TYAN verfijnt serverprestaties met 4e generatie Intel Xeon schaalbare processoren

NEWARK, Californië, 10 januari 2023 /PRNewswire/ -- TYAN®, een toonaangevende fabrikant van serverplatformontwerp en een dochteronderneming van MiTAC Computing Technology Corporation, heeft vandaag de 4e generatie Intel Xeon schaalbare, op processor gebaseerde serverplatforms geïntroduceerd waarin de nadruk wordt gelegd op ingebouwde versnellers om de prestaties te verbeteren voor de snelstgroeiende workloads in AI, analyse, cloud, opslag en HPC.

"Een grotere beschikbaarheid van nieuwe technologie, zoals 4e generatie Intel Xeon schaalbare processoren, blijft de veranderingen in het zakelijke landschap stimuleren", aldus Danny Hsu, Vice President van MiTAC Computing Technology Corporation's Server Infrastructure Business Unit. "De vorderingen in TYAN's nieuwe portfolio van serverplatforms met functies zoals DDR5, PCIe® 5.0 en Compute Express Link 1.1 brengen enorm veel computervermogen binnen het bereik van kleinere organisaties tot datacenters."

"4e generatie Intel Xeon schaalbare processoren zijn ontworpen om de prestaties te versnellen bij de snelstgroeiende workloads waarvan bedrijven tegenwoordig afhankelijk zijn. Door het gebruik van CPU-kernresources te optimaliseren, maken ingebouwde versnellers efficiënter gebruik van de processoren en zijn ze energiezuiniger, waardoor bedrijven hun duurzaamheidsdoelen kunnen bereiken", aldus Suzi Jewett, Intel General Manager, 4e generatie Intel Xeon Platform.

Toonaangevende HPC-systemen die geoptimaliseerd zijn voor snellere prestaties

De HPC-platforms van TYAN zijn geoptimaliseerd om de prestaties te versnellen voor een diverse reeks workloads, waaronder geaggregeerde computerkracht (HPC), kunstmatige intelligentie (AI) en gegevensanalyse. De Thunder HX FT65T-B5652 is een 4U-pedestalserver die gebouwd is voor kleinere HPC-workloads waarvoor veel processorcapaciteit nodig is. Het systeem beschikt over één 4e generatie Intel Xeon schaalbare processor, acht DDR5 DIMM-sleuven en vier dubbelbrede PCIe 5.0 x16-slots voor high-performance GPU-kaartimplementatie. Het systeem biedt plaats aan zes 3,5-inch SATA, twee NVMe U.2 hot swappable schijflocaties om zonder gereedschap hardware uit te verwijderen of aan toe te voegen en een NVMe M.2-poort voor een hoogwaardige opstartschijf.

De Thunder HX TS75-B7132 en de Thunder HX TS75A-B7132 zijn dual-socket 2U-serverplatforms die dubbele 4e generatie Intel Xeon schaalbare processoren, 32 DDR5 DIMM-sleuven en vijf PCIe 5.0-sleuven ondersteunen die ideaal zijn voor high-performance in-memory computing en virtualisatie-applicaties. Beide platforms bieden twee 10 GbE of GbE onboard LAN, één OCP v3.0 LAN mezzanine-sleuf en twee NVMe M.2-poorten. De TS75-B7132 biedt acht 3,5 inch, hot swappable NVMe/SATA hybride schijflocaties (geen gereedschap nodig); de TS75A-B7132 biedt plaats aan tien 2,5 inch SATA- en zestien NVMe U.2-schijflocaties.

Hybride opslag om flexibiliteit met prestaties te bieden

Zowel de Thunder SX TS70-B7136 als de Thunder SX TS70A-B7136 zijn 2U dual-socket softwaregedefinieerde opslagservers met 16 DDR5 DIMM-sleuven, vijf PCIe 5.0-sleuven, één OCP v3.0 LAN mezzanine-sleuf en twee NVMe M.2-poorten. De TS70-B7136 is ontworpen voor opslagcapaciteit met hoge capaciteit en beschikt over twaalf 3,5 inch SATA hot swappable schijflocaties (geen gereedschap nodig) en biedt ondersteuning aan maximaal vier NVMe U.2-apparaten, en twee 2,5 inch, hot swappable ATA-schijflocaties (geen gereedschap nodig) aan de achterkant voor implementatie van opstartschijf. De TS70A-B7136 is geoptimaliseerd voor een grote doorvoercapaciteit van I/O vanuit twintig 2,5 inch, hot swappable schijflocaties (geen gereedschap nodig), waaronder 10 SATA, acht NVMe U.2 schijflocaties aan de voorkant en twee SATA-locaties aan de achterkant.

Prestatieverbetering ontworpen voor cloudworkloads

TYAN's Thunder CX GC68A-B7136 is een 1U dual-socket cloudserver die plaats biedt aan 12 2,5 inch schijflocaties die acht NVMe U.2- en vier SATA-apparaten ondersteunen. Het systeem biedt 16 DDR5 DIMM-sleuven, twee PCIe 5.0 x16-sleuven, één OCP v3.0 LAN mezzanine-sleuven en twee NVMe M.2-poorten. De GC68A-B7136 is ideaal voor rekentoepassingen met hoge IOPS in datacenters.

De Thunder CX GC79A-B7132 is een all-flash 1U dual-socket cloudserver die maar liefst over 12 2,5 inch NVMe U.2 schijflocaties beschikt. Het systeem ondersteunt 32 DDR5 DIMM-sleuven, twee PCIe 5.0 x16-sleuven, één OCP v3.0 LAN mezzanine-sleuf en twee NVMe M.2-poorten. De GC79A-B7132 is zeer geschikt voor workloads die grote hoeveelheden CPU-cores en geheugen vereisen, zoals virtualisatie- en in-memory database-applicaties.

Ondersteunend beeldmateriaal:

Bekijk deze video over TYAN's 4e generatie Intel Xeon schaalbare, op processor gebaseerde servers .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977873/TYAN_s_New_Server_Platforms_with_4th_Gen_Intel_Xeon_Scalable_Processors_are_Designed_to_Boost_Perfor.jpg

