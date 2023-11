Tuzzi aposta em tecnologia e sustentabilidade para conquistar a Europa

Empresa paulista busca escalar sua presença no mercado global

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Agritechnica 2023, maior evento mundial de máquinas agrícolas ocorrido neste mês em Hanover, na Alemanha, foi a vitrine para a Tuzzi expor seu portfólio ao mercado europeu. Fundada em 1985, com sede em São Joaquim da Barra, no interior paulista, a empresa possui uma trajetória de quase 40 anos no desenvolvimento de produtos e soluções em aço para máquinas dos setores da agricultura, construção e mineração.

(esq-dir) César Bonacini, diretor Comercial e de Engenharia, e Alexandre Tuzzi, CEO da empresa. Foto de Vitor Solinas

A partir de 2019, a Tuzzi iniciou um processo de internacionalização com a abertura da exportação para os EUA, o que trouxe um salto em investimento em sua capacidade de produção. Atualmente, ela também exporta para México e países da América Latina, sendo umas das líderes do setor nas Américas.

A Europa é o próximo passo da empresa para expandir sua presença no mercado global. Com um arrojado estande na Agritechnica, ela atraiu a atenção de potenciais parceiros ao expor seus diferenciais em sustentabilidade, ressaltando as mais recentes ações de ecoinovação, como a utilização de energia elétrica de fontes 100% renováveis na fabricação das peças, com certificação internacional I-REC (The International REC Standard).

"Consolidar a Tuzzi enquanto referência no mercado global é a base da nossa estratégia. Nosso plano está pautado pelo investimento em tecnologia de ponta e a na sustentabilidade de nossos produtos e soluções sob medida que entregamos aos nossos clientes", comenta o CEO Alexandre Tuzzi.

Os produtos da Tuzzi são reconhecidos por sua alta qualidade, tecnologia, resistência e desempenho no campo. Eles são desenvolvidos em conjunto com as montadoras dentro do Centro Tecnológico da empresa – único de uma iniciativa privada na América Latina –, capaz de realizar os testes de resistência e segurança específicos para o mercado fora-de-estrada. Com esse diferencial, a Tuzzi é capaz de validar os produtos no Brasil sem precisar envia-los ao exterior.

O desenvolvimento de um produto leva, em média, até dois anos para estar disponível no campo. Outros fatores de destaque para os produtos da Tuzzi estão na resistência e durabilidade devido às características do ritmo da agricultura brasileiras (até três safras ao ano) e a resistência dos solos. A inovação é um dos nossos pilares e, entre 2022 e 2023, investimos R$ 31 milhões no desenvolvimento de tecnologias e aquisição de novos equipamentos", acrescenta Alexandre.

FONTE Tuzzi