocupamos em como a iluminação pode melhorar a qualidade de vida de um cliente." A Gaya ficou fascinada com a ideia de como os dispositivos inteligentes, como a iluminação, podem criar ambientes ideais e confortáveis na casa inteligente. Ao decidir adotar a mais recente tecnologia de IoT, a Tuya Smart foi a parceira de escolha da Gaya.

"Acreditamos que as abordagens de tecnologia direta, juntamente com os grandes recursos que a Tuya oferece, podem fazer uma diferença incrível na experiência do usuário e na qualidade de vida", observou Candi. Os produtos de iluminação integrados com componentes inteligentes receberam uma reação calorosa no mercado. Até o momento, mais de 100 mil peças foram vendidas em grandes cadeias e lojas de iluminação em todo o Brasil. Os produtos atualizados da Gaya agora também estão disponíveis na Amazon e no Mercado Livre, as duas principais plataformas de comércio eletrônico do Brasil.

Johnny Lu, gerente geral da Tuya Smart nas regiões da América Latina, Oriente Médio e África, disse: "Com esta cooperação, a Tuya continuará a oferecer à Gaya suporte técnico e a expandir suas linhas de produtos inteligentes para melhor atender às necessidades em constante mudança dos consumidores. É nosso objetivo comum tornar a vida inteligente e fácil."

Além de seus best-sellers de iluminação exclusivos, a Gaya também começou a desenvolver novas linhas de produtos inteligentes. Como parte da cooperação com a Tuya Smart, a empresa lançou interruptores inteligentes e um controlador de infravermelho smart em Outubro de 2021. Antecipando 2022, a Gaya planeja dar os primeiros passos em outras áreas, como fitness.

Os novos produtos e categorias inteligentes da Gaya são apoiados pelo ecossistema "Desenvolvido pela Tuya" (PBT) para criar um "casa inteligente" interconectada para os usuários. Todos os produtos inteligentes com base na tecnologia Tuya são rotulados com a marca PBT. Independentemente da categoria do produto, todos os produtos com a etiqueta PBT podem ser facilmente controlados pelos usuários por meio de um aplicativo. Como parte do ecossistema, a Gaya aproveita a interconexão e a possível operação integrada com os mais de 410 mil dispositivos PBT inteligentes. Olhando para o futuro, isso oferece mais possibilidades para oferecer aos consumidores uma vida prática e inteligente.

FONTE Tuya Smart

