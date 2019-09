TV XD ULED 8K e TV a laser sônica da Hisense brilham na IFA 2019

A smart TV 8K da Hisense atraiu muitos visitantes na IFA deste ano. A TV 8K tem duas telas. Uma é a tela de 85 polegadas para exibição, equipada com um Upscaler de super resolução de 8K. A tela auxiliar na parte inferior serve principalmente como uma função interativa, que pode responder aos comandos de voz dos usuários a qualquer momento e prestar informações em tempo real, como detalhes do filme. Como centro de inteligência doméstica, a tela auxiliar de função interativa é poderosa e também pode controlar outros eletrodomésticos e equipamentos.

TV 8K de 75 polegadas ULED XD da Hisense: A relação de contraste ultrapassa 1:100.000

A Hisense acredita que a tendência do desenvolvimento da indústria de TV não deve ser a guerra de preços, mas a tela de última geração. Em 8 de julho, a Hisense lançou a primeira TV ULED XD do mundo na China. Comparada com a tela de 65 polegadas lançada anteriormente, a Hisense lançou a nova TV ULED XD cuja tela foi aumentada para 75 polegadas e dá suporte a conteúdo de 8K. A TV ULED XD da Hisense introduziu um segundo painel monocromático para controlar com mais precisão a intensidade luminosa. A camada LCD monocromática sob a camada LCD colorida bloqueia a luz dos pixels que deveriam estar escuros antes de atingirem a camada colorida que produz a imagem completa. Para obter um melhor efeito de exibição, a Hisense adotou algoritmo de controle exclusivo e usou 5 chips para obter um controle eficiente. A relação de contraste estático aumentou para mais de 1:100.000.

Produtos de TV a Laser Hisense: Restauração máxima da cor

Como marca líder de TVs a laser, a Hisense nunca parou de pesquisar a tecnologia a laser e chegou á marca de quatro mudanças tecnológicas em cinco anos. Na IFA 2019, a Hisense apresentou a gama completa de TVs a laser TriChroma ™, como as TVs a laser HisChina ™ de 75 e 100 polegadas. Todas as cores são geradas por lasers, sem nenhum complemento do círculo cromático, que pode facilmente atingir o mais alto padrão BT.2020 do setor. A expressão da cor ultrapassa outras soluções de exibição e pode restaurar a cor natural ao máximo. Ao mesmo tempo, a TV de 75 polegadas é a primeira TV a laser do setor, com tela de até 75 polegadas.

TV a laser sônica Hisense: Sincroniza som e imagem.

A TV a laser com tela sônica Hisense traz som (40-18kHz) diretamente da tela e com o diafragma do alto-falante de modo distribuído vibrando em um padrão complexo por toda a superfície. Garante níveis consistentes de saída e tempo de resposta sem distorções em todas as direções. A maior vantagem da TV a laser com tela sônica Hisense é a sensação de sincronização combinada com som e imagem. Os efeitos sonoros também apresentam desempenho melhor do que os alto-falantes embutidos na TV. A TV a laser com tela sônica Hisense foi planejada para ser produzida em massa ainda este ano.

TV social Hisense: Atividades sociais na tela grande

Qual é o futuro da televisão? Hisense se concentra nas experiências de socialização com a integração de TV, AI, IOT e cenários sociais. A Hisense apresentou a TV social na IFA 2019 e lançou os recursos interativos, como bate-papo por vídeo com seis participantes, AIOT, cenários de vida futura, reconhecimento visual de IA, AR, Avatar 3D e compartilhamento de cinema. Entrementes, como o centro do sistema doméstico inteligente, a TV social Hisense também pode fazer o controle interativo dinâmico com ar condicionado inteligente, geladeira inteligente, cortina e assim por diante.

Além disso, Hisense, Gorenje e ASKO lançaram muitos produtos novos, como condicionadores de ar, geladeiras e máquinas de lavar. O grupo das marcas Hisense, com escala sem precedentes e categorias completas, se destacará na IFA 2019.

