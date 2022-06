Tyson & Blake réalise un investissement de suivi dans StrongRoom AI « SRAI ».

LONDRES, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Tyson & Blake est ravi d'annoncer son deuxième investissement dans StrongRoom AI, entreprise située à Melbourne, en Australie. Au cours des douze derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction et le conseil d'administration de SRAI pour comprendre leur modèle commercial et établir d'étroites relations de travail.

StrongRoom AI accélère la transformation numérique dans les pharmacies, les hôpitaux et les établissements de soins aux personnes âgées à travers l'Australie. Cela permet d'améliorer les résultats pour les patients et les clients et d'accroître la productivité. L'entreprise a gagné des parts de marché sur leur marché domestique au cours de ces deux dernières années. La société est également activement engagée dans des discussions pour vendre ses services à l'échelle internationale au Royaume-Uni, dans l'UE et au Japon avec l'ambition de pénétrer le marché américain.

« Nous sommes très heureux de compter Tyson & Blake comme partenaire stratégique, de son soutien continu par l'entremise de cet investissement de suivi, et du fait qu'il nous soutienne à en vue de plusieurs débouchés internationaux en Europe et au Royaume-Uni. Tyson et Blake constituera la dernière rentrée d'argent avant notre cycle de financement de série A prévu pour le troisième trimestre 2022. Les fonds du cycle de financement de série A seront utilisés pour élargir notre équipe afin de stimuler le développement de produits et d'assurer une croissance exponentielle au cours des prochaines années », a déclaré Max Mito, cofondateur et PDG de StrongRoom AI.

« StrongRoom AI pourrait changer le monde de la santé. Cette entreprise se distingue significativement sur le marché australien de la santé et gagne des parts de marché rapidement dans ses principaux secteurs verticaux, parmi lesquels les pharmacies, les hôpitaux et les établissements de soins aux personnes âgées. L'équipe élabore un modèle évolutif pour reproduire ce succès sur les marchés internationaux. Leurs solutions sont nécessaires, aujourd'hui plus que jamais, alors que nous entrons dans un monde postpandémie, et les solutions numériques de Strong Room AI contribueront à améliorer la productivité des systèmes de santé internationaux », a déclaré Mark O'Dwyer, PDG de Tyson & Blake.

StrongRoom AI va transformer la gestion des médicaments grâce à l'IA et à la reconnaissance faciale pour fournir de meilleurs soins de santé. Nous voulons éliminer les effets indésirables des médicaments (un problème qui coûte mille milliards de dollars à l'échelle mondiale). Aujourd'hui, le fait que les flux de travail et les données soient déconnectés d'un fournisseur de soin de santé à l'autre entraîne des prises de décisions cloisonnées qui conduisent à de sérieuses inefficiences ; Strong Room AI permet à ces fournisseurs d'être connectés. Nous réduisons de 80 % le travail administratif, ce qui est avantageux pour tous les participants et qui se traduit par de meilleurs soins aux patients, un meilleur service client et une plus grande satisfaction professionnelle pour les travailleurs du secteur de la santé.

À propos de Tyson & Blake Une société mondiale d'investissement et de conseil axée sur le financement et le conseil aux entreprises en croissance avec des approches uniques et des technologies innovantes qui ont le potentiel d'apporter une contribution profonde à la société.

À propos de StrongRoom AI StrongRoom AI est une plateforme de gestion des médicaments contrôlés axée sur l'IA qui vise à réduire les effets indésirables des médicaments dans les établissements de santé tels que les pharmacies, les hôpitaux et les établissements de soins aux personnes âgées. Spécialisé dans l'analyse de l'IA et la technologie de reconnaissance faciale pour les fournisseurs de soins. Pour en savoir plus, consultezhttps://strongroom.ai.

