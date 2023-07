TV LG OLED Objet Collection, Easel é destaque no ambiente de Leo Shehtman na CASACOR 2023

O projeto do arquiteto se inspira no próprio palco do evento, o Conjunto Nacional, edifício icônico de São Paulo e conta com diversos produtos LG

SÃO PAULO, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics é a parceira exclusiva de tecnologia da CASACOR 2023 pelo sexto ano consecutivo e traz uma das mais impactantes novidades, a TV LG OLED Objet Collection, Easel, no ambiente do renomado arquiteto Leo Shehtman, que chega para sua 35ª participação nos 36 anos da mostra. Reconhecido por seu estilo ousado e inovador, Shehtman promete levar os visitantes a uma viagem no tempo em seu espaço na CASACOR com todos os eletrônicos da LG.

TV LG OLED Objet Collection, Easel. Crédito: Divulgação Leo Shehtman

O projeto assinado por Leo Shehtman traz como tema "Memórias", inspirado no próprio edifício palco do evento, o Conjunto Nacional – projeto da década de 1950 tombado pelo Patrimônio Histórico e Arquitetônico estadual. O projeto é um bunker, ou seja, um abrigo subterrâneo, que se estabelece como lar provisório e reflete todos seus usos – living, jantar e cozinha, jardins de iluminação artificial, suíte com sala de banho e lounge bar –, marcando a relação do corpo ao espaço. A ideia de inserir os produtos LG no ambiente é trazer o amor às memórias do lugar com a tecnologia de ponta da marca.

Os produtos LG expandem a experiência dos visitantes, de diferentes formas. O destaque é a LG OLED Objet Collection, Easel, uma TV lançada no Salão de Milão 2023, que possui design elegante e simples que pode aprimorar a decoração. A TV é ideal para quem quer criar um ar de salão de arte moderna para a sala de estar. Seu design diferenciado lembra o cavalete de um artista e permite uma elegante instalação na parede, criando um ambiente sofisticado que combina perfeitamente com qualquer estilo de decoração ou paleta de cores. A LG OLED Objet Collection, Easel também apresenta uma base diferente do convencional, que pode ser posicionada em qualquer ambiente pela fácil locomoção. Além disso, o produto possui acabamentos em tecido, feitos pela luxuosa marca têxtil dinamarquesa Kvadrat.

"Tivemos a oportunidade de trabalhar com o Leo na campanha da LG OLED Objet Collection, Posé e foi uma experiência única. Durante a CASACOR 2023 vamos poder elevar a experiência do cliente mostrando mais um modelo da refinada linha lifestyle OLED no ambiente do Leo, que neste ano traz inovação alinhada a design, o que combina perfeitamente com as nossas telas", comenta Igor Krauniski, gerente-sênior de produtos de TV da LG. Vale lembrar que a TV LG OLED Objet Collection, Easel ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

Já um dos principais lançamentos da linha de 2023, a TV LG OLED C3 compõe o espaço da cozinha, garantindo uma qualidade incomparável de imagem OLED com pretos puros e cores perfeitas. Também conta com o recurso WOW Orchestra, que revoluciona a experiência sonora das TVs LG OLEDs para que o som da TV funcione em sincronia com o dos Sound Bars, proporcionando um som ainda mais envolvente, seja para filmes e séries, seja para músicas. Outra novidade deste modelo, é o suporte giratório que acompanha a TV, para que os usuários combinem o ângulo da tela para a melhor posição de visualização.

No "bunker" de memórias do Leo Shehtman também está presente a LG Sound Bar S90QY, que realça a experiência sonora do ambiente e complementa a imersão em áudio e vídeo, junto com a caixa de som LG XBOOM GO XG7. Por fim, o ar-condicionado Split LG Dual Inverter Voice ARTCOOL proporciona um conforto térmico com desempenho silencioso e com design premium, perfeito para todos os ambientes!

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

