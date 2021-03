TwinMelt® : Lohmann développe une nouvelle technologie permettant de produire des solutions adhésives durables sans solvant

Sur un site industriel unique au monde, en partie breveté et fruit d'une collaboration entre différents partenaires technologiques, Lohmann, société implantée à Neuwied depuis près de 170 ans, fait entrer ses rubans adhésifs high-tech éprouvés dans une ère nouvelle. Et cela dans le cadre d'un processus de fabrication intelligent permettant de combiner différents matériaux, fonctions et propriétés. Des nouveaux matériaux pour les supports, à base d'acrylate et de caoutchouc sans solvant, sont utilisés pour répondre aux demandes spécifiques des clients ou dans le cadre d'une production en sous-traitance, dans tous les types de secteurs : automobile, graphisme, appareils électroménagers et électroniques, industrie, domaine médical. Et cela, 100 % sans solvant.

Lorsqu'il s'agit de solvants, Lohmann ne fait aucun compromis : avec TwinMelt®, la société a créé une technologie adhésive qui répond aux exigences du marché tout en respectant l'environnement. Cette technologie permet une diminution des émissions de CO 2 pouvant aller jusqu'à 3 500 tonnes par an, soit une valeur équivalente au stockage de CO 2 par 7 000 arbres. Des solutions d'adhésion et des matériaux d'avenir, associés à des procédés de fabrication économes en énergie : voilà les ingrédients principaux de cette chaîne de création de valeur optimisée.

« Avec TwinMelt®, nous regardons plus loin que demain. Notre crédo : Lohmann Beyond ! En partenariat avec nos clients. Nous prenons notre responsabilité envers une protection durable de l'environnement non seulement très au sérieux, mais nous en faisons aussi une affaire personnelle, » indique Carsten Herzhoff, directeur technique chez Lohmann.

Plus d'information sur TwinMelt® sur : www.lohmann-tapes.com/twinmelt-en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1458259/Lohmann.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1308729/Lohmann_Logo.jpg

Lohmann GmbH und Co. KG

PR & Communication Manager

Sonja Schöbitz M.A.

Irlicher Str. 55

D – 56567 Neuwied

Tél. : +49 (0) 2631 34 6040

[email protected]

SOURCE Lohmann GmbH & Co. KG