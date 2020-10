TVM Capital Life Science annonce une sursouscription importante de 478 millions de dollars américains à la clôture finale de TVM Life Science Innovation II, le plus important fonds de l'histoire de l'entreprise

- Le fonds poursuit la stratégie d'investissement, qui a fait ses preuves, « Project Focused Company » pour les candidats aux premiers stades de développement de médicaments

- De plus, le fonds continue d'investir dans des sociétés biopharmaceutiques cliniques en phase avancée, des sociétés de matériel médical et des sociétés de diagnostic.

MUNICH et MONTRÉAL, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- TVM Capital Life Science, l'une des principales sociétés de capital-risque dans le domaine des sciences de la vie en Amérique du Nord et en Europe, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son dernier fonds, TVM Life Science Innovation II (TVM LSI II). Le capital engagé s'élève à 478 millions de dollars américains et a été levé auprès d'investisseurs internationaux de premier plan, dont Eli Lilly and Company, d'autres investisseurs stratégiques, de fonds de pension, de dotations, de fondations, de fonds de fonds, de gestionnaires de patrimoine et de grandes banques américaines, ainsi que de gestionnaires de fortune privée d'Amérique, d'Europe et de Corée du Sud. L'activité de placement du fonds se concentre sur l'Amérique du Nord et l'Europe.

Le TVM LSI II a été largement sursouscrit. Le fonds a déjà vendu son premier investissement en février 2020.

Le TVM LSI II poursuivra l'objectif de TVM, à savoir investir dans des actifs qui offrent une stratégie de sortie visible et attrayante dès le départ dans le but d'optimiser les rendements et de fournir des liquidités précoces et importantes à ses investisseurs. Environ 50 à 60 % du capital du fonds est destiné à être investi dans des « entreprises axées sur des projets » (« Project Focused Companies ou PFC ») qui sont détenues majoritairement par le fonds et créées pour le développement de médicaments candidats en phase initiale de développement; ces PFC permettent des investissements efficaces en termes de capital et de temps. Le reste du capital sera investi dans des entreprises biopharmaceutiques en phase clinique avancée ainsi que dans des entreprises de matériel médical et de diagnostic en phase commerciale. L'objectif établi du TVM LSI II est de continuer de constituer un portefeuille d'actifs différenciés, premiers et meilleurs de leur catégorie, qui sont diversifiés par indication et par stade de développement.

Dr. Luc Marengere, associé directeur de TVM Capital Life Science, a déclaré : « Nous sommes ravis du soutien solide des investisseurs existants et nouveaux dans TVM LSI II. C'est le fonds le plus important levé par TVM depuis sa création. De plus, nous sommes reconnaissants du rôle central joué par l'OCP basé à New York et sa fondatrice, Joelle Wyser-Pratte, dans la levée de fonds de TVM LSI II en Amérique et en Europe. »

Stefan Fischer, associé directeur (Finance) a affirmé : « Nous sommes convaincus que TVM LSI II permettra non seulement de poursuivre le succès de TVM pour nos investisseurs, mais aussi de financer la mise au point de nouvelles options de traitement différenciées pour les patients nécessitant des besoins médicaux importants non satisfaits. »

« La réussite de cette collecte de fonds confirme la stratégie d'investissement innovante et efficace en matière de capital que nous avons mise en œuvre en 2012 avec Eli Lilly and Company. TVM LSI II a l'intention de réaliser des investissements dans près de 16 PFC à actif unique en phase initiale et 10 entreprises en phase avancée, avec comme priorité l'Amérique du Nord et l'Europe », a écrit le Dr Hubert Birner, associé directeur de TVM Capital Life Science à Munich.

Avec la clôture de TVM LSI II, Stefan Fischer a été promu associé directeur (Finance) et Dr. Sascha Berger a été promu associé.

Au cours des derniers mois, l'équipe de placement de TVM a été enrichie d'Alexandra MacLean et Alain Thibault en tant que directeurs principaux, et Valentina Agostina, Catello Somma et Philipp Lechner en tant qu'associés.

À propos de TVM Capital Life Science

TVM Capital Life Science fournit du capital-risque aux sociétés internationales biopharmaceutiques, de technologie médicale et de diagnostic en Amérique du Nord et dans l'UE. TVM suit une stratégie à deux volets axée sur les investissements en phase de démarrage et finale.

www.tvm-lifescience.com.

Contacts :

Médias/Presse :

TVM Capital Life Science : Stefan Fischer, associé directeur (Finance), TVM Capital Life Science, [email protected], +49 89 998 992 36

Investisseurs :

OCP Capital : Joelle Wyser-Pratte, fondatrice, [email protected], +1 914 441 3554

Commandité

TVM Life Science Innovation II (GP) SARL

8, rue Lou Hemmer

L-1748, Senningerberg

Grand-Duché de Luxembourg

Conseiller en placements

TVM Life Science Management Inc.

2 Place Alexis Nihon, bureau 902, Montréal (Québec) H3Z 1X5, Canada

TVM Life Science Management GmbH

Ottostrasse 4

80333 Munich

Allemagne

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1319854/TVM_Capital_Life_Science_Logo.jpg

Related Links

https://www.tvm-lifescience.com



SOURCE TVM Capital Life Science