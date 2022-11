TYAN propose désormais des systèmes équipés de processeurs AMD EPYC de 4ème génération

NEWARK, Californie, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- TYAN®, un fabricant de premier plan dans la conception de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, a présenté aujourd'hui des plateformes de serveurs basées sur le processeur AMD EPYC™ 9004 Series mettant en évidence des percées en matière d'efficacité énergétique et de performances conçues pour la prochaine génération d'architecture de serveurs pour les centres de données.

TYAN 4th Gen AMD EPYC Processor-Powered Server Platforms TYAN Drives Performance and Energy Efficiency in the Data Center with 4th Gen AMD EPYC Processors

« Face au monde de l'économie post-COVID, les centres de données doivent s'appuyer sur des fonctionnalités plus écologiques, sécurisées et flexibles pour faire face à la croissance du télétravail, du streaming vidéo, de l'IoT et de la 5G », a déclaré Danny Hsu, vice-président de la BU Infrastructure serveur de MiTAC Computing Technology Corporation. « Les nouvelles plateformes de serveurs de TYAN alimentées par les processeurs AMD EPYC de 4ème génération permettent aux centres de données d'accomplir efficacement plus de tâches avec le même nombre de serveurs. »

« Nous avons conçu les processeurs AMD EPYC de 4ème génération pour offrir à nos clients exactement ce dont ils avaient besoin : des performances élevées, une efficacité énergétique exceptionnelle et un faible coût total de possession », a déclaré Ram Peddibhotla, vice-président de la gestion des produits EPYC chez AMD. « Avec la dernière architecture 'Zen 4' qui intègre la sécurité moderne dès la conception, les processeurs AMD EPYC de 4ème génération constituent un choix exceptionnel pour les professionnels de l'informatique qui cherchent à optimiser leurs centres de données pour obtenir des performances de premier plan tout en contribuant à atteindre les objectifs environnementaux. »

Serveurs à haute capacité de mémoire et cache de données pour alimenter le cloud

Les plateformes cloud de TYAN bénéficient des innovations des processeurs AMD EPYC 9004 Series et sont conçues pour les applications cloud et d'analyse de données qui permettent de déplacer les données plus rapidement. La Tomcat CX S8056 est une carte mère de serveur monosocket au format 12" x 14,1", prenant en charge 24 emplacements DIMM DDR5, deux emplacements riser PCIe 5.0, neuf connecteurs MCIO, deux NVMe M.2 et un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0 pour le déploiement de serveurs optimisés en rack.

Le Transport CX GC68A-B8056 est une plateforme de serveur monosocket optimisée en matière de coûts, qui comporte 24 emplacements DIMM DDR5, une paire d'emplacements d'extension PCIe 5.0 x16, un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0 et deux ports Ethernet embarqués 10GbE dans une configuration 1U. Le GC68A-B8056 accueille douze baies de disques sans outil de 2,5" prenant en charge les périphériques NVMe U.2 pour les applications qui nécessitent des cœurs de calcul exceptionnels ainsi que des E/S de stockage hautes performances.

Serveur de stockage hybride et all-flash pour maximiser les performances des applications

Les plateformes de stockage de TYAN sont conçues pour fournir des E/S de données massives entre la mémoire et les dispositifs de stockage pour les applications cloud. Le Transport SX TS70-B8056 et Transport SX TS70A-B8056 sont des serveurs de stockage monosocket 2U qui prennent en charge 24 emplacements DIMM DDR4, trois emplacements PCIe 5.0 et un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0. Le TS70-B8056 accueille douze baies de disques avant de 3,5" avec jusqu'à quatre supports NVMe U.2, et deux baies de disques arrière de 2,5" NVMe U.2 remplaçables à chaud et sans outil pour le déploiement de disques d'amorçage ; le TS70A-B8056 offre 26 baies de disques 2,5" NVMe U.2 remplaçables à chaud et sans outil pour les besoins en IOP élevés des applications de streaming de données à hautes performances.

Optimisé pour les charges de travail les plus exigeantes en matière de calcul intensif, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique

S'appuyant sur les processeurs AMD EPYC de 4ème génération, les plateformes HPC de TYAN permettent de répondre aux exigences de haute performance des applications actuelles d'IA et d'apprentissage automatique. La carte mère Tomcat HX S8050 offre huit emplacements DIMM DDR5, cinq emplacements PCIe 5.0 x16, quatre connecteurs MCIO, deux emplacements NVMe M.2, deux ports Ethernet embarqués 10GbE et deux GbE dans un format CEB (12" x 10,5").

Le Transport HX FT65T-B8050 est une plateforme de serveur à piédestal convertible en rack dotée d'un seul processeur AMD EPYC 9004, de huit emplacements DIMM DDR5, de huit baies pour disques durs SATA 3,5" et de deux baies pour disques durs NVMe U.2 2 hot-swap sans outil. Le FT65T-B8050 prend en charge jusqu'à deux GPU professionnels PCIe 5.0 x16 à double largeur ainsi que deux adaptateurs de réseau à haut débit supplémentaires pour les charges de travail parallèles en cluster.

Ressources annexes :

Veuillez regarder cette vidéo sur les serveurs TYAN basés sur le processeur AMD EPYC de 4ème génération, conçus pour les centres de données modernes.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1941388/4th_Gen_AMD_EPYC_Processor_Powered_Server_Platforms.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1941387/TYAN_Drives_Performance_and_Energy_Efficiency_in_the_Data_Center_with_4th_Gen_AMD_EPYC_Processors.jpg

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation/ Server Infrastructure Business Unit