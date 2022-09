Tuya soutient vigoureusement l'efficacité énergétique et la durabilité à l'IFA 2022 avec des marques européennes de premier plan

BERLIN, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (« Tuya » ou la « Société ») ( NYSE: TUYA ; HKEX: 2391), un fournisseur mondial de services de plateforme de développement IoT, a accueilli l'événement « Tuya Day » avec les principaux partenaires et marques européens au salon de l'électronique grand public IFA à Berlin. Sur le thème « Accélérer la durabilité intelligente », les partenaires de Tuya dans l'industrie de l'éclairage, du divertissement, du chauffage, entre autres, ont expliqué comment les solutions intelligentes pouvaient réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone, et soutenir les objectifs mondiaux de développement durable.

« Les économies d'énergie et les modes de vie durables ne sont pas seulement la responsabilité des gouvernements. Elles relèvent désormais de notre responsabilité à tous. La technologie IoT joue un rôle essentiel pour aider les entreprises et les familles à réduire leurs dépenses énergétiques et à optimiser l'efficacité énergétique. Grâce à la plateforme de développement IoT de Tuya, nous espérons apporter en Europe des solutions énergétiques intelligentes plus innovantes et plus rentables », a déclaré la vice-présidente du marketing et de la coopération stratégique et directrice marketing de Tuya Smart, Eva Na, lors du discours d'ouverture.

Tina Yu, directrice générale de Tuya Smart pour l'Eurasie et l'Amérique du Nord, a expliqué comment Tuya a établi des partenariats avec des marques et des usines de diverses industries pour soutenir le développement durable. « Nous intégrons toutes les capacités de la plateforme IoT de Tuya pour fournir une solution de gestion de l'énergie à domicile qui comprend la visualisation des données énergétiques, la distribution et le contrôle de l'énergie, ainsi que la stratégie et la gestion des économies d'énergie. Notre plateforme de développement permet aux entreprises de lancer rapidement de nouveaux produits écoénergétiques pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. À l'avenir, nous élargirons notre engagement à fournir une plateforme de nouvelle génération pour permettre aux clients de mieux innover dans leurs efforts de durabilité », a déclaré Tina Yu.

L'événement a mis en vedette des marques de premier plan sur le marché européen, notamment Sharp Consumer Electronics Europe, CALEX, Energy Sistem, Nedis, Northpoint GmbH et iHelios Living Reinvented. Les représentants ont parlé des produits économes en énergie et présenté des études de cas innovantes issues de leur collaboration avec Tuya.

Comment Sharp utilise l'IoT pour répondre à la demande croissante de mobilité électrique intelligente

Sharp Corporation est un développeur mondial de produits innovants et de technologies de base qui continuent de façonner l'avenir de l'électronique. Sharp a une vision d'entreprise : « Changer le monde avec 8K+5G et AIoT ». La technologie 8K crée des images qui révèlent un monde au-delà de notre réalité quotidienne et donne naissance à de nouvelles découvertes palpitantes. En plus d'offrir des expériences de télévision époustouflantes, Sharp est également en train de devenir un leader dans l'e-mobilité et les produits électriques verts.

« La responsabilité environnementale de Sharp est dans notre ADN depuis des années », a déclaré Cezary Urynowicz, directeur produit de l'écosystème Smart Life chez Sharp Consumer Electronics Europe. Lors de l'événement « Tuya Day », M. Urynowicz a mis en avant deux nouveaux scooters électriques, l'EM-KS1 et l'EM-KS2. Les modèles sont dotés d'un design compact et bénéficient d'une autonomie étendue, deux caractéristiques permettant de répondre aux besoins classiques en matière de déplacement des consommateurs en Europe. En particulier, le modèle EM-KS2 peut parcourir jusqu'à 40 kilomètres sur une seule charge, permettre de réduire considérablement la dépendance des utilisateurs à l'égard des voitures et de réduire les émissions de carbone.

CALEX : Éclairage économe en énergie, maximisant la pénétration du marché avec Tuya

Electro Cirkel Retail (CALEX) est une marque spécialisée dans l'industrie des systèmes d'éclairage et de la maison intelligente. Figurant parmi les premières entreprises à introduire des ampoules à DEL à filament écoénergétiques en Europe en 2014, CALEX se distingue par sa qualité, son innovation, son excellence logistique et sa rapidité de commercialisation.

« Notre partenariat avec Tuya nous a permis de renforcer notre position dans l'industrie de l'éclairage grand public, mais nous a également aidés à pénétrer le marché avec des catégories de produits diversifiées. L'application compatible avec Tuya ajoute de la valeur au développement de nos produits intelligents, ce qui attire des clients potentiels souhaitant mettre en place diverses solutions domotiques chez eux », a déclaré Michiel Teunis, responsable du développement commercial chez CALEX.

Energy Sistem présente Earphones Style 4 avec l'application Esmart Connect compatible avec Tuya

Energy Sistem est une marque de technologie européenne établie, spécialisée dans les produits audio personnels. La société a été la première à lancer des lecteurs MP3 en Espagne et est devenue un leader sur le marché européen des écouteurs Bluetooth.

Miguel Ángel Orgaz de la Torre, ingénieur de produits de Energy Sistem a déclaré : « Grâce à un partenariat avec Tuya, notre produit le plus vendu, l'Earphone Style 4, est désormais compatible avec notre application Esmart Connect. La plateforme de développement IoT de Tuya nous a permis de mettre en place rapidement un système d'intelligence artificielle sur nos écouteurs. L'application est facile à utiliser et peut afficher le dernier emplacement où le casque s'est connecté au téléphone de l'utilisateur et aider les utilisateurs à retrouver les appareils perdus. Cette fonction utile aidera nos utilisateurs à rechercher et retrouver facilement les écouteurs. »

Cas d'utilisation de Tuya et Nedis pour les détaillants et partenaires européens

Depuis plus de 40 ans, Nedis propose les meilleures solutions électroniques en termes de santé, de commodité et de personnalisation en Europe et au-delà. Plus de 800 000 utilisateurs ont rejoint l'écosystème Nedis SmartLife. Avec plus de 150 produits différents, Nedis SmartLife est devenue l'une des marques de domotique les plus populaires en Europe.

« Notre collaboration avec Tuya nous permet de répondre aux besoins de nos clients rapidement et avec souplesse », a déclaré Oscar Amperse, membre du conseil d'administration et directeur marketing de Nedis Group, « car la Société s'est dotée de certifications GDPR et BSI-ISO qui garantissent la sécurité des données privées. » Oscar Amperse a également expliqué comment l'écosystème de Tuya est un « univers produit », qui ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités et offre un support technique complet qui correspond à l'engagement élevé de Nedis SmartLife. « Notre partenariat avec Tuya aide Nedis Group à pénétrer le marché et à réduire la distance entre les consommateurs et les détaillants », a conclu Oscar Amperse.

Northpoint GmbH : Promotion du potentiel d'économie d'énergie grâce aux produits alimentés par Tuya

Fondée en 2010 à Hambourg, Northpoint GmbH est spécialisée dans le secteur de l'éclairage et de l'électronique. Avec des services à travers l'Europe, Northpoint GmbH est parfaitement au courant des différents règlements et exigences spécifiques aux pays dans la région, et collabore avec des partenaires de production de longue date pour assurer une chaîne d'approvisionnement ininterrompue pour chaque exigence du pays.

« En raison de l'augmentation des coûts de l'énergie, l'efficacité énergétique est devenue une nécessité, tout en devenant un moteur pour le développement et la mise à niveau des produits. Notre ampoule intelligente permet des réglages individuels des temps de marche et de repos dans le niveau de luminosité désiré, assurant l'arrêt automatique pour arrêter la consommation d'énergie. L'extérieur de notre emballage comporte une illustration de scénarios de maison intelligente élaborés avec des produits compatibles Tuya. Sont ainsi présentés les potentiels d'économie d'énergie et d'autres avantages qui attirent de nouveaux clients et leur font adopter l'environnement IoT, en raison de la réduction des coûts associée », a déclaré Waldemar Anton, directeur général de Northpoint GmbH.

iHelios : Collaboration avec Tuya pour maximiser l'efficacité, le contrôle et la durabilité du projet

Première entreprise du Royaume-Uni à fournir un système de chauffage entièrement contrôlé, iHelios Living Reinvented Ltd sait comment rendre les domiciles plus intelligents et plus efficaces. Les appareils iHelios offrent un environnement complet qui s'adapte aux besoins de toute la famille, permettant aux particuliers de créer une maison intelligente de manière simple, sécurisée et amusante.

« En adoptant la solution SaaS pour équipementier de Tuya, l'écosystème iHelios peut prendre en charge plusieurs appareils, y compris les thermostats, les systèmes d'éclairage, les dispositifs de contrôle d'accès et de nombreuses autres solutions sectorielles pour nos clients. L'application intuitive pour équipementier de Tuya offre une expérience utilisateur fluide, ce qui est bon pour iHelios et excellent pour nos clients », a déclaré Slawek Jagiello, cofondateur d'iHelios Living Reinvented Ltd.

Depuis l'ouverture de l'IFA 2022, la salle d'exposition interactive de Tuya a déjà attiré des milliers de visiteurs. L'événement « Tuya Day » offre une vitrine aux partenaires de Tuya afin qu'ils puissent démontrer comment la technologie IoT peut être un leader en matière d'efficacité énergétique et bénéficier au développement durable mondial. À l'avenir, Tuya continuera de travailler avec des marques et des fabricants mondiaux pour apporter des solutions intelligentes à des scénarios plus verticaux et contribuer à un monde neutre en carbone grâce à une technologie IoT innovante.

SOURCE Tuya Smart