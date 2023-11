TYAN présente sa nouvelle gamme de serveurs équipés de processeurs AMD EPYC™ (série 9004/8004) et AMD Ryzen™ (série 7000) de 4e génération lors de la SC23

DENVER, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- TYAN, leader dans la conception de plateformes de serveurs et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présente sa nouvelle gamme de serveurs équipés de processeurs AMD EPYC et AMD Ryzen de 4e génération à la conférence SC23, stand n° 1917, au Colorado Convention Center, Denver, Colorado, du 13 au 16 novembre.

Le processeur AMD EPYC 9004 se caractérise par des performances de pointe et est optimisé pour une large gamme de charges de travail HPC, cloud-native computing et Generative AI

TYAN propose des plateformes de serveur prenant en charge les processeurs AMD EPYC 9004 qui offrent jusqu'à 128 cœurs Zen 4C et 256 Mo de cache L3 pour les applications dynamiques cloud-natives avec des performances, une densité, une efficacité énergétique et une compatibilité élevées.

TYAN Transport CX GC68C-B8056 , un serveur cloud à socket unique 1U, prend en charge les processeurs AMD EPYC 9004. Dotée de 24 emplacements DIMM DDR5-4800 et de 12 baies de disques NVMe U.2 remplaçables à chaud et sans outil, la plateforme GC68C-B8056 prend en charge le CPU EPYC 9004 top-bin avec des blocs d'alimentation redondants dans une efficacité Titanium 80-plus. Le Transport CX TD76-B8058 est l'autre plateforme AMD EPYC 9004 conçue en mode 2U 4 nœuds pour le déploiement de serveurs cloud haute densité. Chaque nœud de serveur dispose de 16 emplacements DIMM DDR5-4800, de 4 baies de disque E1.s sans outil et échangeables à chaud, de 2 emplacements NVMe M.2, d'un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et d'un emplacement PCIe 5.0 x16 standard. Les ventilateurs de refroidissement du système et les blocs d'alimentation sont accessibles par l'arrière et remplaçables à chaud pour une meilleure facilité d'entretien.

Le Transport HX TN85-B8261 est une plateforme serveur 2U bi-socket conçue avec 24 emplacements DIMM DDR5-4800, 8 baies de lecteur NVMe U.2 échangeables à chaud et sans outil, 4 emplacements double largeur et 2 emplacements PCIe 5.0 x16 à profil bas. La plateforme prend en charge jusqu'à quatre cartes GPU professionnelles pour répondre aux besoins croissants de l'IA générative et de diverses charges de travail HPC.

Les processeurs AMD EPYC 8004 sont conçus pour être des processeurs à haute efficacité énergétique pour les plateformes à socket unique et ces processeurs sont idéaux pour les déploiements limités en espace et en puissance

« En tant que partenaire à long terme de l'écosystème AMD, nous nous sommes engagés à développer des plateformes basées sur les processeurs AMD afin de fournir aux clients des solutions plus récentes, plus fiables, plus performantes et plus économes en énergie », a déclaré Eric Kuo, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure de serveur chez MiTAC Computing Technology Corporation.

Alimenté par les nouveaux processeurs AMD EPYC 8004 qui offrent des performances élevées, une efficacité énergétique et des capacités de sécurité intégrées pour les centres de données et les divers déploiements de serveurs en périphérie, TYAN Transport CX GC73A-B8046 est conçu dans un facteur de forme 1U qui accueille 12 emplacements RDIMM DDR5-4800, 12 baies de lecteur NVMe U.2 remplaçables à chaud, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et 2 emplacements PCIe 5.0 x16 standard. Une carte GPU double largeur peut être installée dans le système pour l'inférence IA, le cloud gaming ou les applications VDI.

Processeur AMD Ryzen 7000 pour le cloud gaming et les cas d'utilisation de serveurs légers dans les centres de données

TYAN propose également des plateformes basées sur le processeur AMD Ryzen série 7000 pour les cas d'utilisation de serveurs légers dans les centres de données. TYAN Transport CX HG68-B8016 , une plateforme serveur AMD Ryzen 7000 multi-nœuds prenant en charge les cartes GPU générales pour les applications de cloud gaming. Le système TYAN Transport CX HG68-B8016 accueille 5 nœuds de calcul basés sur le processeur AMD Ryzen 7000 dans un boîtier 6U, chaque nœud prend en charge 4 emplacements DDR5-4800 UDIMM, 2 emplacements NVMe M.2, 1 emplacement PCIe 5.0 x16 pour le déploiement de cartes GPU double largeur et 2 emplacements PCIe 4.0 pour des connexions réseau supplémentaires.

La deuxième implémentation du serveur AMD Ryzen est Transport CX GX40-B8016 , une plateforme serveur AMD Ryzen 1U compacte et peu volumineuse, conçue pour les applications de portail front-end de centre de données et d'informatique périphérique. Elle prend en charge 4 emplacements UDIMM DDR5-4800, jusqu'à 4 disques SATA internes, 2 emplacements NVMe M.2 et 1 emplacement PCIe 5.0 x16. « Grâce à la prise en charge des processeurs AMD Ryzen™ série 7000 avec la technologie AMD 3D V-Cache, TYAN Transport CX GX40-B8016 est optimisé pour répondre aux besoins informatiques rentables des applications de centre de données et de cloud-edge », a expliqué Eric Kuo, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure de serveur chez MiTAC Computing Technology Corporation.

À propos de TYAN

TYAN, l'une des principales marques de serveurs de MiTAC Computing Technology Corporation, sous l'égide de MiTAC Holdings Corp. (TSE : 3706), conçoit, fabrique et commercialise des technologies avancées de serveurs et de stations de travail x86 et x86-64, ainsi que des plateformes et des solutions de serveurs. Ses produits sont vendus à des OEM (fabricants d'équipement d'origine), des VAR (distributeurs à valeur ajoutée), des intégrateurs de systèmes et des revendeurs dans le monde entier pour une large gamme d'applications. TYAN permet à ses clients d'être des leaders technologiques en fournissant des produits évolutifs, hautement intégrés et fiables pour une large gamme d'applications telles que les appareils et les solutions de serveur pour les marchés HPC, hyper-scale/data center, stockage de serveur, IA et appareils de sécurité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de TYAN à l'adresse http://www.tyan.com ou le site Internet de MiTAC Computing Technology Corporation à l'adresse http://www.mitacmct.com

AMD, le logo AMD Arrow, EPYC, Ryzen et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.