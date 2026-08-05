Tuya Smart startet Tuya AI Coding und ermöglicht es Nutzern, eigene KI-gestützte Lifestyle-Apps mittels natürlicher Sprache zu erstellen

HANGZHOU, China, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, hat offiziell „Tuya AI Coding" eingeführt – eine KI-native No-Code-Plattform zur Anwendungsentwicklung, mit der Nutzer ihre Ideen mit nur einer einzigen Eingabe in KI-gestützte Lifestyle-Anwendungen umsetzen können.

Indem sie ihre Ideen, gewünschten Funktionen oder Anforderungen an die Benutzeroberfläche in natürlicher Sprache beschreiben, können Nutzer Anwendungen generieren, die lauffähig und bereitstellbar sind und echte KI-gesteuerte Erlebnisse ermöglichen. Die Plattform unterstützt zudem die Bereitstellung mit einem Klick sowie das Teilen auf Social-Media-Plattformen. Die Einführung von Tuya AI Coding markiert einen weiteren Schritt in Tuyas Expansion von KI-generierten Seiten hin zu KI-Anwendungen, die mit der physischen Welt interagieren können, und erweitert damit die Möglichkeiten des AI-Home-Ökosystems.

Die KI-Anwendungsentwicklung geht über die Seitenerstellung hinaus und hält Einzug in den Alltag

Gartner hat KI-native Anwendungsentwicklungsplattformen zu einem der wichtigsten strategischen Technologietrends für 2026 gekürt und prognostiziert, dass bis zum Jahresende 75 % aller neuen Anwendungen weltweit mithilfe von Low-Code-Entwicklungsansätzen erstellt werden. Hinter diesem rasanten Marktwachstum zeichnet sich ein neuer Branchenwandel ab: Da die Hürden für die Entwicklung von KI-Anwendungen weiter sinken, verändert sich auch der Maßstab für die Bewertung des Nutzens dieser Anwendungen. Der Juli-Bericht von Frost & Sullivan stellte fest, dass sich KI-native No-Code-Plattformen zur App-Erstellung von der bloßen „Erstellung von Apps durch Konversation" hin zur „Ermöglichung einer vollständigen Geschäftsumsetzung" entwickeln, wobei sich der Wettbewerb mittlerweile über die reinen App-Erstellungsfunktionen hinaus auf Bereitstellung, Markteinführung, Betrieb und kontinuierliche Iteration ausweitet.

Kurz gesagt: Bei der „letzten Meile" der KI-Anwendungsentwicklung geht es nicht mehr nur um die Generierung von Code – es geht darum, ob sich eine Anwendung in reale Szenarien integrieren lässt. Eine App, die auf den Browser beschränkt ist und nicht mit realen Diensten, Geräten oder Daten interagieren kann, hat nur einen begrenzten praktischen Wert.

Genau diese Herausforderung soll Tuya AI Coding lösen. Die Plattform wurde entwickelt, um menschliche Kreativität nahtlos mit KI-Technologie zu verbinden, und ist so konzipiert, dass jede KI-generierte Anwendung vom ersten Tag an in der Lage ist, sich mit realen Geräten zu verbinden, echte Nutzer zu bedienen und reale Erfahrungen zu ermöglichen.

Ideen mit einem einzigen Befehl in KI-Lifestyle-Anwendungen verwandeln

Die meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Tools zur Erstellung von KI-Apps beschränken sich nach wie vor auf die digitale Welt und gehen nicht über die Erstellung von Webseiten oder Mini-Programm-Oberflächen hinaus.

Tuya AI Coding basiert auf dem globalen KI+IoT-Technologie-Stack von Tuya und verfügt über drei grundlegende Kernfunktionen: Gerätekonnektivität, Cloud-Dienste und Datenintelligenz. Wenn Nutzer eine Anforderung eingeben, leistet die KI mehr als nur die Generierung von Schnittstellen und Interaktionslogik. Sie baut zudem automatisch die gesamte Backend-Architektur auf, einschließlich Datenbanken, API-Gateways, Benutzerauthentifizierung und Gerätemanagement, und stellt dabei eine direkte Verbindung zur Cloud-Infrastruktur von Tuya her, die sich über mehr als 200 Länder und Regionen erstreckt.

Gleichzeitig nutzt Tuya AI Coding das umfangreiche KI-Hardware-Ökosystem von Tuya und bietet native Unterstützung für den Zugriff auf mehr als 100.000 SKUs. Grundlegende Funktionen wie Geräteverwaltung, Datenanalyse und Wetterinformationsdienste lassen sich flexibel hinzufügen und ermöglichen so eine nahtlose Integration zwischen Softwareanwendungen und realen Hardwaregeräten.

Nicht-technische Kreative befähigen, KI-Lifestyle-Erlebnisse zu gestalten

Tuya AI Coding richtet sich in erster Linie an kreative Nutzer ohne technischen Hintergrund, darunter Designer, Produktmanager, Unternehmer, Freiberufler und Studierende. Für diese Nutzer sind die wichtigsten Anforderungen bei der Entwicklung von KI-Anwendungen klar: Ideen schnell in funktionierende Produkte umzusetzen, technische Hürden zu senken, Konzepte kostengünstig zu validieren und ein Gefühl kreativer Erfüllung zu erlangen.

Traditionelle Entwicklungsabläufe standen dem jedoch lange Zeit im Weg. Hohe technische Hürden, begrenzte Ressourcen, langsame Iterationszyklen und komplexe Tools hindern kreative Menschen oft daran, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet Tuya AI Coding mehrere Kernfunktionen:

Echtzeit-Vorschau und dialogbasierte Iteration: Während des Generierungsprozesses wird die Benutzeroberfläche in Echtzeit dargestellt, sodass Nutzer Details sofort durch Befehle in natürlicher Sprache wie „Mach den Button größer" oder „Füge einen Dunkelmodus hinzu" verfeinern können.

Vorlagenbibliothek und szenariobasierte Unterstützung: Branchenspezifische Anwendungsfälle werden durch gebrauchsfertige Vorlagen unterstützt, was die Entwicklung zugänglicher und effizienter macht.

Plattformübergreifende Kompatibilität und Bereitstellung mit einem Klick: Die Plattform generiert automatisch Anwendungen, die auf PCs, Smartphones, Tablets und anderen Geräten funktionieren, und ermöglicht gleichzeitig die Bereitstellung in der Cloud mit einem Klick sowie die einfache Freigabe auf Social-Media-Plattformen.

Ein vollständiger „No-Code"-Workflow: Was bei der herkömmlichen Entwicklung einst Monate dauerte, lässt sich nun auf Minuten verkürzen, wodurch die technische Hürde um 90 % gesenkt wird.

Da die KI-Branche einen tiefgreifenden Wandel in der Wertschöpfung durchläuft, wird „Kreativität für alle freizusetzen" genauso wichtig wie die Steigerung der Effizienz. Da immer mehr Plattformen die Möglichkeit bieten, Anwendungen mit einem einzigen Satz zu generieren, wird die Besonderheit von Tuya AI Coding immer deutlicher: Es generiert nicht nur KI-Anwendungen, sondern ermöglicht auch deren Integration in das KI-Hardware-Ökosystem von Tuya und beschleunigt so den Wandel in der realen Welt.

Tuya AI Coding ist jetzt offiziell verfügbar. Nutzer können die Plattform unter coding.tuya.ai erkunden.

Informationen zu Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, der sich dafür einsetzt, KI in den Alltag zu integrieren. Durch sein Open-Source-Entwicklungsframework TuyaOpen und universelle KI-Agent-Engines, einschließlich der KI-Agent-Entwicklungsplattform, integriert Tuya multimodale KI-Funktionen, um Hindernisse für die KI-Entwicklung abzubauen, die Verwirklichung eines KI-gesteuerten Lebensstils effizient voranzutreiben und die Integration von KI in die physische Welt zu beschleunigen. Tuya bietet innovative physische KI-Lösungen für intelligente Geräte, kommerzielle Anwendungen und Entwickler in der Industrie durch seine Cloud-Computing- und räumlichen Intelligenzfunktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein vollständiges, offenes und neutrales globales AIoT-Ökosystem. Dieser Ansatz fördert eine lebendige globale Entwickler-Community, die sich aus Marken, OEMs, KI-Agenten, Systemintegratoren und unabhängigen Softwareanbietern zusammensetzt, die zusammenarbeiten, um intelligente Lösungsökosysteme zu schaffen, die die Prinzipien der Nachhaltigkeit, Sicherheit, Effizienz, Agilität und Offenheit verkörpern.

Zum 31. März 2026 zählte die Tuya AI Developer Platform über 1.970.000 registrierte KI-Entwickler aus mehr als 200 Ländern und Regionen.