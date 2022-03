Twenty Pay collecte plus de 700 mille CHF après seulement 5 mois d'existence

Après une levée de plus de 700 mille CHF en seed, les 3 cofondateurs de Twenty déploient leur solution de paiement qui révolutionne le paiement au restaurant, au niveau de toute la Suisse romande

LAUSANNE, Suisse, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- "Nous n'en imaginions pas tant !", se ravit David Ben Adiba, cofondateur et CEO de Twenty. Pour cause : après seulement cinq mois d'existence, la solution qui révolutionne le paiement au restaurant Twenty, clôture un tour de seed de plus de 700 mille CHF. Cette levée de fonds, réalisée auprès de plusieurs investisseurs privés et business angels, a pour but d'accélérer la croissance de l'entreprise sur un marché qui représente un volume de transactions de 11Md CHF par an.

Fondée par David Ben Adiba, Thibault Roussel et Nathan Benchimol, Twenty Pay SA compte aujourd'hui déjà une dizaine de collaborateurs et collaboratrices issu.e.s de l'univers startup et du monde de la restauration. "En apportant la réponse à une frustration post repas pour les clients des restaurants, Twenty veut s'imposer comme un acteur incontournable du paysage du paiement à table suisse" affirme Nathan Benchimol, CIO & cofondateur de Twenty.

Une solution innovante, au bon moment

La solution de paiement Twenty permet aux clients de régler eux-mêmes leur addition en moins de 20 secondes. Grâce à Twenty, les équipes gagnent énormément de temps pour encaisser les tables : le chiffre d'affaires se voit augmenté de 10%, les tables tournent plus vite avec 15 minutes de gagnées, les équipes sont d'autant plus motivées avec 40% de pourboires en plus et les clients ne trépignent plus d'impatience.

Avec les restrictions sanitaires, les restaurateurs ont dû s'adapter et se digitaliser pour rester compétitifs. C'est un marché en plein essor : la startup revendique déjà plusieurs milliers d'utilisateurs passés par leur solution. Payer est une expérience souvent pénible et chronophage dans un restaurant ; "nous allons continuer le développement de plusieurs nouvelles fonctionnalités produit, dont la commande à table, afin d'accentuer encore plus le gain de temps pour les gérants de restaurants et débit de boissons", souligne Thibault Roussel, co-fondateur et CTO de Twenty. De la même manière que plus personne n'a besoin de lever la main pour appeler un taxi, plus personne n'aura besoin de le faire pour régler son addition.

Contact média: Juliette Laridan, [email protected], +41 21 588 02 66

