Tuya Smart lance Tuya AI Coding, une solution permettant aux utilisateurs de créer leurs propres applications de style de vie basées sur l'IA à l'aide du langage naturel

HANGZHOU, Chine, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391), fournisseur mondial de services de plateforme infonuagique pour l'IA, a officiellement lancé Tuya AI Coding, une plateforme de développement d'applications « no-code » native de l'IA qui permet aux utilisateurs de transformer leurs idées en applications lifestyle basées sur l'IA à partir d'une invite unique.

En décrivant en langage naturel leurs idées, les fonctionnalités souhaitées ou leurs exigences en matière d'interface, les utilisateurs peuvent créer des applications exécutables, déployables et capables d'offrir de véritables expériences basées sur l'IA. La plateforme prend également en charge le déploiement en un clic et le partage sur les réseaux sociaux. Le lancement de Tuya AI Coding marque une nouvelle étape dans l'évolution de Tuya, qui passe de la création de pages générées par l'IA à des applications d'IA capables d'interagir avec le monde physique, élargissant ainsi les possibilités de l'écosystème AI Home.

Le développement d'applications d'IA va désormais bien au-delà de la génération de pages pour s'étendre au monde réel

Gartner a désigné les plateformes de développement d'applications natives de l'IA comme l'une des principales tendances technologiques stratégiques pour 2026, prévoyant que 75 % des nouvelles applications dans le monde seront développées à l'aide d'approches de développement « low-code » d'ici la fin de l'année. Derrière cette croissance rapide du marché, une nouvelle évolution du secteur se dessine : À mesure que les obstacles au développement d'applications d'IA continuent de s'estomper, les critères d'évaluation de la valeur de ces applications évoluent également. Le rapport publié en juillet par Frost & Sullivan souligne que les plateformes de création d'applications « no-code » natives de l'IA évoluent, passant de la simple « création d'applications par le dialogue » à la « mise en œuvre complète de solutions métier », la concurrence s'étendant désormais au-delà des capacités de création d'applications pour inclure le déploiement, le lancement, l'exploitation et l'itération continue.

En résumé, la « dernière étape » du développement d'applications d'IA ne se résume plus à la simple génération de code : il s'agit désormais de déterminer si une application peut s'intégrer dans des situations concrètes. Une application cantonnée au navigateur, incapable d'interagir avec des services, des appareils ou des données réels, n'a qu'une utilité pratique limitée.

C'est précisément pour relever ce défi que Tuya AI Coding a été conçue. Créée pour associer en toute transparence la créativité humaine à la technologie de l'IA, cette plateforme vise à garantir que chaque application générée par l'IA soit capable, dès le premier jour, de se connecter à de véritables appareils, de répondre aux besoins d'utilisateurs réels et d'alimenter des expériences concrètes du monde réel.

Transformer des idées en applications de style de vie basées sur l'IA à partir d'une invite unique

La plupart des outils de génération d'applications utilisant l'IA actuellement disponibles sur le marché restent cantonnés à l'univers numérique, se limitant à la création de pages web ou d'interfaces de mini-programmes.

S'appuyant sur la pile technologique mondiale « IA + IdO » de Tuya, Tuya AI Coding offre trois fonctionnalités fondamentales : connectivité des appareils, services cloud et intelligence des données. Lorsque les utilisateurs saisissent un besoin, l'IA ne se contente pas de générer des interfaces et une logique d'interaction. Elle met également automatiquement en place l'architecture backend complète, comprenant les bases de données, les passerelles d'API, l'authentification des utilisateurs et la gestion des appareils, tout en se connectant directement à l'infrastructure cloud de Tuya, qui couvre plus de 200 pays et régions.

Par ailleurs, Tuya AI Coding s'appuie sur le vaste écosystème matériel pour l'IA de Tuya, avec une prise en charge native permettant d'accéder à plus de 100 000 références. Des fonctionnalités fondamentales telles que la gestion des appareils, l'analyse des données et les services d'informations météorologiques peuvent être ajoutées de manière flexible, permettant ainsi une intégration transparente entre les applications logicielles et les appareils physiques.

Donner aux créateurs non techniciens les moyens de créer des expériences de mode de vie fondées sur l'IA

Tuya AI Coding est principalement destinée aux utilisateurs créatifs sans connaissances techniques, notamment les designers, les chefs de produit, les entrepreneurs, les travailleurs indépendants et les étudiants. Pour ces utilisateurs, les besoins essentiels en matière de développement d'applications d'IA sont clairs : transformer rapidement des idées en produits fonctionnels, réduire les obstacles techniques, valider des concepts à moindre coût et éprouver un sentiment d'accomplissement créatif.

Toutefois, les processus de développement traditionnels ont longtemps constitué un frein. Les obstacles techniques importants, les ressources limitées, la lenteur des cycles d'itération et la complexité des outils empêchent souvent les créatifs de concrétiser leurs idées.

Pour relever ces défis, Tuya AI Coding propose plusieurs fonctionnalités clés :

Aperçu en temps réel et itération interactive : Au cours du processus de génération, l'interface est affichée en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d'affiner les détails instantanément à l'aide de commandes en langage naturel telles que « agrandir le bouton » ou « activer le mode sombre ».

Bibliothèque de modèles et assistance basée sur des scénarios : Les cas d'utilisation verticaux sont pris en charge grâce à des modèles prêts à l'emploi, ce qui rend le développement plus accessible et plus efficace.

Compatibilité multiplateforme et déploiement en un clic : La plateforme génère automatiquement des applications compatibles avec les PC, les smartphones, les tablettes et d'autres appareils, tout en permettant un déploiement dans le cloud en un clic et un partage aisé sur les réseaux sociaux.

Un workflow entièrement sans code : Ce qui prenait autrefois des mois dans le cadre d'un développement traditionnel peut désormais être réalisé en quelques minutes, ce qui réduit de 90 % les difficultés techniques.

Alors que le secteur de l'IA connaît une profonde mutation en matière de création de valeur, « libérer la créativité de chacun » devient tout aussi important que l'amélioration de l'efficacité. Alors que de plus en plus de plateformes proposent désormais de créer des applications à partir d'une simple phrase, ce qui distingue Tuya AI Coding devient de plus en plus évident : Non seulement la solution génère des applications d'IA, mais elle permet également à ces applications de s'intégrer à l'écosystème matériel d'IA de Tuya et d'accélérer la transformation dans le monde réel.

Tuya AI Coding est désormais officiellement disponible. Les utilisateurs peuvent découvrir la plateforme sur coding.tuya.ai.

À propos de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de plateforme infonuagique pour l'IA, dont l'objectif est d'intégrer l'IA aux activités du quotidien. Grâce à son cadre de développement open source TuyaOpen et à ses moteurs d'agents IA universels, dont la plateforme de développement d'agents d'intelligence artificielle, Tuya intègre des capacités d'intelligence artificielle multimodales afin de réduire les obstacles au développement de l'IA, faire progresser efficacement la mise en œuvre de modes de vie pilotés par l'IA et d'accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle aux environnements physiques. Tuya fournit des solutions innovantes d'IA physique pour les appareils intelligents, les applications commerciales et les développeurs industriels grâce à ses capacités d'informatique dématérialisée et d'intelligence spatiale. La société fournit également un écosystème IAdO mondial complet, ouvert et neutre. Cette approche favorise l'émergence d'une communauté mondiale dynamique de développeurs, composée de marques, d'équipementiers, d'agents IA, d'intégrateurs de systèmes et d'éditeurs de logiciels indépendants, qui collaborent pour créer des écosystèmes de solutions intelligentes incarnant les principes de durabilité, de sécurité, d'efficacité, d'agilité et d'ouverture.

Au 31 mars 2026, la plateforme de développement d'IA de Tuya comptait plus de 1 970 000 développeurs d'IA enregistrés dans plus de 200 pays et régions.